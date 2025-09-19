Perú Deportes

Alianza Lima vs U. de Chile: día, hora y canal TV del partido de vuelta por octavos de final de la Copa Sudamericana 2025

Tras el empate sin goles en Matute, ambos equipos se preparan para la revancha en suelo chileno. Conoce todos los detalles del cruce decisivo por el pase a las semifinales del torneo continental

Eliezer Benedetti

Por Eliezer Benedetti

Guardar
Alianza Lima jugará la vuelta
Alianza Lima jugará la vuelta ante U. de Chile en Coquimbo. Crédito: Conmebol Sudamericana

Nada está dicho aún. Tras un primer enfrentamiento lleno de intensidad en Matute, Alianza Lima y Universidad de Chile se alistan para una revancha decisiva en suelo chileno, donde ambos buscarán asegurar su lugar en las semifinales de la Copa Sudamericana 2025. La expectativa por el duelo de vuelta es máxima, y en esta nota te contamos todos los detalles de un choque que promete emociones fuertes.

El club ‘blanquiazul’, que llegó a esta instancia con un recorrido destacado tras eliminar a Universidad Católica de Ecuador y al poderoso Gremio de Brasil, tiene el deseo de revancha, luego de aquella llave de octavos de final perdida en la Copa Libertadores del 2010 frente a los chilenos, cuando la controversia arbitral y el resultado global de 3-2 dejaron mucha bronca en La Victoria.

Por eso, Alianza Lima viajará al país sureño con el cuchillo entre los dientes, decidido a lograr la ansiada clasificación a las semifinales. El duelo se disputará en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo, ya que la U. de Chile no podrá utilizar el Estadio Nacional de Santiago, reservado por el inicio del Mundial Sub 20.

Un detalle no menor es que el encuentro se jugará a puertas cerradas, debido a una sanción impuesta por la Conmebol al ‘romántico viajero’ tras los incidentes ocurridos en Avellaneda durante la llave de octavos contra Independiente. Este factor podría jugar a favor de los ‘íntimos’, que buscarán aprovechar la ausencia de presión en las tribunas para dar el golpe y meterse entre los cuatro mejores de la Sudamericana 2025.

El partido quedó igualado sin goles en Matute por cuartos ida del certamen internacional. (Video: ESPN)

El resultado de esta noche en el estadio Alejandro Villanueva no es definitivo. Tras el empate sin goles en La Victoria, la serie cerrará en Coquimbo la próxima semana y cualquier cosa puede pasar. La llave está abierta.

Alianza Lima vs U. de Chile: día, hora y canal del partido de vuelta

Según la programación oficial de la Conmebol, el partido de vuelta entre Alianza Lima y Universidad de Chile, que definirá al último clasificado a las semifinales de la Copa Sudamericana 2025, se disputará el jueves 25 de septiembre en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso, en la ciudad de Coquimbo. El encuentro está programado para las 19:30 (hora de Perú) y 21:30 (hora de Chile).

En cuanto a la transmisión, el duelo será televisado en Perú y el resto de Sudamérica a través de la señal de ESPN, que posee los derechos oficiales del torneo. También podrá verse en vivo mediante la plataforma de streaming Disney+, bajo modalidad de suscripción paga. Y como siempre, en Infobae Perú realizaremos la cobertura minuto a minuto del encuentro, con actualizaciones en tiempo real, incidencias, goles y el resumen completo en nuestra página web.

Charles Aránguiz en una disputa
Charles Aránguiz en una disputa con Sergio Peña. - Crédito: EFE

Un antecedente que motiva a Alianza Lima a buscar revancha

El antecedente más recordado entre Alianza Lima y Universidad de Chile se remonta a los octavos de final de la Copa Libertadores 2010, cuando ambos equipos protagonizaron una serie cargada de tensión. En aquella ocasión, el conjunto chileno se impuso con un global de 3-2, en una llave marcada por la controversia arbitral, especialmente por un gol polémico en el partido de vuelta disputado en Santiago, que terminó alimentando el sentimiento de injusticia en tienda ‘blanquiazul’.

Quince años después, el destino los volvió a cruzar en una instancia clave, y Alianza tiene la oportunidad de reescribir la historia. Ambos equipos saltarán al campo con la presión de sellar su paso a las semifinales de la Copa Sudamericana 2025, sabiendo que el ganador se unirá al selecto grupo de cuatro mejores del torneo. La revancha está servida.

Temas Relacionados

Alianza LimaU. de ChileCopa Sudamericanaperu-deportes

Más Noticias

Perú clasificó a semifinales del Sudamericano Sub 17 de Vóley 2025: cuándo juega y contra quién se enfrentará

Aunque tropezó ante Chile en su segundo partido del Grupo A, la escuadra ‘bicolor’ logró asegurar su boleto a la instancia decisiva del torneo continental

Perú clasificó a semifinales del

Gol anulado a Fernando Gaibor tras intervención del VAR en Alianza Lima vs U. de Chile por Copa Sudamericana 2025

A los 44′ minutos del primer tiempo, los ‘íntimos’ realizaron una acción colectiva de gran importancia que derivó en la anotación del mediocentro ecuatoriano. Sin embargo, en la elaboración inicial hubo una mano de Kevin Quevedo

Gol anulado a Fernando Gaibor

Expulsión de Carlos Zambrano en Alianza Lima vs U. de Chile: codazo a Charles Aránguiz por la Copa Sudamericana 2025

El ‘Kaiser’ vio la tarjeta roja en el segundo tiempo del encuentro disputado en Matute, tras una imprudente falta contra el volante chileno, dejando a su equipo con diez jugadores en la cancha

Expulsión de Carlos Zambrano en

Alianza Lima vs U. de Chile 0-0: resumen del sufrido empate en Matute por cuartos de final ida de la Copa Sudamericana 2025

El cuadro ‘blanquiazul0 tuvo que jugar con un hombre menos por la expulsión de Carlos Zambrano al minuto 63 del encuentro. La vuelta será en Coquimbo, sin público, el próximo jueves 25 de septiembre

Alianza Lima vs U. de

Perú vs Chile 2-3: resumen de la derrota ‘bicolor’ en partidazo por Grupo A del Sudamericano Sub 17 de Vóley 2025

La escuadra nacional protagonizó un intenso clásico ante su par del sur, pero no logró imponerse y terminó cayendo en cinco sets con parciales de 25-7, 19-25, 20-25, 25-12 y 13-15

Perú vs Chile 2-3: resumen
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

MTC denunciará a Norma Yarrow:

MTC denunciará a Norma Yarrow: niegan que asesores busquen que se retiren firmas de interpelación, pero ella asegura tener pruebas

Delia Espinoza afirma que su posible suspensión demostraría control político sobre la JNJ: “Tarde o temprano, la historia nos alcanza”

Tomás Gálvez presenta otra denuncia contra Delia Espinoza: la acusa de haber retrasado su reincorporación

Delia Espinoza señala que Keiko Fujimori está nerviosa ante pedido de ilegalidad de Fuerza Popular: “Primero que lea los folios”

“Es un engaño miserable”: exministro de Educación advierte que creación de más de 20 universidades es inviable

ENTRETENIMIENTO

Gustavo Salcedo responde a periodistas

Gustavo Salcedo responde a periodistas que filtraron chats: “Han hecho mucho daño”

Angie Chávez estalla tras su paso por ‘América Hoy’: “Llevé pruebas, pero no me dejaron hablar ni mostrar nada”

Gustavo Salcedo y su reacción ante la renuncia de Maju Mantilla a su programa: “Pido respeto a mi familia”

Productora Verónica Alcántara le pide a Maju Mantilla que denuncie a Gustavo Salcedo: “Fue él quien regó toda la información”

Alejandra Baigorria respalda a Rosángela Espinoza tras pelea con Onelia Molina: “Toda máscara cae por su propio peso”

DEPORTES

Perú clasificó a semifinales del

Perú clasificó a semifinales del Sudamericano Sub 17 de Vóley 2025: cuándo juega y contra quién se enfrentará

Gol anulado a Fernando Gaibor tras intervención del VAR en Alianza Lima vs U. de Chile por Copa Sudamericana 2025

Expulsión de Carlos Zambrano en Alianza Lima vs U. de Chile: codazo a Charles Aránguiz por la Copa Sudamericana 2025

Alianza Lima vs U. de Chile 0-0: resumen del sufrido empate en Matute por cuartos de final ida de la Copa Sudamericana 2025

Perú vs Chile 2-3: resumen de la derrota ‘bicolor’ en partidazo por Grupo A del Sudamericano Sub 17 de Vóley 2025