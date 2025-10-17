Facundo Morando criticó a la FPV y deslizó la posibilidad de que Alianza Lima juegue la fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley

Alianza Lima realizó una conferencia de prensa este viernes 17 de octubre para dar mayores detalles de la Noche Blanquiazul. Este evento contó con la presencia del técnico Facundo Morando y las voleibolistas Clarivett Yllescas, Esmeralda Sánchez y Maria Alejandra Marín.

Como era de esperarse, no solo se habló de los desafíos deportivos del cuadro ‘íntimo’ para esta temporada, donde tendrán que competir en la Liga Peruana de Vóley, Mundial y Sudamericano de Clubes. También, se tocó las polémicas que se han desatado a poco del inicio del campeonato nacional.

Y es que Alianza ha manifestado que no participará de la primera fecha de la liga, debido a que se cruza con su Noche Blanquiazul (domingo 26 de octubre). Esto provocaría que pierda sus primeros tres puntos ante el debutante, Kazoku no Perú, por walk over.

En ese sentido, Facundo Morando fue consultado por este tema. A lo que dio una firme respuesta y cuestionó el manejo de la Federación Peruana de Vóley (FPV) por presentar las bases con mucha anticipación y no respetar la presentación de las ‘íntimas’, a pesar de haber sido avisada con tiempo.

“Para mí, es una opinión personal, sentar las bases de un torneo o decretar el inicio de un torneo un mes antes de que inicie ese torneo, habla un poco de, no quiero decir desprolijidad, pero de que estamos haciendo las cosas sobre la marcha y nosotros no trabajamos así. Como nosotros no trabajamos así, nosotros teníamos armada la presentación del equipo, desde el mes de mayo, se manifestó en la primera reunión, todos los clubes estuvieron de acuerdo, todos los clubes salieron a ratificar eso después, entonces me parece no tiene mucho sentido ahondando sobre el tema”, señaló en la rueda de prensa.

El entrenador argentino, además, señaló que el club de La Victoria se maneja con una programación, a diferencia de la FPV. “Alianza Lima comenzó a armar su equipo para el próximo año en abril, cuando yo llegué, en el primer almuerzo que tuve con Cenaida Uribe, ella me comentó que tenía jugadoras contratadas para el año próximo. Alianza Lima compite contra equipos europeos no solo en el campo de juego, sino también a la hora de contratar jugadores, Alianza Lima tiene una programación, que se empieza a trabajar desde marzo y abril para el próximo año, lo mismo hace con su calendario competitivo, Alianza Lima el día que terminó de jugar su Sudamericano y clasificar al Mundial de Clubes ya estaba programando el Mundial de Clubes”.

Facundo Morando criticó a la FPV y deslizó la posibilidad de que Alianza Lima no pierda en la fecha 1 de Liga Peruana de Vóley.

Partido de Alianza Lima ante Kazoku no Perú podría ser reprogramado

Por otro lado, Facundo Morando dejó en claro que Alianza Lima no quiere perjudicar a nadie en la Liga Peruana de Vóley, pues al no presentarse le estaría otorgando los tres puntos de forma directa a Kazoku No Perú. De esta manera, los otros elencos -que en el papel peleen por mantener la categoría- se verían afectados.

“Alianza Lima no quiere perjudicar a nadie, el hecho de obligarlo a no participar en esta primera fecha, perjudicaría quizás a los rivales directos del equipo que vamos a enfrentar, entonces me da la sensación, acá lo que tenemos que priorizar es una cuestión de profesionalismo, nosotros tenemos una planificación y la tenemos hace mucho, a mí me tocó trabajar en muchas ligas del mundo, donde la planificación es con mucho tiempo, se maneja de otra manera, hacer esto un mes antes de que inicie la competencia, no te da margen”, explicó.

La fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. (Crédito: Puro Vóley)

Por esa razón, el vigente bicampeón busca que se reprograme su primer encuentro, que en primera instancia fue pactado para el domingo 26 de octubre a las 17:00 horas en el Coliseo Miguel Grau del Callao. “Cabe recalcar que Alianza siguió todos los pasos que tenía que seguir, se pidió la reprogramación del partido, se pidió en una reunión, se pidió formalmente, seguimos en la espera, no hay nada cerrado para el primer fin de semana, nosotros seguimos a la espera".

Morando cerró destacando la importancia de la Noche Blanquiazul para el voleibol nacional. “Tenemos nuestro compromiso con Fluminense y River Plate, que más allá de todo, del nivel deportivo, lo que significa para el vóley peruano que venga un equipo como Fluminense y River, me parece también que habla un poco de donde pone o donde intenta poner Alianza al vóley peruano, me parece que está Noche Blanquiazul le hace bien al vóley peruano, no solamente a Alianza Lima o a Regatas”.