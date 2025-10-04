Perú Deportes

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025 EN VIVO HOY: así van los equipos en la fecha 13 del Torneo Clausura y Acumulada

El campeonato entra en su etapa decisiva y la pelea se enciende en todos los frentes: por el título, los cupos internacionales y la permanencia. Revisa cómo marcha tu equipo

Se juega la fecha 13
Se juega la fecha 13 del Torneo Clausura 2025.

La Liga 1 2025 va entrando en su tramo más emocionante. Con el desenlace cada vez más cerca, los 18 equipos en competencia —sin contar a Binacional, excluido del torneo— pelean por sus respectivos objetivos. Por eso, los nueve enfrentamientos programados en la fecha 13 del Torneo Clausura, que se disputará desde este viernes 3 hasta el domingo 5 de octubre, pueden ser determinantes en las aspiraciones de cada club.

Universitario de Deportes se perfila como el principal candidato a quedarse con el título nacional. Tras consagrarse en el Apertura, ganar también el Clausura le permitiría celebrar el ansiado tricampeonato de forma directa. Sin embargo, el equipo ‘crema’ aún no puede confiarse: le queda un tramo exigente por recorrer en esta recta final de la temporada, por lo que nada está dicho.

La semana comenzó de la mejor manera para el elenco ‘merengue’, que logró una importante victoria como visitante ante Alianza Atlético. Con goles de Martín Pérez Guedes y José Rivera, la ‘U’ se impuso por 2-0 y sumó un valioso impulso anímico de cara a los desafíos venideros. Ahora buscará mantener la racha cuando reciba a Juan Pablo II en el Estadio Monumental, donde el respaldo de su hinchada podría ser clave para seguir en lo más alto.

El cuadro 'crema' superó 2-0 a los 'churres' en Trujillo. (Video: L1MAX)

Cusco FC es su principal contendiente en este tramo del Clausura. Aunque no logró dar el golpe en Ate, el conjunto ‘dorado’ se recuperó en la jornada anterior con una contundente goleada por 4-0 ante Deportivo Garcilaso, resultado que lo mantiene con la ilusión de alcanzar la primera posición. En esta ocasión, los cusqueños visitarán a Los Chankas en Andahuaylas, en un duelo que podría ser decisivo en sus aspiraciones.

Alianza Lima y Sporting Cristal al acecho

Aunque Universitario ha logrado tomar una ventaja importante, Sporting Cristal y Alianza Lima no bajan los brazos y se mantienen al acecho. Tanto ‘celestes’ como ‘blanquiazules’ buscarán arrebatarle el primer lugar a los ‘cremas’, aunque saben que el margen de error es mínimo para las fechas finales del Torneo Clausura.

El equipo dirigido por Paulo Autuori goleó 3-0 a Ayacucho FC a inicios de semana y ahora intentará repetir el rendimiento cuando visite a ADT en Tarma, una plaza siempre exigente. Por su parte, el conjunto de Néstor Gorosito viene de conseguir un triunfo revitalizante ante Atlético Grau en Matute, pero deberá ratificar su mejoría jugando de visita frente a Alianza Universidad en Huánuco, un reto clave para seguir con vida en la lucha por el campeonato.

El cuadro 'blanquiazul' remontó 2-1 a los 'albos' en Matute. (Video: L1MAX)

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025 durante la fecha 13

Universitario se ha consolidado como el líder absoluto del Torneo Clausura, con una ventaja de cinco puntos sobre Cusco FC, su escolta más cercano, aunque con un partido más. Sporting Cristal y Alianza Lima completan el podio en la tercera y cuarta posición, respectivamente. A continuación, conoce cómo va la tabla de posiciones del certamen:

Tabla del Torneo Clausura mientras
Tabla del Torneo Clausura mientras se juega la fecha 13.

Tabla de posiciones acumulada de la Liga 1 2025

Tabla Acumulada de la Liga
Tabla Acumulada de la Liga 1 2025.

Programación y resultados de la fecha 13 del Torneo Clausura 2025

Viernes 3 de octubre

- Comerciantes Unidos 2-1 UTC (Finalizado)

Sábado 4 de octubre

- Los Chankas vs Cusco FC (13:00 horas / estadio Los Chankas / L1 Max y Liga 1 Play)

- ADT vs Sporting Cristal (15:15 horas / estadio Unión Tarma / L1 Max y Liga 1 Play)

- Sport Boys vs Sport Huancayo (19:00 horas / estadio Miguel Grau del Callao / GOLPERU)

Domingo 5 de octubre

- Alianza Universidad vs Alianza Lima (12:00 horas / estadio Heraclio Tapia León / L1 Max y Liga 1 Play)

- Atlético Grau vs Melgar (15:00 horas / estadio Campeones del 36 / L1 Max y Liga 1 Play)

- Deportivo Garcilaso vs Alianza Atlético (17:30 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega / L1 Max y Liga 1 Play)

- Universitario vs Juan Pablo II (18:00 horas / estadio Monumental / GOLPERU)

Descansa: Cienciano y Ayacucho FC

