Felipe Chávez asombró con doblete y golazo olímpico en su debut en UEFA Youth League con Bayern Múnich

Bayern Múnich cayó por 3-2 ante el Chelsea en un encuentro lleno de emociones por la primera jornada de la fase liga de la UEFA Youth League. Pese a la derrota, el peruano-alemán Felipe Chávez firmó una destacada actuación al estampar su nombre en el marcador por duplicado. El talentoso futbolista anotó las dos dianas que dieron vuelta parcialmente el marcador del luminoso en el FC Bayern Campus.

El primero para los ‘bávaros’ llegó a través de un tiro directo desde el córner. Tras el gol olímpico, Chávez amplió su cuenta personal con un disparo desde el balcón del área imposible para el guardamenta Bernal, guardián de los ‘blues’.

El cuadro de la capital inglesa estableció la apertura del marcador a través de un tanto de un notable tanto de Genesis Antwi (15′). El sueco de 18 años definió de derecha tras una salida prolija de su equipo elaborada desde la defensa y desactivando cada circuito de presión por parte de los ‘bávaros’.

Solo tres minutos más tarde, Felipe Chávez ejecutó un tiro de esquina desde el costado derecho. El nacido en Aichach, Alemania, envió un centro cerrado que terminó moviendo las redes del arco del portero británico Freddy Bernal. Paridad y a celebrar.

Felipe Chávez anot gol olímpico en su debut en UEFA Youth League

Por si fuera poco, ‘Pippo’ anotó nuevamente su nombre en el luminoso del recinto en Múnich. A los 26 minutos, el ’10′ del equipo hizo gala a su dorsal y sacó un zurdazo de la galera para establecer el 2-1 parcial luego de dejar recortar y perfilarse y desenvainar un remate ceñido al poste izquierdo.

El conjunto de Stamford Bridge, dirigido por Calum Mcfarlane, regresó del entre tiempo con la firme convicción de reconectarse con el juego. Solo dos minutos después del pitazo del colegiado Rares Vidican, el ariete de los londinenses, Shumaira Mheuka, igualó las acciones.

Los ‘blues’ continuaron con la presión alta e inquietando el arco de la escuadra alemán. La insistencia obtuvo recompensa a la hora de juego, puesto que el defensor Harrison Murray-Campbell capturó un rebote y remató notablemente de zurda. La volada de Prescott solo hizo el tanto más espectacular que significó el 3-2 definitivo.

Felipe Chávez se despachó con un doblete en apenas siete minutos para darle vuelta al marcador en el estreno del Bayern Múnich en la UEFA Youth League. Crédito: Bayern Campus

A los 83 minutos, el técnico Gaydarov dio entrada a Yil Gashi en lugar de Chávez. De todas formas, el peruano-alemán volvió a destacar con el equipo sub-19 del Bayern Múnich. Su valiosa actuación será sustancial para la consideración de Vincent Kompany, técnico del primer equipo .

Próximo reto

El equipo sub-19 del Bayern Múnich que dirige Peter Gaydarov afrontará la quinta jornada de la DFB Nachwuchsliga 2025/26 ante el SSC Ulm 1846. El cuadro ‘bávaro’ por ahora marcha primero en el Grupo E con 10 unidades, pese a contar con un partido menos. El encuentro está pactado para el 21 de septiembre a las 04:00 horas de Perú.

Por UEFA Youth League, el próximo desafío será visitar al Pafos de República Checa por la segunda jornada. El cotejo internacional se llevará a cabo el 30 de septiembre a las 6:00 horas en todo el territorio nacional.

Felipe Chávez, clave en Bayern Múnich sub-19. Crédito: Bayern Campus

¿Veremos a Felipe Chávez en la próxima convocatoria de Perú?

Felipe Chávez fue la gran ausencia en la última convocatoria del seleccionado peruano sub-18 de fútbol. La categoría a cargo de Carlos Silvestri contó con cinco futbolistas que militan en el fútbol exterior, pero ‘Pipo’ significó una baja significativa.

Al respecto, el director técnico nacional expresó que el jugador del Bayern Múnich II tiene la intención de vestirse de corto con la indumentaria de la franja roja en el pecho.

“Felipe Chávez puede estar en la Selección. Quisimos contar con él, hicimos todo lo posible, pero apareció con el equipo principal y quiso mostrarse en el plantel profesional”, sostuvo Silvestri. “Ya hablé con él, hay interés y seguramente más adelante veremos de poder contar con él”, aclaró.

Felipe Chávez integra la lista de emergencia del Bayern Múnich en Champions League.

Silvestri también aseguró que la intención del jugador es sumar minutos con la selección peruana. Según sus conversaciones con ‘Pipo’, su idea es “ser parte de este proyecto”, debido a que “tiene las ganas de estar”. Cerró el tema manifestando que “siempre mostró intención para venir”, pese a que en el pasado ‘Chemo’ del Solar no lo consideró.