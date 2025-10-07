Perú Deportes

Felipe Chávez, retorno esperado: llegó a Perú para sumarse a la selección nacional de cara al amistoso contra Chile

En medio de una enorme expectativa, ‘Pippo’ se ha presentado como el primer legionario que ha respondido al llamado de Manuel Barreto. No ha cruzado palabras, enfocándose en su propósito de solo jugar con la ‘bicolor’

Renzo Galiano

Por Renzo Galiano

Felipe Chávez destaca en el
Felipe Chávez destaca en el Campus del FC Bayern por su talento descomunal pese a su corta edad. - Crédito: IMAGO

Felipe Chávez está en Perú. Después de haber cumplido con su última presentación en la Regionalliga con el FC Bayern II, se dispuso a subirse al avión, con destino a Lima, para responder el llamado oficial de la selección nacional de cara al partido amistoso contra Chile, en La Florida.

Aunque intentó pasar desapercibido, abroquelándose con integrantes de la Federación Peruana de Fútbol, las cámaras de los video reporteros locales lograron captar precisamente cómo ‘Pippo’, vestido con indumentaria deportiva, ingresaba al vehículo autorizado por la FPF. Por esa razón, no cruzó palabras con nadie y se enfocó en dirigirse pronto a la concentración en la Villa Deportiva Nacional.

Felipe Chávez se asoma a
Felipe Chávez se asoma a la Bundesliga. - Crédito: FC Bayern

Allí conoció por primera vez a Manuel Barreto, quien fungirá como estratega interino para los encuentros venideros. También tuvo la oportunidad de conocer a otros elementos peruanos como Juan Pablo Goicochea y Anderson Villacorta, a quienes refiere por procesos anteriores, pero con los que no pudo compartir la delegación del Campeonato Sudamericano U20 por decisiones técnicas.

A Felipe, de 18 años, lo acompañó en su viaje Alemania-Perú su hermano y agente, Fabián Chávez, quien pudo reportar, a través de sus historias de Instagram, cómo fue el arribo de ambos a suelo patrio y el posterior recorrido hacia el hotel de concentración. No se descarta que el también empresario acompañe al ‘10’ al viaje con destino a Chile.

Sueño realizado

Felipe Chávez siempre guardó el anhelo de representar a la selección peruana. Aunque nació en la localidad de Aichach, Baviera, muy cerca de la zona de Augsburgo, su cariño, costumbres y pensamientos innegablemente estuvieron asociados con el país de su padre. Una buena prueba de ello ha sido su fidelidad en las categorías menores.

Hubo, eso sí, un ligero quiebre con las autoridades de la Federación Peruana de Fútbol luego de una desavenencia con José Guillermo del Solar cuando decidió excluirlo de la lista final para el Sudamericano U20. Esa situación, incluso, orilló al talento del Bayern Múnich a explorar un posible cambio de lealtad hacia Alemania, su lugar de nacimiento.

Felipe Chávez completa una temporada
Felipe Chávez completa una temporada increíble con goles y asistencias. - Crédito: FC Bayern

Fueron varios meses en los que ‘Pippo’ sintió tristeza y mortificación por la controversial decisión. Sin embargo, frente a ese escenario, empleó esa incomodidad como un combustible para sacar adelante sus partidos con FC Bayern II, donde ha trascendido por su influencia en las aportaciones goleadoras tanto en la Regionalliga como UEFA Youth League.

Actualmente, es uno de los grandes proyectos del Campus con una valoración importante por parte del entrenador Peter Gaydarov, quien lo ha bautizado como el ‘Sr Youth League’ por su rol sustancial en ese escenario. A nivel local, en estos momentos, Felipe Chávez registra un gol y dos asistencias en siete apariciones.

Pippo Chávez celebró en la goleada contra TSV Buchbach. | VIDEO: FC Bayern

Felicidad bávara

Confirmado el llamamiento del hábil futbolista nacional a la ‘bicolor’, el FC Bayern salió al frente, a través de sus canales oficiales, para celebrar el nuevo paso que está dando su joven valor: “Nuestros chicos en un viaje internacional. Nominado por primera vez a la selección absoluta de Perú, Felipe Chávez”.

La convocatoria de Chávez, de 18 años, es vista como una apuesta por el futuro, aprovechando la preparación y experiencia que el futbolista ha adquirido fuera de Perú desde sus etapas formativas.

Esta política de abrir espacio a jóvenes formados en estructuras deportivas de élite extranjera apunta a enriquecer la calidad de la selección peruana, permitiendo así consolidar una base más sólida de futbolistas para los próximos compromisos.

