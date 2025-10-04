Perú Deportes

Chankas vs Cusco FC 2-1: resumen de la derrota 'dorada' en Andahuaylas por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

El conjunto dirigido por Miguel Rondelli cayó en su visita al estadio Los Chankas y dejó escapar la chance de reducir su distancia con Universitario, líder del segundo certamen de la temporada

Por José Manuel Quintana

Los Chankas regresaron a la victoria luego de dos derrotas al hilo. Crédito: Liga 1/Los Chankas

Cusco FC perdió por 2-1 en su visita a Los Chankas en el estadio que lleva el nombre del conjunto andahuaylino. En el encuentro correspondiente a la 13° jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 2025, el equipo ‘dorado’ no consiguió imponer condiciones en un duelo vital para no distanciarse de Universitario de Deportes.

El elenco dirigido por Miguel Rondelli se había puesto adelante en el marcador gracias a un tempranero gol de Juan Manuel Tévez. El ‘Búfalo’ movió las redes de Hairo Camacho a los cinco minutos. El ariete argentino de 38 años respondió con creces a su titularidad ante la ausencia de Facundo Callejos, artillero del campeonato.

Cusco FC pudo ampliar su ventaja en el primer capítulo del encuentro. Un pelotazo largo de Pedro Díaz terminó en los pies de Pierre de Silva. El atacante impactó con el portero rival y el colegiado Julio Quiroz sonó el silbato y marcó falta mientras el balón cruzaba la línea de gol.

Cusco FC perdió por 2-1 en su visita a Los Chankas por la fecha 13 del Torneo Clausura 2025. Crédito: Liga 1

A diez minutos de final de la primera mitad, un balón largo del central Héctor Gonzáles encontró a Oshiro Takeuchi. El extremo de Los Chankas ingresó al área ‘dorada’ y fue derribado por el defensor Álvaro Ampuero. El referí marcó el punto penal y José Miguel Manzaneda se encargó de canjear la pena por gol.

En el complemento, tanto Pedro Díaz como Hairo Camacho elevaron su rendimiento con notables reflejos que impedían la caída de su valla por segunda vez. El arquero Camacho se lució con una notable doble atajada a Nico Díaz y a Miguel Aucca. Luego, detuvo en la línea un cabezazo de Aldair Fuentes.

En la otra área, el cancerbero Díaz refrendó su gran momento que lo ha hecho merecedor de su primera convocatoria a la selección peruana. El equipo ‘dorado’ se quedó con uno menos a poco del final luego que Pierre da Silva reciba la cartulina roja por una alevosa infracción ante Ayrthon Quintana.

Con la derrota de esta tarde, Cusco FC se mantiene a cinco puntos del líder del Torneo Clausura, Universitario de Deportes.

Ya con uno menos, los ‘guerreros’ adelantaron sus líneas y fueron por la victoria. En la última acción, el colombiano Isaac Camargo movió las redes del arco cusqueño y sentenció la victoria. Con este resultado, el equipo de Andahuaylas regresó a sumar de a tres luego de dos derrotas al hilo.

Por otro lado, la derrota para los ‘dorados’ significa un duro golpe en sus aspiraciones a pelear el título nacional: han perdido tres de sus últimos cuatro cotejos y se ubican a cinco unidades del líder Universitario de Deportes.

Próximo partido de Cusco FC

Cusco FC deberá reencontrarse con la victoria para no perderle el paso a Universitario de Deportes y evitar el título directo de los ‘cremas. El equipo de Rondelli ya no tiene mayor margen de error y necesita sumar de a tres en su próximo encuentro, donde se medirá en condición de local ante Comerciantes Unidos.

El conjunto cutervino marcha en la décima posición con 15 puntos. El cuadro que dirige Claudio Biaggio viene de imponer condiciones en su última presentación ante UTC por 2-1: dieron vuelta al marcador con goles de José Parodi y Matías Sen. Todos los tantos fueron en la primera mitad.

Tabla Acumulada de la Liga 1 2025.

El duelo tendrá lugar el domingo 12 de octubre, en el estadio Garcilaso de la Vega por la fecha 14 del Torneo Clausura 2025. El horario pactado será a las 18:00 horas para Perú, Colombia y Ecuador; mientras que en Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami) iniciará a las 19:00 horas. Y en Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil arrancará a las 20:00 horas.

El crucial duelo será transmitido por L1 Max, canal oficial del campeonato peruano, y se podrá seguir a través de los diferente operadores como DirecTV, Best Cable, Claro TV, Win TV, Zapping TV, entre otros. También estará disponible en L1 Play, platafoma streaming que cuenta con un pago mensual dependiendo del plan a elección.

