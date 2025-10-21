Alianza Lima vs Kazoku no Perú: día, hora y canal TV confirmado del duelo por fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026.

La Liga Peruana de Vóley regresará este fin de semana con grandes partidos, entre ellos el de Alianza Lima vs Kazoku No Perú. Si bien se enfrentarán el vigente bicampeón ante el recién ascendido del torneo, ambas escuadras dejarán todo en la cancha para llevarse el triunfo, lo que le añade más expectativa.

Pero, antes de que haya mucha ilusión, se formó la incertidumbre alrededor de este cotejo. Y es que no se sabía si se llevaría a cabo producto de las diferencias entre la Federación Peruana de Vóley (FPV) y Alianza. El máximo ente había publicado una programación sin considerar la Noche Blanquiazul -evento de presentación de los ‘íntimas’- mientras que el club de La Victoria manifestó que no jugaría esta fecha.

"No nos vamos a presentar porque tengo mi Noche Blanquiazul, ni con juveniles, no es una opción. Cuando nos reunimos el día martes, hicimos algunas observaciones para corregir que no estábamos de acuerdo en las bases y dicen: ‘el día jueves les hacemos llegar el documento’. Y a las dos horas publicaron la programación, habiéndoles dicho que no podíamos ir a jugar“, declaró Cenaida Uribe, gerenta del club.

Ante esta situación, la FPV y Alianza se juntaron y pudieron llegar a un acuerdo para que la Noche Blanquiazul no se vea afectada por el compromiso ante Kazoku No Perú. De esta manera, la participación del vigente bicampeón del torneo doméstico está confirmada el fin de semana.

El técnico 'blanquiazul' se refirió a las polémicas que se desataron previo al arranque del campeonato de voleibol. (Alianza Lima TV)

Día, hora y canal TV del Alianza Lima vs Kazoku No Perú

En ese sentido, el Alianza Lima vs Kazoku No Perú se llevará a cabo el domingo 26 de octubre a las 15:30 horas de Perú en el Coliseo Miguel Grau del Callao. El horario fue modificado, pues antes estaba programado para ese mismo día, pero a las 17:00 horas.

Latina TV se encargará de la transmisión de este encuentro válido por la primera jornada de la Liga Peruana de Vóley. Este canal lo pasará por señal abierta en televisión, su página web y su app.

Infobae Perú, por su parte, hará la cobertura total en su sitio web. La previa y el punto a punto con todos los detalles, declaraciones y más. No te lo puedes perder.

El comunicado de Alianza Lima acerca de la reprogramación de su debut en la Liga Peruana de Vóley 2025/26. - Crédito: Difusión

Se viene la Noche Blanquiazul

Antes de su debut en la Liga Peruana de Vóley, Alianza Lima afrontará su Noche Blanquiazul, donde presentará a su plantilla y sus flamantes refuerzos: Elina Rodríguez (punta argentina), Maria Alejandra Marín (armadora colombiana), Sandra Ostos (punta peruana), Meegan Hart (punta estadounidense), Doris Manco (armadora colombiana) y Yanlis Féliz (armadora colombiana).

Además, las ‘íntimas’ disputarán un cuadrangular internacional, y se efrentarán a Fluminense de Brasil, River Plate de Argentina y Regatas Lima durante los días sábado 25 y domingo 26 de octubre en el Coliseo Eduardo Dibós, situado en el distrito de San Borja.

Si no llegaste a conseguir entradas, pues se agotaron a las pocas horas, esta noche de presentación será transmitida por señal abierta mediante América TV (canal 4 o 704 HD). También, los hinchas podrán vivir esta fiesta por la aplicación llamada AméricaTVO.

La Noche Blanquiazul será transmitida por América TV.

Con estos tres amistosos de gran nivel, Alianza quedará listo para afrontar la Liga Peruana de Vóley, donde intentará conseguir el tan anhelado tricampeonato. Posteriormente, hará lo propio con el Mundial y Sudamericano de Clubes, dos certamenes del máximo nivel.