Gol de Santiago González con certera definición en Sporting Cristal vs ADT por Liga 1 2025

El atacante ‘rimense’ igualó el marcador en Tarma con una aparición precisa en el área, tras un gran centro de Nicolás Pasquini

Eliezer Benedetti

Por Eliezer Benedetti

La definición de Santiago González valió el empate para Sporting Cristal ante ADT. | L1MAX

Santiago González dejó su huella en el marcador del duelo entre Sporting Cristal y ADT, disputado este sábado 4 de octubre en Tarma por la fecha 13 del Torneo Apertura 2025. El atacante ‘rimense’ apareció en un momento complicado para su equipo y, con una definición precisa, logró igualar el encuentro antes del descanso, devolviéndole la esperanza a los suyos en un escenario siempre exigente.

El encuentro comenzó cuesta arriba para los dirigidos por Paulo Autuori. El conjunto local se adelantó rápidamente en el enfrentamiento gracias al tanto de Mauro Da Luz a los 15 minutos, tras rebote luego de una gran jugada previa de Joao Rojas. El atacante uruguayo aprovechó una desatención defensiva para vencer a Diego Enríquez y poner en ventaja a los tarmeños.

Pese al golpe inicial y a las condiciones adversas por la altura, Sporting Cristal no se desordenó y buscó con paciencia el empate en la ciudad de Tarma. La recompensa para el elenco ‘cervecero’ llegó a los 39 minutos del choque, tras una buena proyección de Nicolás Pasquini por la banda izquierda. El lateral envió un centro preciso al corazón del área que encontró a Santiago González en una posición oportuna.

El extremo argentino se estiró al máximo para conectar el balón con potencia y dirección, superando al arquero Eder Hermoza, que poco pudo hacer para evitar el 1-1. Fue una definición de gran calidad técnica que significó el empate para los ‘rimenses’ en un momento clave del partido. El tanto revitalizó a Cristal, que por poco consigue la remontada en la siguiente jugada.

Nuevamente, ‘Santi’ González fue protagonista: tras una gran acción individual, se perfiló dentro del área y sacó un remate peligroso que pasó muy cerca del poste, dejando al guardameta rival sin reacción. El segundo gol del delantero estuvo a centímetros de concretarse, pero no tuvo suerte. De todas formas, el conjunto visitante logró darle vuelta al marcador antes del entretiempo.

Sporting CristalADTLiga 1peru-deportes

