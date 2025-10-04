Perú Deportes

Sporting Cristal vs ADT EN VIVO HOY: minuto a minuto del duelo en Tarma por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Los rimenses se enfrentarán al ‘vendaval’ de visita con la misión de sacar un triunfo que lo mantenga en la lucha por el título. Sigue las incidencias del crucial cotejo

18:52 hsAyer

¡Sábado de fútbol! Sporting Cristal visitará a ADT hoy, sábado 4 de octubre, en el estadio Unión Tarma por la fecha 13 del Torneo Clausura 2025. Los rimenses están obligados en sacar un triunfo para acortar distancias con el líder Universitario de Deportes.

¿Cómo llega Sporting Cristal al partido?

Los ‘cerveceros’ se mantienen en la lucha por llevarse el título del Torneo Clausura 2025: está a ocho puntos del líder Universitario de Deportes y para acortar distancias está obligado a ganarle a ADT en Tarma.

El equipo de Paulo Autuori se reencontró con el triunfo después de cuatro partidos y pudo celebrar frente Ayacucho FC la jornada pasada. Quedan siete fechas para que finalice el campeonato, y los rimenses no tienen margen de error para lograr el objetivo de meterse en los ‘play offs’.

El cuadro 'celeste' goleó 3-0 en casa a los ayacuchanos. (Video: L1MAX)
¿Cómo llega ADT al partido?

El ‘vendaval celeste’ buscará hacer valer su localía frente Sporting Cristal en un duelo que promete ser de pronóstico reservado. ADT necesita el triunfo para meterse en la lucha por un cupo a un torneo internacional y llegará motivado por la racha importante que alcanzó: lleva cuatro encuentros consecutivos sin perder.

En su último duelo, el cuadro tarmeño sacó un valioso empate 1-1 en Chongoyape y ese punto sirvió para colocarse en el séptimo lugar con 17 unidades.

ADT empató con Juan Pablo
ADT empató con Juan Pablo II por el Torneo Clausura 2025. Crédito: Liga 1
Sporting Cristal vs ADT: posibles alineaciones

- Sporting Cristal: Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Luis Abram, Nicolás Pasquini; Jesús Pretell, Ian Wisdom, Cristian Benavente; Santiago Gonzalez, Maxloren Castro y Felipe Vizeu.

- ADT: Eder Hermoza; John Narváez, Jhair Soto, Gustavo Dulandto, Arthur Gutiérrez; Axel Moyano, Ángel Pérez; D’Alessandro Montenegro, Nazareno Bazán, Óscar Pinto; Joao Rojas.

Canal TV para ver Sporting Cristal vs ADT

El emocionante choque será transmitido por L1 Max, canal oficial del campeonato peruano, y se podrá seguir a través de los diferente operadores como DirecTV, Best Cable, Claro TV, Win TV, Zapping TV, entre otros. También estará disponible en L1 Play, platafoma streaming que cuenta con un pago mensual dependiendo del plan a elección.

Además, Infobae Perú informará todos los detalles que se vivirán en Tarma con la previa, minuto a minuto, mejores jugadas, declaraciones de los jugadores, tabla de posiciones, y mucho más.

A qué hora Sporting Cristal vs ADT por el Torneo Clausura 2025

Los rimenses visitarán al ‘vendaval celeste’ hoy, sábado 4 de octubre, en el estadio Unión Tarma por la fecha 13 del Torneo Clausura 2025. El horario pactado es a las 15:15 horas para Perú, Colombia y Ecuador; mientras que en Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami) iniciará a las 16:15 horas. Y en Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil arrancará a las 17:15 horas.

Precios de entradas

Los boletos están disponibles a través del portal de Joinnus.

- Niños: S/. 10.00 soles

- Adulto Mayor: S/. 20.00 soles

- Oriente: S/. 40.00 soles

- Occidemte General: S/. 40.00 soles

- Occidente Butacas: S/. 50.00 soles

