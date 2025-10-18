Perú Deportes

Universitario vs Gimnasia EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la Noche de las Pumas 2025

El equipo dirigido por Paco Hervás choca con el vigente campeón argentino en su evento de presentación. Sigue todas las incidencias

Miguel Solis Ruiz

Por Miguel Solis Ruiz

03:28 hsHoy

¡Día de partido! Universitario de Deportes se enfrentará hoy, sábado 18 de octubre, a Gimnasia y Esgrima La Plata en el marco de su Noche de las Pumas, evento donde también presentará a su plantilla con la que competirá en la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. La fiesta ‘crema’ iniciará a las 18:00 horas de Perú y se llevará a cabo en el Coliseo Mariscal Cáceres situado en el distrito de Chorrillos.

03:27 hsHoy

Así llega Universitario

Universitario afrontó una serie de amistosos de pretemporada antes del inicio de la Liga Peruana de Vóley. El equipo ‘merengue’ recibió la invitación para disputar el Atenea Open, torneo organizado por el club Atlético Atenea, donde formó parte de un cuadrangular en el Coliseo del Colegio La Salle.

En el primer encuentro, la ‘U’ venció 3-1 a la selección peruana sub-19, con una destacada actuación de la atacante estadounidense Cat Flood. Los marcadores parciales fueron 25-22, 25-15, 22-25 y 25-19.

Durante la segunda fecha, el conjunto dirigido por Paco Hervás consolidó su desempeño al derrotar 3-0 a Deportivo Géminis. La opuesta Maria Paula Rodríguez fue la jugadora más destacada y atribuyó su rendimiento al respaldo del entrenador. Los sets finalizaron 25-15, 25-19 y 25-23.

Las 'cremas' ganaron el tercero y último set por un marcador 25-23 y se quedaron con la victoria. (Latina TV)

En la jornada final, Universitario cayó 3-0 ante Atenea, equipo anfitrión, que dominó el partido de principio a fin bajo la dirección de Lorena Góngora. De esta manera, se quedó con el trofeo y generó cuestionamientos hacia el conjunto dirigido por Hervás. Los parciales de ese duelo fueron 25-20, 25-15 y 25-22.

Tras esta derrota, las ‘cremas’ buscarán revertir las críticas cuando se midan ante Gimnasia y Esgrima La Plata este sábado 18 de octubre, en el evento de presentación conocido como La Noche de las Pumas.

03:26 hsHoy

Horarios de La Noche de las Pumas

El evento de presentación del equipo de vóley de Universitario para esta temporada 2025/2026 está pactado para iniciar a las 18:00 horas de Perú. Si te encuentras en otro país, revisa la siguiente programación:

- México / 17:00 horas

- Colombia y Ecuador / 18:00 horas

- Bolivia, Venezuela y Estados Unidos / 19:00 horas

- Uruguay, Brasil, Argentina, Paraguay y Chile / 20:00 horas.

03:24 hsHoy

Dónde ver La Noche de las Pumas

A diferencia de otras presentaciones de equipos de la Liga Peruana de Vóley, la Noche de las Pumas no será transmitida por televisión. Este evento de Universitario estará disponible a través de su canal oficial en YouTube.

Los seguidores de la ‘U’ no podrán acceder a la presentación de manera gratuita, ya que será necesario suscribirse al canal premium de UniversitarioTVU para participar en la celebración. Esta medida busca aumentar los ingresos, complementando lo recaudado por la venta de entradas.

Infobae Perú realizará una cobertura completa de la Noche de las Pumas en su sitio web, incluyendo la previa, el seguimiento punto a punto y todas las novedades, declaraciones y detalles del evento.

La Noche de las Pumas
La Noche de las Pumas será transmitido por el canal de Youtube de Universitario.
03:23 hsHoy

Fichajes de Universitario para este temporada

- Daniela Muñoz (punta peruana)

- Cat Flood (punta estadounidense)

- Mara Leao (central brasileña)

- Fatima Villafuerte (central peruana)

- Maluh Oliveira (opuesta brasileña)

- Angélica Malinverno (central brasileña)

