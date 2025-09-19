“No debió anularse”: la rotunda postura de exárbitro FIFA sobre el gol de Alianza Lima vs U. de Chile en Copa Sudamericana 2025

El exárbitro FIFA argumentó que no hubo intención de Kevin Quevedo en el tanto que pudo darle la victoria ante U de Chile en Copa Sudamericana. (Ovación)

El jueves 18 de setiembre, Alianza Lima igualó 0-0 con Universidad de Chile en el duelo de ida correspondiente a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. Un resultado que lo mantiene con vida su ilusión de meterse entre los cuatro mejores de este certamen de Conmebol.

Más allá de la expulsión de Carlos Zambrano -muy bien cobrada- por doble amarilla, se viene hablando mucho de una decisión arbitral: el gol anulado a Fernando Gaibor a los 47 minutos del primer tiempo. Este tanto fue invalidado por el referí brasileño Ramón Abatti producto de una mano previa de Kevin Quevedo.

Si bien en las cámaras del VAR se comprobó que la pelota pegó en el brazo del extremo peruano, aún quedan dudas por la falta de intención del futbolista e inclusive expertos señalan que estuvo mal anulado. Como es el caso del exárbitro FIFA, Winston Reátegui, quien aseguró que el juez principal se equivocó.

“El movimiento de Quevedo es natural, te aseguro que en el partido ni él ha sentido que le chocó el balón en la mano. Yo me voy al otro lado, el cual es que el jugador chileno cabecea o la roza y llega a la mano de Quevedo. Viendo las tomas de ahora, el gol no debió anularse”, expresó en una entrevista con Ovación.

Winston Reátegui señaló que el árbitro se equivocó en anular el gol de Fernando Gaibor tras mano de Kevin Quevedo.

Reátegui descartó que el árbitro Abatti haya invalidado el tanto de Gaibor por el factor de inmediatez y deslizó la hipótesis de que el brasileño consideró que hubo intención por parte del delantero peruano de controlar el esférico con su extremidad al expandirla y alejarla de su cuerpo.

“No existe inmediatez, el concepto de la inmediatez es que al jugador que le choca el balón en la mano, tenga intención o no, anota el gol. Acá no hablamos de eso, lo que vamos a establecer es que si la mano es intencionada o no intencionada, si es sancionable o no es sancionable, hay manos que no son sancionables", detalló.

“La única forma que esa mano sea sancionable para el VAR es que esa mano amplia el volumen o esté demasiado extendida. Yo voy por el otro lado, cómo el delantero va a saltar, cómo uno salta, se apoya con los brazos, se da fuerza, su movimiento es natural”, sentenció.

Había una mano de Kevin Quevedo en la jugada previa al tanto de Fernando Gaibor. (Video: ESPN)

Alianza Lima vs U de Chile: partido de vuelta

Alianza Lima deberá pasar la página rápido porque tiene un partido el fin de semana ante Comerciantes Unidos por la Liga 1, en el cual se ve obligado a ganar para seguir con chances de pelear por el Torneo Clausura.

Después de dicho cotejo, los ‘blanquiazules’ pensarán en lo que será el partido más importante de la temporada: la vuelta ante Universidad de Chile por el boleto a las semifinales de la Copa Sudamericana 2025.

Este segundo y decisivo enfrentamiento está pactado para el jueves 25 de septiembre a las 19:30 horas de Perú y a las 21:30 horas de Chile en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso, en la ciudad de Coquimbo.

El partido quedó igualado sin goles en Matute por cuartos ida del certamen internacional. (Video: ESPN)

El encuentro se llevará a cabo sin público tras la sanción de Conmebol a la U. de Chile por los incidentes ocurridos en el choque de vuelta ante Independiente de Avellaneda en el estadio Libertadores de América.

Si Alianza quiere clasificar a semis de la Sudamericana, tendrá que vencer a los chilenos de visita, sea por el resultado que sea. En caso de mantenerse la igualdad en los 90 minutos, todo se definirá desde los disparos de penal, sin la necesidad de tiempo extra.