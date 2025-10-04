Perú Deportes

Golazo de Leandro Sosa para la remontada de Sporting Cristal vs ADT en apenas siete minutos en duelo por Liga 1 2025

Los dirigidos por Paulo Autuori lograron darle vuelta al marcador antes de que se marchen al descanso con una buena definición de su lateral derecho

Miguel Solis Ruiz

Por Miguel Solis Ruiz

Guardar
Leandro Sosa marca el segundo tanto celeste. | L1MAX

Sporting Cristal dio una muestra de carácter en el primer tiempo del partido ante ADT por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. El conjunto del Rímac comenzó perdiendo con un tanto de Mauro Da Luz, pero le dio vuelta antes del descanso con un gol de Leandro Sosa. Previamente, Santiago González había puesto la igualdad en el estadio Unión de Tarma.

La definición de Santiago González valió el empate para Sporting Cristal ante ADT. | L1MAX

Temas Relacionados

Leandro SosaSporting CristalADTLiga 1peru-deportes

Más Noticias

gol santiago gonzalez sporting cristal vs adt liga 1 2025 video hoy

El atacante ‘rimense’ igualó el marcador en Tarma con una aparición precisa en el área, tras un gran centro de Nicolás Pasquini

gol santiago gonzalez sporting cristal

Sporting Cristal vs ADT EN VIVO HOY: minuto a minuto del duelo en Tarma por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

El elenco ‘cervecero’ y el ‘vendaval’ protagonizarán uno de los partidos más reñidos de la jornada 13 de esta segunda fase. Sigue todas las incidencias

Sporting Cristal vs ADT EN

Gol de Mauro Da Luz para el 1-0 de ADT tras pasividad defensiva de Sporting Cristal por Liga 1 2025

El futbolista uruguayo aprovechó la desatención de los centrales ‘cerveceros’ y sacó rédito del rebote del portero Diego Enríquez

Gol de Mauro Da Luz

Partidos de hoy, sábado 4 de octubre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada tendrá duelos imperdibles: Sporting Cristal saldrá a sorprender en Tarma, Real Madrid buscará levantarse en LaLiga, Lionel Messi hará lo suyo con Inter Miami, Pedro Gallese tendrá acción con Orlando City, y mucho más

Partidos de hoy, sábado 4

Universitario de Deportes estrenará camiseta morada en honor al Señor de los Milagros en partido vs Juan Pablo II por Torneo Clausura 2025

El cuadro universitario lucirá por primera vez esta indumentaria ante su afición en el estadio Monumental. La institución y la marca deportiva impulsaron el vestuario deportivo bajo el concepto de “La fe nos une”

Universitario de Deportes estrenará camiseta
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Juez Richard Concepción Carhuancho es

Juez Richard Concepción Carhuancho es amonestado por la ANC del Poder Judicial

Avanza proyecto de ley que elimina la palabra ‘género’ en el Estado: Comisión aprueba propuesta impulsada por Renovación Popular

Rafael López Aliaga inicia campaña sin haber renunciado a la MML: anuncia tren de Tumbes a Tacna y reducción de ministerios

Fiscal Elizabeth Peralta se quiebra y pide se revoque su prisión preventiva: “Se ha resquebrajado mi salud”

Francisco Tudela: “El Perú es el país del lawfare”

ENTRETENIMIENTO

Johanna San Miguel es criticada

Johanna San Miguel es criticada por burlarse del físico de streamer: “Tengo estómago”

‘Miss Grand International 2025′: Flavia López entre las favoritas de Mr. Nawat para ganar la corona

Samahara Lobatón dio a luz a su tercer bebé en Estados Unidos: “Nuestros planes eran otros”

Magaly Medina y su fuerte crítica al streamer Neutro tras ser detenido en República Dominicana: “Hacen todo por vistas”

Johanna San Miguel y Katia Palma protagonizan ‘pelea’ en Pachacamac: video se vuelve viral

DEPORTES

Sporting Cristal vs ADT EN

Sporting Cristal vs ADT EN VIVO HOY: minuto a minuto del duelo en Tarma por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Gol de Santiago González con certera definición en Sporting Cristal vs ADT por Liga 1 2025

Gol de Mauro Da Luz para el 1-0 de ADT tras pasividad defensiva de Sporting Cristal por Liga 1 2025

Partidos de hoy, sábado 4 de octubre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Universitario de Deportes estrenará camiseta morada en honor al Señor de los Milagros en partido vs Juan Pablo II por Torneo Clausura 2025