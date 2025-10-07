El perfil que bosqueja Jean Ferrari para la elección del nuevo técnico de la selección peruana: “Volver a nuestras raíces, pero agregando dinámica”

Jean Ferrari ha viajado a Argentina y Brasil para entrevistarse con algunos potenciales candidatos para la dirección técnica de Perú. - Crédito: FPF

De momento, la selección peruana está a cargo de Manuel Barreto solo para cerrar el año con la preparación de tres amistosos FIFA confirmados: dos de ellos frente a Chile y uno contra Rusia. Después de cumplir esos examinatorios, deberá llegar un nuevo comando técnico con un líder extranjero. De esas gestiones se está encargando Jean Ferrari bajo una fórmula de trabajo con Agustín Lozano.

El perfil que se tiene en mente para la designación de un nuevo estratega en la ‘bicolor’ pasa por la recuperación de la identidad del fútbol peruano, que siempre se ha basado en un toque preciso constante sobre la hierba para hilvanar acciones que deriven en alegrías. A ello, además, se va a considerar el factor dinámico que fortalezca el estilo de juego.

“La elaboración del perfil va en función al paladar futbolístico, porque una cosa es un entrenador para un determinado club y otra para una determinada selección. Lo que he querido es volver a nuestras raíces y parto de esa premisa: tener el juego atildado, pero agregándole dinámica, potencia y fuerza”, indicó Jean Ferrari.

“Para llegar a eso necesitamos un perfil que calce con estilo de juego, ética profesional y personal, y llegada al futbolista. Hay una cantidad de cualidades que deben cumplirse para a partir de ahí ponerle un puntaje y con eso se llega a un promedio y pasas a la entrevista, donde vamos al punto del estilo”, continuó.

Esto fue lo que dijo Ferrari en conferencia de prensa. (Video: FPF)

[NOTICIA EN DESARROLLO...]