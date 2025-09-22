“Felipe Chávez es nuestro ‘Sr. Youth League’ en el Bayern Múnich”: DT de la reserva se deshace en elogios por el ‘10′

Peter Gaydarov pondera el talento de Felipe Chávez en la UEFA Youth League. - Crédito: FC Bayern

El Campus FC Bayern, donde crecen los mejores talentos del club muniqués, es testigo del despunte exponencial de Felipe Chávez, el peruano más prometedor de los últimos tiempos. Con 18 años, ya se ha establecido en el cuadro U23, regalando cerca de un lustro de edad, y comienza a asombrar en la UEFA Youth League.

En ese escaparate internacional, ‘Pippo’ se ha hecho demasiado grande en muy poco tiempo. Entre el periodo pasado, donde se consolidó como uno de los artilleros revelación, y el actual ya acumula números resonantes: cinco goles y una asistencia en seis presentaciones con Bayern Múnich.

Felipe Chávez se ha posicionado como el distinto en FC Bayern II. - Crédito: IMAGO

Manteniendo esa frecuencia goleadora, en su debut en la edición 2025/26 empezó con el pie derecho marcando un asombroso doblete —con golazo olímpico incluido— en menos de diez minutos contra el Chelsea. Aunque la exhibición solo sirvió para su apartado estadístico, dado que los alemanes cayeron por un ajustado 3-2, el entrenador del plantel se rindió al peruano.

En palabras a los canales oficiales del FC Bayern, Peter Gaydarov quedó admirado por el importante desenvolvimiento de Felipe Chávez en su nueva aparición en la UEFA Youth League, considerándolo como un referente en este certamen toda vez que resaltó una virtud trascendental en zonas claves del campo.

Pippo Chávez celebró en la goleada contra TSV Buchbach. | VIDEO: FC Bayern

“Felipe demostró de forma impresionante la temporada pasada que es nuestro ‘Sr. Youth League’”, subrayó Gaydarov añadiendo que “sus goles siguen un patrón claro, pero debido a su excepcional calidad, siguen siendo casi imposibles de defender”.

Por su parte, ‘Pippo’ expresó que “los partidos internacionales siempre tienen un atractivo especial para mí. Fue aún más gratificante empezar la temporada de la Youth League con dos goles. Quiero ser el líder en cada partido y aportar mi granito de arena para el éxito”.

Felipe Chávez se asoma a la Bundesliga. - Crédito: FC Bayern

Pippo, la sensación

En las canteras del FC Bayern no se habla más que de Felipe Chávez y de cómo va dejando huellas goleadoras cada vez que aparece en compromisos de alta relevancia. Por ese motivo, las autoridades muniquesas no se quedaron de brazos cruzados y perfilaron rápido su renovación con un contrato profesional.

Entremedias, hubo algunas propuestas concretas para sacar al volante peruano de la ciudad de Baviera. Sin embargo, su entorno empresarial valoró seriamente el cuidado ofrecido en Bayern Múnich desde hace buen tiempo y se llegó a un acuerdo para que firmarse un vínculo distinto con miras al plantel principal que defiende la corona de la Bundesliga.

Felipe Chávez anotó en su debut en UEFA Youth League con Bayern Múnich

“Pippo es un talento muy interesante. La temporada pasada consiguió muchos puntos tanto con nuestro sub-19 como con el amateur, lo que despertó el interés de otros clubes. Estamos muy contentos de haber podido convencerle para que continuemos juntos con su desarrollo. Creemos en su potencial en el fútbol profesional”, declaró el director del Campus.

En el ciclo anterior, Felipe Chávez formó parte de la U19 ofreciendo rendimiento muy elevados plasmados en sus 12 goles y 12 asistencias en 21 partidos oficiales. Gracias a ese ritmo brillante, se le abrieron las puertas de par en par para unirse al plantel U23, donde forma parte hasta el día de hoy.

Felipe Chávez se aproxima a la selección peruana. - Crédito: FC Bayern

Además, su nombre ha comenzado a cobrar demasiada fuerza en la Villa Deportiva Nacional, donde se ha llegado a la conclusión de que ‘Pippo’ debe ser incluido en la próxima nómina de amistosos internacionales con la selección peruana como parte del relevo generacional.

A la espera de la convocatoria, el ‘10′ del FC Bayern II deberá cumplir con algunos enfrentamientos de la Regionalliga y de la UEFA Youth League. También, por un tema de edad, puede ser citado a la DFB Nachwuchsliga, en cuyos campos ha sabido demostrar su virtuosismo con el balón.