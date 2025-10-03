De la selección más longeva del mundo a un promedio de edad de 25 años: el proceso generacional que inicia Manuel Barreto

La disruptiva lista de Manuel Barreto para el duelo ante Chile en La Florida, Santiago. Crédito: Difusión.

El final de las Eliminatorias al Mundial 2026 significó un duro golpe para las autoridades de la Federación Peruana de Fútbol (FPF). La primera medida fue retirar del puesto de DT a Óscar Ibañez, quien se hizo cargo del último tramo del proceso. En su lugar, designaron a Manuel Barreto, elegido meses antes como jefe de la Unidad Técnica de Menores (UTM), pero ascendido al interinato. ‘La Muñeca‘ ha sido el encargado de anunciar la esperada lista de convocados para el duelo amistoso ante Chile, con más de una sorpresa.

El exfutbolista peruano llamó a 25 futbolistas —15 locales y 10 extranjeros— y bajó ostensiblemente el promedio de edad que aquejaba al equipo peruano. A fines del 2024, el portal ‘CIES Football Observatory Weekly Post‘ ubicó a Perú como el combinado nacional con mayor promedio de edad en el mundo. Un reflejo de la ausencia de renovación del equipo, con futbolistas con hasta cuatro o cinco procesos eliminatorios encima.

En ese sentido, la lista de Barreto contrasta notoriamente con la tendencia en los últimos llamados. El promedio de edad de los futbolistas convocados por el adiestrador peruano es de 25 años. Las ausencias de referentes como Luis Advíncula, Paolo Guerrero, André Carrillo, Carlos Zambrano le quitan al grupo un gran componente en lo que a longevidad respecta.

La selección peruana fue la más longeva del mundo: el revelador estudio internacional sobre promedio de edad de la ‘bicolor’

En su lugar, rostros nuevos intentarán encabezar un nuevo grupo de futbolistas que renueven la ilusión en los fanáticos de ‘la bicolor‘. En ese sentido, aparece la figura de Felipe Chávez, jugador de notables características que limita en el Bayern Múnich II y fue parte de la pretemporada con el equipo mayor a cargo de Vincent Kompany.

El arco también se renueva, pero todo hace indicar que solo para el encuentro ante los ‘mapochos‘, pues Pedro Gallese es uno de los que aún no ha perdido su lugar de manera permanente. Pedro Díaz, de Cusco FC; Diego Enríquez, de Sporting Cristal; y Diego Romero, de Banfield, son las novedades bajo los tres palos.

Barreto siguió la tendencia de la última convocatoria de Ibáñez y tendrá bajo sus órdenes a los noveles Kenji Cabrera, Joao Grimaldo y Maxloren Castro. Asimismo, volvió a convocar a Bryan Reyna y no relegó a Kevin Quevedo. El seleccionado no dejó de lado a un grupo de futbolistas que fungirán como ‘sparrings‘, encabezados por Víctor Guzmán, del Sporting Lisboa, y Álvaro Rojas, de Juan Pablo II.

La selección peruana confirmó su lista de convocados para la fecha FIFA de octubre. Crédito: FPF

Ausencias

Los días previos al anuncio de la convocatoria, se especuló con la presencia de Alfonso Barco y Alexander Robertson. De acuerdo con el periodista Gustavo Peralta, estos futbolistas del fútbol extranjero podrían integrar la convocatoria para los amistosos ante Rusia y Chile, nuevamente, en noviembre.

En el caso de Piero Cari, el joven deportista de 18 años que milita en Alianza Lima no ha sumado gran cantidad de minutos desde que se recuperó de una lesión. Por otro lado, el tema de Oliver Sonne pasa por un entendimiento entre las partes que prioriza que el mediocampista/lateral gane minutos con su club, el Burnley de Inglaterra.

Alexander Robertson vistiendo la camiseta de entrenamiento de Australia. - Crédito: Difusión

Lista completa de convocados y sparrings

Arqueros:

Pedro Díaz (Cusco FC) – 27 años

Diego Enríquez (Sporting Cristal) – 23 años

Diego Romero (CA Banfield – Argentina) – 24 años

Defensas:

Miguel Araujo (Sporting Cristal) – 30 años

Anderson Villacorta (CD Mineros Zacatecas – México) – 20 años

Renzo Garcés (Alianza Lima) – 29 años

Anderson Santamaría (Universitario) – 33 años

César Inga (Universitario) – 23 años

Matías Lazo (FBC Melgar) – 22 años

Cristian Carbajal (Sport Boys) – 26 años

Marcos López (FC Copenhague – Dinamarca) – 25 años

Volantes:

Erick Noriega (Gremio – Brasil) – 23 años

Jesús Pretell (Sporting Cristal) – 26 años

Martín Távara (Sporting Cristal) – 26 años

Jesús Castillo (Universitario) – 24 años

Felipe Chávez (Bayern Múnich – Alemania) – 18 años

Jairo Concha (Universitario) – 26 años

Delanteros:

Álex Valera (Universitario) – 29 años

Luis Ramos (América de Cali – Colombia) – 25 años

Juan Pablo Goicochea (CA Platense – Argentina) – 20 años

Bryan Reyna (CA Belgrano – Argentina) – 27 años

Maxloren Castro (Sporting Cristal) – 17 años

Kevin Quevedo (Alianza Lima) – 28 años

Kenji Cabrera (Vancouver Whitecaps – Canadá) – 22 años

Joao Grimaldo (Riga FC – Letonia) – 22 años

Sparrings:

Fabio Vásquez (Sporting Cristal) - 16 años

D´Alessandro Montenegro (ADT) - 22 años

Edu Villar (Sport Huancayo) - 21 años

Álvaro Rojas (Juan Pablo II) - 20 años

Víctor Guzmán (Sporting Lisboa - Portugal) - 19 años

Lista de convocados por Manuel Barreto para partido amistoso Perú vs Chile. Crédito: FPF