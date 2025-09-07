Perú Deportes

El aviso del presidente del Bayern Múnich que implica el futuro de Felipe Chávez: “Vincent Kompany nos prometió que integrará jóvenes”

Uli Hoeneß, titular de honor del equipo muniqués, aseguró que el entrenador principal tiene en mente echar mano de los futbolistas más talentosos del plantel de reserva, entre los que destaca ‘Pippo’

El presidente honorario del FC Bayern aprecia demasiado el progreso de las canteras muniqueses, donde Felipe Chávez es una pieza capital. - Crédito: Bayern Múnich

El FC Bayern es conocido mundialmente por ser un club potencia en materia de inversiones, pero también cuenta con un reconocimiento único por el desarrollo de sus canteras, en cuyas divisiones surgen diversos talentos de varias latitudes. Entre ellos se asoma un peruano revelación llamado Felipe Chávez, que con tan solo 18 años se está abriendo paso exponencialmente.

En un brevísimo tiempo, el hábil mediocentro ha escalado categorías hasta posicionarse como una pieza destacada en la Regionalliga, lo que le permite alternar con el plantel principal del Bayern Múnich a la espera de una chance oficial en la Bundesliga.

Felipe Chávez se asoma a la Bundesliga. - Crédito: FC Bayern

En cualquier caso, existe cierta tranquilidad en ‘Pippo’ al conocer que las autoridades muniquesas han cerrado filas con las fuerzas básicas del club por encima de otras promesas provenientes del exterior. Así lo ha dado a entender Uli Hoeneß, quien desea apreciar a los más destacados del FC Bayern II en este ciclo.

En una entrevista ofrecida en el diálogo Doppelpass de la cadena alemana SPORT1, el presidente honorario ‘bávaro’ ha revelado una conversación clave con el director técnico del grupo, que implica directamente en el futuro de Felipe Chávez, el goleador peruano-alemán más prolífico de la reserva.

'Pippo' Chávez suda la gota gorda en Säbener Straße. | VIDEO: Torben Hoffmann

Por supuesto que es difícil [promover con tanto talento] cuando tu nombre es FC Bayern”, declaró Uli Hoeneß añadiendo que "Vincent Kompany nos ha asegurado que integrará algunos jóvenes jugadores, tal vez uno o dos, a lo largo de la temporada“.

Por otro lado, el histórico presidente muniqués ha asegurado que “somos los verdaderos ganadores de este mercado porque tenemos un equipo muy fuerte“, pese a que la cúpula administrativa intentó, como sea, realizar gastos exorbitantes para no quedar relegada en el mercado de verano. Los nombres apuntados que, finalmente acabaron en la Premier League por un alto dispendio, fueron Florian Wirtz y Nick Woltemade.

Felipe Chávez entrenándose en Grünwalder Straße. - Crédito: FC Bayern

