Perú Deportes

Alianza Lima vs Kazoku No Perú: día, hora y canal TV confirmado del duelo por fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

La vigente bicampeona se medirá ante el recién ascendido en el Coliseo Miguel Grau del Callao. Entérate de todos los detalles de este compromiso

Miguel Solis Ruiz

Por Miguel Solis Ruiz

Guardar
Alianza Lima vs Kazoku no
Alianza Lima vs Kazoku no Perú: día, hora y canal TV confirmado del duelo por fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026.

La Liga Peruana de Vóley regresará este fin de semana con grandes partidos, entre ellos el de Alianza Lima vs Kazoku No Perú. Si bien se enfrentarán el vigente bicampeón ante el recién ascendido del torneo, ambas escuadras dejarán todo en la cancha para llevarse el triunfo, lo que le añade más expectativa.

Pero, antes de que haya mucha ilusión, se formó la incertidumbre alrededor de este cotejo. Y es que no se sabía si se llevaría a cabo producto de las diferencias entre la Federación Peruana de Vóley (FPV) y Alianza. El máximo ente había publicado una programación sin considerar la Noche Blanquiazul -evento de presentación de los ‘íntimas’- mientras que el club de La Victoria manifestó que no jugaría esta fecha.

"No nos vamos a presentar porque tengo mi Noche Blanquiazul, ni con juveniles, no es una opción. Cuando nos reunimos el día martes, hicimos algunas observaciones para corregir que no estábamos de acuerdo en las bases y dicen: ‘el día jueves les hacemos llegar el documento’. Y a las dos horas publicaron la programación, habiéndoles dicho que no podíamos ir a jugar“, declaró Cenaida Uribe, gerenta del club.

Ante esta situación, la FPV y Alianza se juntaron y pudieron llegar a un acuerdo para que la Noche Blanquiazul no se vea afectada por el compromiso ante Kazoku No Perú. De esta manera, la participación del vigente bicampeón del torneo doméstico está confirmada el fin de semana.

El técnico 'blanquiazul' se refirió a las polémicas que se desataron previo al arranque del campeonato de voleibol. (Alianza Lima TV)

Día, hora y canal TV del Alianza Lima vs Kazoku No Perú

En ese sentido, el Alianza Lima vs Kazoku No Perú se llevará a cabo el domingo 26 de octubre a las 15:30 horas de Perú en el Coliseo Miguel Grau del Callao. El horario fue modificado, pues antes estaba programado para ese mismo día, pero a las 17:00 horas.

Latina TV se encargará de la transmisión de este encuentro válido por la primera jornada de la Liga Peruana de Vóley. Este canal lo pasará por señal abierta en televisión, su página web y su app.

Infobae Perú, por su parte, hará la cobertura total en su sitio web. La previa y el punto a punto con todos los detalles, declaraciones y más. No te lo puedes perder.

El comunicado de Alianza Lima
El comunicado de Alianza Lima acerca de la reprogramación de su debut en la Liga Peruana de Vóley 2025/26. - Crédito: Difusión

Se viene la Noche Blanquiazul

Antes de su debut en la Liga Peruana de Vóley, Alianza Lima afrontará su Noche Blanquiazul, donde presentará a su plantilla y sus flamantes refuerzos: Elina Rodríguez (punta argentina), Maria Alejandra Marín (armadora colombiana), Sandra Ostos (punta peruana), Meegan Hart (punta estadounidense), Doris Manco (armadora colombiana) y Yanlis Féliz (armadora colombiana).

Además, las ‘íntimas’ disputarán un cuadrangular internacional, y se efrentarán a Fluminense de Brasil, River Plate de Argentina y Regatas Lima durante los días sábado 25 y domingo 26 de octubre en el Coliseo Eduardo Dibós, situado en el distrito de San Borja.

Si no llegaste a conseguir entradas, pues se agotaron a las pocas horas, esta noche de presentación será transmitida por señal abierta mediante América TV (canal 4 o 704 HD). También, los hinchas podrán vivir esta fiesta por la aplicación llamada AméricaTVO.

La Noche Blanquiazul será transmitida
La Noche Blanquiazul será transmitida por América TV.

Con estos tres amistosos de gran nivel, Alianza quedará listo para afrontar la Liga Peruana de Vóley, donde intentará conseguir el tan anhelado tricampeonato. Posteriormente, hará lo propio con el Mundial y Sudamericano de Clubes, dos certamenes del máximo nivel.

Temas Relacionados

Alianza LimaKazoku no PerúLiga Peruana de vóleyvóley peruanoperu-deportes

Más Noticias

Con Alianza Lima confirmado, así se jugará la fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: partidos, horarios y canales TV

La FPV cambió la programación del encuentro de las ‘íntimas’ ante Kazoku no Perú para que no afecte su Noche Blanquiazul

Con Alianza Lima confirmado, así

Universitario rumbo al tricampeonato: ¿qué resultados necesita para ganar el Torneo Clausura 2025?

Los ‘cremas’ enfrentarán a Sporting Cristal este jueves 23 de octubre en el estadio Nacional, y un triunfo lo pondría a un paso de su tercer título. Conoce los escenarios

Universitario rumbo al tricampeonato: ¿qué

Franco Velazco tras ser cuestionado por declaraciones contra Sporting Cristal: “No me van a callar ni a amedrentar”

El administrador temporal de Universitario se defendió de los ataques por criticar el estadio del club ‘celeste’

Franco Velazco tras ser cuestionado

Partidos de hoy, martes 21 de octubre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Durante este día regresará la Champions League con compromisos de Barcelona, Manchester City, Atlético Madrid y más equipos. Revisa la agenda deportiva

Partidos de hoy, martes 21

Dos bajas confirmadas de Universitario para duelo con Sporting Cristal: las opciones de reemplazo de Jorge Fossati

La ‘U’ sacó un agónico triunfo frente Ayacucho FC y ahora se prepara para enfrentar a los ‘cerveceros’ este jueves 23 de octubre en el estadio Nacional, duelo pendiente por la fecha 14 del campeonato

Dos bajas confirmadas de Universitario
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José Domingo Pérez podría renunciar

José Domingo Pérez podría renunciar al Ministerio Público tras fallo del TC: “La posibilidad está latente”

El APRA tiene 15 precandidatos a la presidencia: militancia elegirá a su nuevo representante el 30 de noviembre

Fuerza Popular ya escribe su plan de gobierno: reforma del sistema de justicia está en sus prioridades, según su vocero

César Combina, ex PPC, Fuerza Popular y APP ahora postula por Avanza País: excongresista competirá contra Phillip Butters

El contundente voto de la presidenta del TC en contra de la anulación del caso Cócteles

ENTRETENIMIENTO

Gustavo Salcedo y Maju Mantilla

Gustavo Salcedo y Maju Mantilla reaparecen juntos en evento familiar, pese a sus recientes enfrentamientos

Imitador de Liam Gallagher, llegó al casting de ‘Yo Soy’ por sexta vez y sorprende con su parecido

Las imágenes de Jesús Barco que habrían desatado el comunicado de Melissa Klug: en una piscina, con mujeres y amigos en Huánuco

Melissa Klug aclara comunicado de ruptura con Jesús Barco: “Lo siento”

Natalia Salas sigue firme con su boda y disfruta su despedida de soltera en Jamaica: “No hay metástasis que me detenga, me caso sí o sí”

DEPORTES

Con Alianza Lima confirmado, así

Con Alianza Lima confirmado, así se jugará la fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: partidos, horarios y canales TV

Universitario rumbo al tricampeonato: ¿qué resultados necesita para ganar el Torneo Clausura 2025?

Franco Velazco tras ser cuestionado por declaraciones contra Sporting Cristal: “No me van a callar ni a amedrentar”

Partidos de hoy, martes 21 de octubre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Dos bajas confirmadas de Universitario para duelo con Sporting Cristal: las opciones de reemplazo de Jorge Fossati