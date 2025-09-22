Perú Deportes

“Felipe Chávez es nuestro ‘Sr. Youth League’ en el Bayern Múnich”: DT de la reserva se deshace en elogios por el ‘10′

Peter Gaydarov ha destacado la “excepcional calidad” del prometedor mediocentro peruano en la UEFA Youth League, donde acumula cinco goles y una asistencia en seis presentaciones totales

Renzo Galiano

Por Renzo Galiano

Guardar
Peter Gaydarov pondera el talento
Peter Gaydarov pondera el talento de Felipe Chávez en la UEFA Youth League. - Crédito: FC Bayern

El Campus FC Bayern, donde crecen los mejores talentos del club muniqués, es testigo del despunte exponencial de Felipe Chávez, el peruano más prometedor de los últimos tiempos. Con 18 años, ya se ha establecido en el cuadro U23, regalando cerca de un lustro de edad, y comienza a asombrar en la UEFA Youth League.

En ese escaparate internacional, ‘Pippo’ se ha hecho demasiado grande en muy poco tiempo. Entre el periodo pasado, donde se consolidó como uno de los artilleros revelación, y el actual ya acumula números resonantes: cinco goles y una asistencia en seis presentaciones con Bayern Múnich.

Felipe Chávez se ha posicionado
Felipe Chávez se ha posicionado como el distinto en FC Bayern II. - Crédito: IMAGO
Manteniendo esa frecuencia goleadora, en su debut en la edición 2025/26 empezó con el pie derecho marcando un asombroso doblete —con golazo olímpico incluido— en menos de diez minutos contra el Chelsea. Aunque la exhibición solo sirvió para su apartado estadístico, dado que los alemanes cayeron por un ajustado 3-2, el entrenador del plantel se rindió al peruano.

En palabras a los canales oficiales del FC Bayern, Peter Gaydarov quedó admirado por el importante desenvolvimiento de Felipe Chávez en su nueva aparición en la UEFA Youth League, considerándolo como un referente en este certamen toda vez que resaltó una virtud trascendental en zonas claves del campo.

Pippo Chávez celebró en la goleada contra TSV Buchbach. | VIDEO: FC Bayern

Felipe demostró de forma impresionante la temporada pasada que es nuestro ‘Sr. Youth League’”, subrayó Gaydarov añadiendo que “sus goles siguen un patrón claro, pero debido a su excepcional calidad, siguen siendo casi imposibles de defender”.

Por su parte, ‘Pippo’ expresó que “los partidos internacionales siempre tienen un atractivo especial para mí. Fue aún más gratificante empezar la temporada de la Youth League con dos goles. Quiero ser el líder en cada partido y aportar mi granito de arena para el éxito”.
Felipe Chávez se asoma a
Felipe Chávez se asoma a la Bundesliga. - Crédito: FC Bayern

Pippo, la sensación

En las canteras del FC Bayern no se habla más que de Felipe Chávez y de cómo va dejando huellas goleadoras cada vez que aparece en compromisos de alta relevancia. Por ese motivo, las autoridades muniquesas no se quedaron de brazos cruzados y perfilaron rápido su renovación con un contrato profesional.

Entremedias, hubo algunas propuestas concretas para sacar al volante peruano de la ciudad de Baviera. Sin embargo, su entorno empresarial valoró seriamente el cuidado ofrecido en Bayern Múnich desde hace buen tiempo y se llegó a un acuerdo para que firmarse un vínculo distinto con miras al plantel principal que defiende la corona de la Bundesliga.

Felipe Chávez anotó en su debut en UEFA Youth League con Bayern Múnich
Pippo es un talento muy interesante. La temporada pasada consiguió muchos puntos tanto con nuestro sub-19 como con el amateur, lo que despertó el interés de otros clubes. Estamos muy contentos de haber podido convencerle para que continuemos juntos con su desarrollo. Creemos en su potencial en el fútbol profesional”, declaró el director del Campus.

En el ciclo anterior, Felipe Chávez formó parte de la U19 ofreciendo rendimiento muy elevados plasmados en sus 12 goles y 12 asistencias en 21 partidos oficiales. Gracias a ese ritmo brillante, se le abrieron las puertas de par en par para unirse al plantel U23, donde forma parte hasta el día de hoy.

Felipe Chávez se aproxima a
Felipe Chávez se aproxima a la selección peruana. - Crédito: FC Bayern

Además, su nombre ha comenzado a cobrar demasiada fuerza en la Villa Deportiva Nacional, donde se ha llegado a la conclusión de que ‘Pippo’ debe ser incluido en la próxima nómina de amistosos internacionales con la selección peruana como parte del relevo generacional.

A la espera de la convocatoria, el ‘10′ del FC Bayern II deberá cumplir con algunos enfrentamientos de la Regionalliga y de la UEFA Youth League. También, por un tema de edad, puede ser citado a la DFB Nachwuchsliga, en cuyos campos ha sabido demostrar su virtuosismo con el balón.

Temas Relacionados

Felipe ChávezBayern MúnichUEFA Youth LeaguePeter Gaydarovperu-deportes

Más Noticias

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025 EN VIVO: así van los equipos en la fecha 10 del Torneo Clausura y Acumulada

Universitario y Alianza Lima ganaron sus partidos. Mientras que Sporting Cristal no pudo con Juan Pablo II. Cusco FC, por su lado, juega este lunes un choque clave. Así va la pelea por el título

Tabla de posiciones de la

Juan Pablo Varillas sigue reencontrándose con su mejor versión: victoria clave en Argentina para escalar en el ranking

El tenista peruano está mostrando un gran nivel en el Challenger de Buenos Aires, donde logró avanzar al cuadro principal tras superar con éxito a dos adversarios en la fase de clasificación

Juan Pablo Varillas sigue reencontrándose

Pedro García lanzó ‘misil’ contra Renato Tapia por indirecta tras elección de Manuel Barreto como DT de Perú: “No puedes vivir de Rusia 2018″

El periodista deportivo cuestionó al ‘Cabezón’, que lanzó un polémico tuit en relación a la designación de la ‘Muñeca’ como técnico interino de la ‘bicolor’

Pedro García lanzó ‘misil’ contra

DT de Venezuela se quebró tras triunfo histórico ante Brasil en final del Sudamericano Sub 17 de Vóley: “No se lo esperaba nadie”

Ihosvanny Chambers rompió en llanto tras conquistar el primer título de vóley sudamericano en la historia de su país y agradeció el respaldo de la comunidad venezolana que los acompañó en Lima

DT de Venezuela se quebró

Ceremonia de Balón de Oro 2025: día, hora, canal TV y lista de candidatos al premio individual más importante de fútbol

La historia de este importante galardón tendrá un nuevo ganador. Ousmane Dembélé y Lamine Yamal son los principales candidatos, aunque podría haber sorpresas al final. Revisa todos los detalles de la gala

Ceremonia de Balón de Oro
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Tren Lima-Chosica: Rafael López Aliaga

Tren Lima-Chosica: Rafael López Aliaga anuncia reconciliación con MTC, pero César Sandoval responde que no cambiará de opinión técnica

Gobierno anuncia comprar de 12 aviones subsónicos: ¿realmente funcionan para combatir el narcotráfico y la minería ilegal en Perú?

Dina Boluarte afirma, en EE.UU., que Perú la recibió de “manera brutal” y que “mafias corruptas” financiaron protestas de 2022

“Si soy fiscal de la Nación, saco a Rafael Vela y José Domingo Pérez en el acto”: La promesa de Tomás Gálvez contra fiscales Lava Jato

‘Ineficiente’ y ‘culpable’: Juan José Santiváñez es rechazado por peruanos por su gestión en el Minjus e investigaciones en su contra

ENTRETENIMIENTO

Yahaira Plasencia le da su

Yahaira Plasencia le da su apoyo a Paula Arias tras acusaciones de deuda de Daniela Darcourt, Kate Candela y Angie Chávez

Néstor Villanueva afirma que su matrimonio con Florcita Polo se rompió por culpa de su perro

Rafael Cardozo reacciona al compromiso de Carol Reali y confiesa: “Cuando yo le pedí, no estábamos bien”

El Valor de la Verdad: Néstor Villanueva se llevó 20 mil soles tras confesar que ha llorado por sus hijos

Dilbert Aguilar revela por qué no detiene sus presentaciones pese a estar en silla de ruedas: “Debo cumplir mis compromisos”

DEPORTES

Tabla de posiciones de la

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025 EN VIVO: así van los equipos en la fecha 10 del Torneo Clausura y Acumulada

Juan Pablo Varillas sigue reencontrándose con su mejor versión: victoria clave en Argentina para escalar en el ranking

Pedro García lanzó ‘misil’ contra Renato Tapia por indirecta tras elección de Manuel Barreto como DT de Perú: “No puedes vivir de Rusia 2018″

DT de Venezuela se quebró tras triunfo histórico ante Brasil en final del Sudamericano Sub 17 de Vóley: “No se lo esperaba nadie”

Ceremonia de Balón de Oro 2025: día, hora, canal TV y lista de candidatos al premio individual más importante de fútbol