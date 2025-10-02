Perú Deportes

Revolución Perú con Manuel Barreto: solo dos mundialistas y varias caras nuevas con Felipe Chávez como su máxima novedad

El nuevo seleccionador interino se ha hecho cargo de una remodelación absoluta en la reciente nómina para el amistoso contra Chile. La cara ilustre del llamamiento es el joven valor del FC Bayern

Felipe Chávez se hace un espacio en la selección peruana. - Crédito: FC Bayern

La renovación ha llegado. El nuevo interino Manuel Barreto se ha hecho cargo de una remodelación total en la selección peruana para el encuentro amistoso contra Chile perteneciente a la Fecha FIFA de octubre. En esta inédita convocatoria tiene como gran novedad la presencia de Felipe Chávez, el valor más emocionante en lo que respecta a juventud e internacionalidad por su irrupción en el FC Bayern II.

Con 18 años, ‘Pippo’ ha ido derribando varias puertas por su talento descollante y al inicio de la presente temporada de Bundesliga (2025/26) ha entrado en la consideración oficial del entrenador Vincent Kompany. Su primera aparición fue en la pretemporada, realizando una buena performance, y ahora sigue a lo suyo en la Regionalliga al igual que en la UEFA Youth League.

Con este llamamiento, obrado por la sociedad Manuel BarretoJean Ferrari, nuevos integrantes de la cúpula deportiva de la Federación Peruana de Fútbol contratados por Agustín Lozano, ha quedado zanjada la polémica surgida entre Felipe Chávez y José Guillermo del Solar tras la omisión del ‘10’ del Campeonato Sudamericano U20 por cuestiones personales. Ahora, se espera que el mediocentro nacional asuma la complicada responsabilidad de conducir los hilos en ofensiva.

Felipe Chávez, apuntado para ser el próximo '10' de Perú. - Crédito: Sin Fundamentos

Más sorpresas

La nueva dirección técnica de Perú también ha puesto su atención especial en la región. Por esa razón, sin importar los niveles de las categorías, hizo posible la convocatoria de Anderson Villacorta, joven central con mucha proyección que se desempeña en el ascenso de México con Mineros de Zacatecas.

Al crecido en las canteras de la Universidad César Vallejo se le ha apreciado constantemente en las bases de la selección nacional. Tan solo necesitaba mayor rodaje y exposición en el exterior para hacerse de un espacio en una nómina. Con su liderazgo y fuerza en defensa con los ‘granates’ logró convencer al interino Manuel Barreto para incluirlo en el arranque de su proyecto.

El central peruano anotó su primera diana en el ascenso de México. | VIDEO: Hi Sports

Juan Pablo Goicochea, que durante aquel Sudamericano U20 infructuoso fue de los más regulares con un par de aportaciones goleadoras interesantes y ha regresado a la actividad futbolística con el plantel de reserva del Platense, también está en la lista. Por edad y crecimiento, no se descarta que aparezca en el amistoso contra Chile.

A nivel local, entretanto, se ha hecho justicia citando a un arquero con alza exponencial como Pedro Díaz, cuyo rendimiento en Cusco FC no solo es sostenido, también encomiable. Hubo un momento donde mantuvo su arco invicto por varias jornadas en Liga 1 2025.

Juan Pablo Goicochea se siente listo para llegar a la selección peruana. - Crédito: FPF

Escasos mundialistas

La selección peruana presenta una estructura renovada de cara a sus próximos compromisos, priorizando la incorporación de futbolistas jóvenes y dejando fuera a una parte significativa de los jugadores que formaron parte del plantel que asistió al Mundial 2018. Este cambio estratégico implica la salida de figuras de amplia trayectoria internacional que hasta hace poco mantenían un rol central en el equipo nacional.

Entre las ausencias más destacadas se encuentra la del mediocampista Renato Tapia, quien a pesar de su desempeño en el club Al Wasl no ha sido considerado para integrar la nueva nómina. Aparentemente su exclusión obedece a que no figura dentro de los planes del dirigente Manuel Barreto, quien al parecer no mantiene una relación cercana con el futbolista.

En la lista de convocados sólo permanecen dos jugadores presentes en la cita mundialista de Rusia: Miguel Araujo y Anderson Santamaría. Ambos defensores se mantienen vigentes gracias a sus actuaciones en la Liga 1 2025, siendo los únicos representantes de la generación anterior que forman parte del actual proceso de selección.

