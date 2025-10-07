Perú Deportes

El perfil que bosqueja Jean Ferrari para la elección del nuevo técnico de la selección peruana: “Volver a nuestras raíces, pero agregando dinámica”

Existen algunas valoraciones puntuales para escoger a un comando técnico definitivo. La más importante pasa por la versatilidad en distintos panoramas priorizando el sistema 4-3-3

Renzo Galiano

Por Renzo Galiano

Jean Ferrari ha viajado a
De momento, la selección peruana está a cargo de Manuel Barreto solo para cerrar el año con la preparación de tres amistosos FIFA confirmados: dos de ellos frente a Chile y uno contra Rusia. Después de cumplir esos examinatorios, deberá llegar un nuevo comando técnico con un líder extranjero. De esas gestiones se está encargando Jean Ferrari bajo una fórmula de trabajo con Agustín Lozano.

El perfil que se tiene en mente para la designación de un nuevo estratega en la ‘bicolor’ pasa por la recuperación de la identidad del fútbol peruano, que siempre se ha basado en un toque preciso constante sobre la hierba para hilvanar acciones que deriven en alegrías. A ello, además, se va a considerar el factor dinámico que fortalezca el estilo de juego.

La elaboración del perfil va en función al paladar futbolístico, porque una cosa es un entrenador para un determinado club y otra para una determinada selección. Lo que he querido es volver a nuestras raíces y parto de esa premisa: tener el juego atildado, pero agregándole dinámica, potencia y fuerza”, indicó Jean Ferrari.

“Para llegar a eso necesitamos un perfil que calce con estilo de juego, ética profesional y personal, y llegada al futbolista. Hay una cantidad de cualidades que deben cumplirse para a partir de ahí ponerle un puntaje y con eso se llega a un promedio y pasas a la entrevista, donde vamos al punto del estilo”, continuó.

[NOTICIA EN DESARROLLO...]

