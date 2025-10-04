Sporting Cristal vs ADT EN VIVO HOY: minuto a minuto del duelo en Tarma por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Los rimenses visitarán al ‘vendaval celeste’ hoy, sábado 4 de octubre, en el estadio Unión Tarma por la fecha 13 del Torneo Clausura 2025. El horario pactado es a las 15:15 horas para Perú, Colombia y Ecuador ; mientras que en Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami) iniciará a las 16:15 horas. Y en Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil arrancará a las 17:15 horas.

Además, Infobae Perú informará todos los detalles que se vivirán en Tarma con la previa, minuto a minuto, mejores jugadas, declaraciones de los jugadores, tabla de posiciones, y mucho más.

El emocionante choque será transmitido por L1 Max , canal oficial del campeonato peruano, y se podrá seguir a través de los diferente operadores como DirecTV, Best Cable, Claro TV, Win TV, Zapping TV, entre otros. También estará disponible en L1 Play , platafoma streaming que cuenta con un pago mensual dependiendo del plan a elección.

En su último duelo, el cuadro tarmeño sacó un valioso empate 1-1 en Chongoyape y ese punto sirvió para colocarse en el séptimo lugar con 17 unidades.

El ‘vendaval celeste’ buscará hacer valer su localía frente Sporting Cristal en un duelo que promete ser de pronóstico reservado. ADT necesita el triunfo para meterse en la lucha por un cupo a un torneo internacional y llegará motivado por la racha importante que alcanzó: lleva cuatro encuentros consecutivos sin perder.

El equipo de Paulo Autuori se reencontró con el triunfo después de cuatro partidos y pudo celebrar frente Ayacucho FC la jornada pasada. Quedan siete fechas para que finalice el campeonato, y los rimenses no tienen margen de error para lograr el objetivo de meterse en los ‘play offs’.

Los ‘cerveceros’ se mantienen en la lucha por llevarse el título del Torneo Clausura 2025 : está a ocho puntos del líder Universitario de Deportes y para acortar distancias está obligado a ganarle a ADT en Tarma.

¡Sábado de fútbol! Sporting Cristal visitará a ADT hoy, sábado 4 de octubre, en el estadio Unión Tarma por la fecha 13 del Torneo Clausura 2025 . Los rimenses están obligados en sacar un triunfo para acortar distancias con el líder Universitario de Deportes.

Últimas noticias

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025 EN VIVO HOY: así van los equipos en la fecha 13 del Torneo Clausura y Acumulada El campeonato entra en su etapa decisiva y la pelea se enciende en todos los frentes: por el título, los cupos internacionales y la permanencia. Revisa cómo marcha tu equipo

Diego Rebagliati reveló que Ayacucho FC será descalificado de la Liga 1 2025: ¿Cómo se verían afectados los demás clubes y la tabla? El cuadro ayacuchano está a la espera del fallo y de ser desfavorable correría el mismo destino de Deportivo Binacional: no seguir jugando en el Torneo Clausura

¿Fabio Gruber y Alexander Robertson serán convocados a la selección peruana por Manuel Barreto? Lo último que se sabe de los ‘eurocausas’ El nacido en Alemania y Escocia tiene raíces peruanos, pero el técnico interino decidió no llamarlos para el amistoso ante Chile. ¿Lo hará en noviembre?

El candidato de la FPF para ser el nuevo entrenador de la selección peruana: “Les gusta mucho y conoce la Liga 1″ El director general de la Federación, Jean Ferrari, no tuvo éxito en su viaje a Argentina y ahora irá a Brasil a entrevistar a técnicos