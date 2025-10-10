Perú Deportes

“No nos vamos a presentar”, la firme postura de Alianza Lima tras la programación de la fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Cenaida Uribe, jefa del equipo victoriano, confirmó que no jugará su debut frente Kazoku No Perú en el torneo nacional porque coincide con la ‘Noche Blanquiazul’

Grace Nole Alcántara

Grace Nole Alcántora

El inicio de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 vuelve a estar marcado por una controversia que involucra a Alianza Lima y la Federación Peruana de Vóley (FPV). El conflicto se originó porque las ‘blanquiazules’ tendrán su ‘Noche Blanquiazul’ la misma fecha del arranque de la competición. A pesar que la directiva victoriana acordó con el máximo ente en reprogramar su primer duelo, la Federación decidió planificar su cotejo frente Kazoku No Perú este domingo 26 de octubre.

Esta situación generó muchas especulaciones y se habló de un posible ‘walk over’ contra las vigentes bicampeonas en su debut. Cenaida Uribe, jefa del equipo, salió al frente para aclarar varios puntos y mostró una firme postura al respecto. Fue contundente al confirmar que su escuadra no se presentará a su choque porque tiene su presentación, la cual fue planificada hace varios meses atrás.

“He estado diciendo: ‘ojo, que hace cuatro meses lo tengo esto programado’. Además, nunca la liga comenzaba en octubre. No es rebeldía, ¿tengo que pedirle permiso a la federación cuando voy a hacer un evento? La Federación debería decir -así como ha hecho ahora en estas bases- el próximo año la liga comienza el 5 de octubre. Yo ya lo sé, antes no sabía. No nos vamos a presentar porque tengo mi Noche Blanquiazul, ni con juveniles, no es una opción. Cuando nos reunimos el día martes, hicimos algunas observaciones para corregir que no estábamos de acuerdo en las bases y dicen: ‘el día jueves les hacemos llegar el documento’. Y a las dos horas publicaron la programación, habiéndoles dicho que no podíamos ir a jugar“, apuntó la exvoleibolista en entrevista con ‘De Una’.

Alianza Lima jugará su 'Noche
Alianza Lima jugará su 'Noche Blanquiazul' el próximo 25 y 26 de octubre.

Se reveló contundente motivo del conflicto entre Alianza Lima y la FPV

Cenaida Uribe confesó que existe un contundente motivo que habría generado todo el conflicto, y es por los derechos de transmisión. Pasa que las ‘íntimas’ confirmaron que América Televisón transmitirá la ‘Noche Blanquiazul’, y eso no le habría gustado a la Federación Peruana de Voleibol porque tiene a Latina Televisión como casa televisiva de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026.

“Si sé que somos incómodos, sé que soy incómoda porque quizás salgo a decir las cosas como son y no me quedo callada. Y lo otro es que hay un tema de televisión también. Me imagino que cuando se enteraron que lo va a transmitir canal 4 ya debe haber presión también del canal 2. Hemos llegado al nivel de que la gente del 2 llama al 4 porque -me han llegado esa información- a decirles que el voley es del 2 y que Alianza también. Nosotros no tenemos dueño. Iremos por señal abierta y va a ser un boom. La verdad que ese es el tema”, comentó la jefa del equipo victoriano.

“¿Por qué no pueden reprogramar este partido?"

Cenaida Uribe fue directa al mencionar que la Federación Peruana de Vóley tendrá que reprogramar varios partidos de Alianza Lima en la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 debido a su participación en el Mundial de Clubes, el cual se llevará a cabo en diciembre. Entonces, no entiende por qué se complica para cambiar de fecha su duelo en el debut del torneo nacional.

“Ya estar ahí creo que es super bueno para nosotros, para el Perú, que estamos representados ahí. Después de más de treinta años sonamos en algo, en un mundial, porque ni siquiera vamos como selección. Cuando hablan de Perú, dicen: ‘oye, Alianza Lima’, ya siquiera por eso. Se van a programar varios partidos en el camino porque cuando vayamos al Mundial van a ser como diez, quince días de para. Entonces, si lo pueden programar, ¿por qué ahora no lo pueden reprogramar este partido? Tienes que tomar en cuenta que también es preparación para nosotros para el Mundial. No es una locura. Entonces, Fluminense, ¿qué hizo? Ha pedido autorización a la Superliga para poder venir en esos días", afirmó.

