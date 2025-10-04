Golazo de Leandro Sosa para la remontada de Sporting Cristal vs ADT en apenas siete minutos en duelo por Liga 1 2025

Sporting Cristal dio una muestra de carácter en el primer tiempo del partido ante ADT por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025 . El conjunto del Rímac comenzó perdiendo con un tanto de Mauro Da Luz , pero le dio vuelta antes del descanso con un gol de Leandro Sosa . Previamente, Santiago González había puesto la igualdad en el estadio Unión de Tarma.

