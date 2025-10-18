Universitario vs Gimnasia EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la Noche de las Pumas 2025

¡Día de partido! Universitario de Deportes se enfrentará hoy, sábado 18 de octubre, a Gimnasia y Esgrima La Plata en el marco de su Noche de las Pumas , evento donde también presentará a su plantilla con la que competirá en la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 . La fiesta ‘crema’ iniciará a las 18:00 horas de Perú y se llevará a cabo en el Coliseo Mariscal Cáceres situado en el distrito de Chorrillos.

Así llega Universitario

Universitario afrontó una serie de amistosos de pretemporada antes del inicio de la Liga Peruana de Vóley. El equipo ‘merengue’ recibió la invitación para disputar el Atenea Open, torneo organizado por el club Atlético Atenea, donde formó parte de un cuadrangular en el Coliseo del Colegio La Salle.

En el primer encuentro, la ‘U’ venció 3-1 a la selección peruana sub-19, con una destacada actuación de la atacante estadounidense Cat Flood. Los marcadores parciales fueron 25-22, 25-15, 22-25 y 25-19.

Durante la segunda fecha, el conjunto dirigido por Paco Hervás consolidó su desempeño al derrotar 3-0 a Deportivo Géminis. La opuesta Maria Paula Rodríguez fue la jugadora más destacada y atribuyó su rendimiento al respaldo del entrenador. Los sets finalizaron 25-15, 25-19 y 25-23.

Las 'cremas' ganaron el tercero y último set por un marcador 25-23 y se quedaron con la victoria. (Latina TV)

En la jornada final, Universitario cayó 3-0 ante Atenea, equipo anfitrión, que dominó el partido de principio a fin bajo la dirección de Lorena Góngora. De esta manera, se quedó con el trofeo y generó cuestionamientos hacia el conjunto dirigido por Hervás. Los parciales de ese duelo fueron 25-20, 25-15 y 25-22.