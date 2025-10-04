Gol de Mauro Da Luz para el 1-0 de ADT tras pasividad defensiva de Sporting Cristal por Liga 1 2025

Mauro Da Luz abre el marcador a favor del equipo tarmeño. | L1MAX

El sábado 4 de octubre, Sporting Cristal visitó a ADT por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. El cuadro local rompió la paridad en el estadio Unión de Tarma con un gol de Mauro Da Luz tras rebote y gran jugada previa de Joao Rojas. La defensa rímense, además, fue muy pasiva en la marca.

A los 14 minutos de juego, Rojas -el más desequilibrante del ‘vendaval’- recibió un pase al borde del área de Carlos Cabello, controló el balón y le propuso el mano a mano a Yoshimar Yotún. El ecuatoriano salió airoso de este duelo con mucha facilidad, quedó de cara a portería y sacó un disparo rasante con su pierna izquierda, que fue atajado por Diego Enríquez en primera instancia.

Para mala suerte de los ‘cerveceros’, la redonda quedó viva en el área chica y Mauro Da Luz solo tuvo que empujarla para anotar el primero en el compromiso. Luis Abram, el único defensor cerca de la jugada, quiso reaccionar, pero se tropezó y no pudo hacer nada para evitar el tanto del ‘charrúa’, que tuvo una eufórica celebración con sus compañeros cerca del córner pegado a la tribuna occidente.

Esta anotación fue como un baldazo de agua fría para Cristal y se vio reflejado en el rostro del técnico Paulo Autuori, quien se encontraba sentado en el banquillo y las cámaras de la transmisión de L1 Max lo enfocaron, dejando en evidencia su sorpresa de la ‘diana’ de ADT. Ahora, su elenco deberá remontar un resulto adverso con la dificultad de estar en una plaza de altura (a más de 3050 metros sobre el nivel del mar).

Sporting Cristal le remontó a ADT con goles de González y Sosa

Los hinchas de Sporting Cristal no tuvieron que esperar mucho para gritar la paridad en el estadio Unión de Tarma. Antes de finalizar el primer tiempo, exactamente a los 39 minutos, apareció Santiago Gónzalez para poner el 1-1 después de un buen servicio del lateral izquierdo Nicolás Pasquini.

Pero, no fue el único gol que cantarían la ‘raza celeste’ en esta primera parte. A los 46′, Leandro Sosa aprovechó una pelota en el área y fusiló al portero Eder Hermoza para hacer realidad la remontada en el escenario de altura. Así, la visita se marchó al descanso con un 2-1 lleno de carácter y mucho temple.

Próximo partido de Sporting Cristal

Luego del parón por la fecha FIFA a nivel de selecciones, la Liga 1 se reiniciará y Sporting Cristal afrontará un complicado partido con el líder del Torneo Clausura, Universitario de Deportes. Esta nueva edición del clásico moderno se llevará a cabo el miércoles 15 de octubre a las 20:00 horas de Perú en el estadio Nacional de Lima. Las entradas para este encuentro ya se pusieron a la venta.

Próximo partido de ADT

Por su parte, ADT visitará a Ayacucho FC el domingo 12 de octubre a las 13:00 horas en el estadio Las Américas, situado en la ciudad de Huamanga. Será un duro cotejo, debido a que su rival de turno viene peleando por no descender.

Aunque también podría no darse este encuentro porque la Federación Peruana de Fútbol (FPF) está a la espera del fallo en contra de los ayacuchanos, lo que significaría que el contrincante de los tarmeños quede calificado de la competencia de forma automática.