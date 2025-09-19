Perú Deportes

“No debió anularse”: la rotunda postura de exárbitro FIFA sobre el gol de Alianza Lima vs U. de Chile en Copa Sudamericana 2025

Winston Reátegui señaló que el referí brasileño Ramón Abatti se equivocó en invalidar el tanto de Fernando Gaibor tras mano de Kevin Quevedo en Matute

Miguel Solis Ruiz

Por Miguel Solis Ruiz

Guardar
El exárbitro FIFA argumentó que no hubo intención de Kevin Quevedo en el tanto que pudo darle la victoria ante U de Chile en Copa Sudamericana. (Ovación)

El jueves 18 de setiembre, Alianza Lima igualó 0-0 con Universidad de Chile en el duelo de ida correspondiente a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. Un resultado que lo mantiene con vida su ilusión de meterse entre los cuatro mejores de este certamen de Conmebol.

Más allá de la expulsión de Carlos Zambrano -muy bien cobrada- por doble amarilla, se viene hablando mucho de una decisión arbitral: el gol anulado a Fernando Gaibor a los 47 minutos del primer tiempo. Este tanto fue invalidado por el referí brasileño Ramón Abatti producto de una mano previa de Kevin Quevedo.

Si bien en las cámaras del VAR se comprobó que la pelota pegó en el brazo del extremo peruano, aún quedan dudas por la falta de intención del futbolista e inclusive expertos señalan que estuvo mal anulado. Como es el caso del exárbitro FIFA, Winston Reátegui, quien aseguró que el juez principal se equivocó.

“El movimiento de Quevedo es natural, te aseguro que en el partido ni él ha sentido que le chocó el balón en la mano. Yo me voy al otro lado, el cual es que el jugador chileno cabecea o la roza y llega a la mano de Quevedo. Viendo las tomas de ahora, el gol no debió anularse”, expresó en una entrevista con Ovación.

Winston Reátegui señaló que el
Winston Reátegui señaló que el árbitro se equivocó en anular el gol de Fernando Gaibor tras mano de Kevin Quevedo.

Reátegui descartó que el árbitro Abatti haya invalidado el tanto de Gaibor por el factor de inmediatez y deslizó la hipótesis de que el brasileño consideró que hubo intención por parte del delantero peruano de controlar el esférico con su extremidad al expandirla y alejarla de su cuerpo.

“No existe inmediatez, el concepto de la inmediatez es que al jugador que le choca el balón en la mano, tenga intención o no, anota el gol. Acá no hablamos de eso, lo que vamos a establecer es que si la mano es intencionada o no intencionada, si es sancionable o no es sancionable, hay manos que no son sancionables", detalló.

“La única forma que esa mano sea sancionable para el VAR es que esa mano amplia el volumen o esté demasiado extendida. Yo voy por el otro lado, cómo el delantero va a saltar, cómo uno salta, se apoya con los brazos, se da fuerza, su movimiento es natural”, sentenció.

Había una mano de Kevin Quevedo en la jugada previa al tanto de Fernando Gaibor. (Video: ESPN)

Alianza Lima vs U de Chile: partido de vuelta

Alianza Lima deberá pasar la página rápido porque tiene un partido el fin de semana ante Comerciantes Unidos por la Liga 1, en el cual se ve obligado a ganar para seguir con chances de pelear por el Torneo Clausura.

Después de dicho cotejo, los ‘blanquiazules’ pensarán en lo que será el partido más importante de la temporada: la vuelta ante Universidad de Chile por el boleto a las semifinales de la Copa Sudamericana 2025.

Este segundo y decisivo enfrentamiento está pactado para el jueves 25 de septiembre a las 19:30 horas de Perú y a las 21:30 horas de Chile en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso, en la ciudad de Coquimbo.

El partido quedó igualado sin goles en Matute por cuartos ida del certamen internacional. (Video: ESPN)

El encuentro se llevará a cabo sin público tras la sanción de Conmebol a la U. de Chile por los incidentes ocurridos en el choque de vuelta ante Independiente de Avellaneda en el estadio Libertadores de América.

Si Alianza quiere clasificar a semis de la Sudamericana, tendrá que vencer a los chilenos de visita, sea por el resultado que sea. En caso de mantenerse la igualdad en los 90 minutos, todo se definirá desde los disparos de penal, sin la necesidad de tiempo extra.

Temas Relacionados

Alianza LimaKevin QuevedoFernando GaiborU.de ChileCopa SudamericanaWinston Reáteguiperu-deportes

Más Noticias

A qué hora juega Real Madrid vs Espanyol en Perú: partido por la fecha 5 de LaLiga

El equipo de Xabi Alonso recibirá al cuadro catalán en el Santiago Bernabéu con la misión de asegurar el liderazgo y el invicto en el campeonato español. Conoce los horarios del vibrante duelo

A qué hora juega Real

Alianza Lima enfrentará a Barcelona y jugaría ante Al Nassr de Cristiano Ronaldo: fecha de los amistosos internacionales

Giancarlo Granda confirmó choque entre los ‘blanquiazules’ y ‘azulgranas’, y brindó detalles del increíble duelo. También adelantó visita de ‘CR7′ al Perú

Alianza Lima enfrentará a Barcelona

“Carlos Zambrano no aprende”, la dura reacción de prensa chilena tras empate en Alianza Lima vs U. de Chile por Copa Sudamericana 2025

El ‘Kaiser’ salió expulsado luego de codazo que le propinó a Charles Aránguiz y no estará en la definición de los cuartos de final en Coquimbo. Así informaron los diarios ‘mapochos’ del encuentro en Matute

“Carlos Zambrano no aprende”, la

A qué hora juega Universitario vs UTC: partido en Trujillo por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Duelo de realidades distintas en el estadio Mansiche. Los ‘cremas’ buscan retomar la punta, mientras que el ‘gavilán’ necesita salir del fondo de la tabla. Revisa los horarios del atractivo choque

A qué hora juega Universitario

¿Qué resultados necesita Alianza Lima para eliminar a la U. de Chile y asegurar su clasificación a semifinales de Copa Sudamericana 2025?

Los ‘blanquiazules’ empataron sin goles con los ‘azules’ en Matute y todo se definirá en Coquimbo el próximo jueves 25 de septimbre. Conoce los escenarios de los victorianos para mantenerse en carrera

¿Qué resultados necesita Alianza Lima
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Delia Espinoza critica defensa del

Delia Espinoza critica defensa del Gobierno a Fuerza Popular: “¿Por qué no hicieron lo mismo con el partido de Antauro Humala?"

Federación Latinoamericana de Fiscales expresa su “profunda preocupación” por la destitución de la procuradora Silvana Carrión

Fiscal de la Nación Delia Espinoza no acudió a la JNJ y la suspensión quedó al voto

PJ anula resolución que negó medida cautelar a Delia Espinoza para suspender proceso disciplinario en la JNJ

“No tiene nada que ver con mejorar la educación”: CNE rechaza creación de más de 20 universidades aprobada por el Congreso

ENTRETENIMIENTO

Gustavo Salcedo y su reacción

Gustavo Salcedo y su reacción ante la renuncia de Maju Mantilla a su programa: “Pido respeto a mi familia”

Manolo Rojas no deja atrás su faceta musical y rinde homenaje a Centeno, el ‘Patrón de la cumbia’

Magaly Medina cuestiona las lágrimas de Maju Mantilla y la acusa de no aclarar presunta relación con productor: “Ni se despidió de él”

Maju Mantilla dejó Arriba Mi Gente para salvar su matrimonio: “Es lo que su esposo le habría pedido hace tiempo”, dijo Magaly Medina

Hugo García reaparece con Isabella Ladera tras filtración de videos y denuncia a Beéle: cenas, conciertos y apoyo público

DEPORTES

A qué hora juega Real

A qué hora juega Real Madrid vs Espanyol en Perú: partido por la fecha 5 de LaLiga

Alianza Lima enfrentará a Barcelona y jugaría ante Al Nassr de Cristiano Ronaldo: fecha de los amistosos internacionales

“Carlos Zambrano no aprende”, la dura reacción de prensa chilena tras empate en Alianza Lima vs U. de Chile por Copa Sudamericana 2025

A qué hora juega Universitario vs UTC: partido en Trujillo por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

¿Qué resultados necesita Alianza Lima para eliminar a la U. de Chile y asegurar su clasificación a semifinales de Copa Sudamericana 2025?