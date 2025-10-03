De la selección más longeva del mundo a un promedio de edad de 25 años: el proceso generacional que inicia Manuel Barreto

El final de las Eliminatorias al Mundial 2026 significó un duro golpe para las autoridades de la Federación Peruana de Fútbol (FPF). La primera medida fue retirar del puesto de DT a Óscar Ibañez, quien se hizo cargo del último tramo del proceso. En su lugar, designaron a Manuel Barreto, elegido meses antes como jefe de la Unidad Técnica de Menores (UTM), pero ascendido al interinato. ‘La Muñeca‘ ha sido el encargado de anunciar la esperada lista de convocados para el duelo amistoso ante Chile, con más de una sorpresa.
El exfutbolista peruano llamó a 25 futbolistas —15 locales y 10 extranjeros— y bajó ostensiblemente el promedio de edad que aquejaba al equipo peruano. A fines del 2024, el portal ‘CIES Football Observatory Weekly Post‘ ubicó a Perú como el combinado nacional con mayor promedio de edad en el mundo. Un reflejo de la ausencia de renovación del equipo, con futbolistas con hasta cuatro o cinco procesos eliminatorios encima.
En ese sentido, la lista de Barreto contrasta notoriamente con la tendencia en los últimos llamados. El promedio de edad de los futbolistas convocados por el adiestrador peruano es de 25 años. Las ausencias de referentes como Luis Advíncula, Paolo Guerrero, André Carrillo, Carlos Zambrano le quitan al grupo un gran componente en lo que a longevidad respecta.
En su lugar, rostros nuevos intentarán encabezar un nuevo grupo de futbolistas que renueven la ilusión en los fanáticos de ‘la bicolor‘. En ese sentido, aparece la figura de Felipe Chávez, jugador de notables características que limita en el Bayern Múnich II y fue parte de la pretemporada con el equipo mayor a cargo de Vincent Kompany.
El arco también se renueva, pero todo hace indicar que solo para el encuentro ante los ‘mapochos‘, pues Pedro Gallese es uno de los que aún no ha perdido su lugar de manera permanente. Pedro Díaz, de Cusco FC; Diego Enríquez, de Sporting Cristal; y Diego Romero, de Banfield, son las novedades bajo los tres palos.
Barreto siguió la tendencia de la última convocatoria de Ibáñez y tendrá bajo sus órdenes a los noveles Kenji Cabrera, Joao Grimaldo y Maxloren Castro. Asimismo, volvió a convocar a Bryan Reyna y no relegó a Kevin Quevedo. El seleccionado no dejó de lado a un grupo de futbolistas que fungirán como ‘sparrings‘, encabezados por Víctor Guzmán, del Sporting Lisboa, y Álvaro Rojas, de Juan Pablo II.
Ausencias
Los días previos al anuncio de la convocatoria, se especuló con la presencia de Alfonso Barco y Alexander Robertson. De acuerdo con el periodista Gustavo Peralta, estos futbolistas del fútbol extranjero podrían integrar la convocatoria para los amistosos ante Rusia y Chile, nuevamente, en noviembre.
En el caso de Piero Cari, el joven deportista de 18 años que milita en Alianza Lima no ha sumado gran cantidad de minutos desde que se recuperó de una lesión. Por otro lado, el tema de Oliver Sonne pasa por un entendimiento entre las partes que prioriza que el mediocampista/lateral gane minutos con su club, el Burnley de Inglaterra.
Lista completa de convocados y sparrings
Arqueros:
- Pedro Díaz (Cusco FC) – 27 años
- Diego Enríquez (Sporting Cristal) – 23 años
- Diego Romero (CA Banfield – Argentina) – 24 años
Defensas:
- Miguel Araujo (Sporting Cristal) – 30 años
- Anderson Villacorta (CD Mineros Zacatecas – México) – 20 años
- Renzo Garcés (Alianza Lima) – 29 años
- Anderson Santamaría (Universitario) – 33 años
- César Inga (Universitario) – 23 años
- Matías Lazo (FBC Melgar) – 22 años
- Cristian Carbajal (Sport Boys) – 26 años
- Marcos López (FC Copenhague – Dinamarca) – 25 años
Volantes:
- Erick Noriega (Gremio – Brasil) – 23 años
- Jesús Pretell (Sporting Cristal) – 26 años
- Martín Távara (Sporting Cristal) – 26 años
- Jesús Castillo (Universitario) – 24 años
- Felipe Chávez (Bayern Múnich – Alemania) – 18 años
- Jairo Concha (Universitario) – 26 años
Delanteros:
- Álex Valera (Universitario) – 29 años
- Luis Ramos (América de Cali – Colombia) – 25 años
- Juan Pablo Goicochea (CA Platense – Argentina) – 20 años
- Bryan Reyna (CA Belgrano – Argentina) – 27 años
- Maxloren Castro (Sporting Cristal) – 17 años
- Kevin Quevedo (Alianza Lima) – 28 años
- Kenji Cabrera (Vancouver Whitecaps – Canadá) – 22 años
- Joao Grimaldo (Riga FC – Letonia) – 22 años
Sparrings:
- Fabio Vásquez (Sporting Cristal) - 16 años
- D´Alessandro Montenegro (ADT) - 22 años
- Edu Villar (Sport Huancayo) - 21 años
- Álvaro Rojas (Juan Pablo II) - 20 años
- Víctor Guzmán (Sporting Lisboa - Portugal) - 19 años