Entradas Universitario vs Sporting Cristal: precios y dónde comprar boletos para el clásico por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

‘Cremas’ y ‘celestes’ chocarán en el Estadio Nacional por la fecha 14. La preventa de tickets ya inició este viernes 3 de octubre

Universitario de Deportes y Sporting Cristal protagonizarán el mejor partido de la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Ambas escuadras cuentan con un gran plantel y tienen chances concretas de conquistar el título de la presente temporada.

Este compromiso está pactado para el reinicio del certamen doméstico después del parón por la jornada FIFA de amistosos que se realizará durante este mes. Exactamente, se jugará el miércoles 15 de octubre a las 20:00 horas de Perú en el estadio Nacional de Lima.

Cristal será local y necesita el apoyo de toda su gente para este complicado encuentro, donde tendrá que romper el invicto de la ‘U’ en el Clausura para sumar tres puntos y escalar posiciones en la tabla. Por ese motivo, el club del Rímac comenzó con la preventa de entradas con mucha antelación.

Los ‘celestes’ dieron todos los detalles del proceso de ventas mediante sus redes sociales oficiales. Los hinchas del cuadro ‘bajopontino’ -solo se jugará con hinchada local- podrán obtener sus boletos para este clásico moderno mediante la plataforma de Joinnus.

Precios de las entradas para el Universitario vs Sporting Cristal

- Sur: 34.90 soles (general) y 19.90 soles (niños)

- Oriente baja central: 99.90 soles (general) y 50 soles (adulto mayor/niño)

- Oriente intermedia central: 109.90 soles (general) y 59.90 soles (adulto mayor/niño)

- Oriente alta central: 89.90 soles (general) y 49.90 soles (adulto mayor/niño)

- Oriente alta lateral norte: 69.90 soles (general) y 39.90 soles (adulto mayor/niño)

- Oriente intermedia lateral norte: 79.90 soles (general) y 49.90 soles (adulto mayor/niño)

- Oriente baja lateral norte: 69.90 soles (general) y 39.90 soles (adulto mayor/niño)

- Oriente alta lateral sur: 69.90 soles (general) y 39.90 soles (adulto mayor/niño)

- Oriente intermedia lateral sur: 79.90 soles (general) y 49.90 soles (adulto mayor/niño)

- Oriente baja lateral sur: 69.90 soles (general) y 39.90 soles (adulto mayor/niño)

- Occidente intermedia central pullman: 249.90 soles (general)

- Occidente baja central: 189.90 soles (general) y 95 soles (adulto mayor/niño)

- Occidente intermedia central: 199.90 soles (general) y 100 soles (adulto mayor/niño)

- Occidente alta central: 159.90 soles (general) y 85 soles (adulto mayor/niño)

- Occidente alta lateral norte: 119.90 soles (general) y 100 soles (adulto mayor/niño)

- Occidente intermedia lateral norte: 139.90 soles (general) y 75 soles (adulto mayor/niño)

- Occidente baja lateral norte: 129.90 soles (general) y 70 soles (adulto mayor/niño)

- Occidente alta lateral sur: 119.90 soles (general) y 70 soles (adulto mayor/niño)

- Occidente intermedia lateral sur: 139.90 soles (general) y 75 soles (adulto mayor/niño)

- Occidente baja lateral sur: 129.90 soles (general) y 70 soles (adulto mayor/niño)

*Adulto mayor desde los 60 años

*Niños de 0 a 12 años

¿Cómo quedó el último Universitario vs Sporting Cristal?

Esta será la segunda vez en el año que Universitario de Deportes y Sporting Cristal midan fuerzas. En el Torneo Apertura, ambas escuadras se enfrentaron en el estadio Monumental y el compromiso terminó con un resultado favorable a los ‘cremas’ (2-0).

Edison Flores rompió la paridad a los 59 minutos en el coloso de Ate, mientras que Diego Churín -que había ingresado en reemplazo de Alex Valera- selló la victoria de la ‘U’ a los 82′, la cual sirvió para siga en buen camino hacia la obtención de la primera fase.

El cuadro 'crema' se impuso 2-0 en el Estadio Monumental. (Video: GOLPERU)

Ahora, la actualidad es completamente distinta. Si bien Universitario se mantiene siendo protagonista en el Clausura y se enrumba al tricampeonato nacional, Sporting Cristal ya encontró un once definido bajo el mando de Paulo Autuori.

