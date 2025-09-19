Alianza Lima vs U. de Chile: día, hora y canal TV del partido de vuelta por octavos de final de la Copa Sudamericana 2025

Alianza Lima jugará la vuelta ante U. de Chile en Coquimbo. Crédito: Conmebol Sudamericana

Nada está dicho aún. Tras un primer enfrentamiento lleno de intensidad en Matute, Alianza Lima y Universidad de Chile se alistan para una revancha decisiva en suelo chileno, donde ambos buscarán asegurar su lugar en las semifinales de la Copa Sudamericana 2025. La expectativa por el duelo de vuelta es máxima, y en esta nota te contamos todos los detalles de un choque que promete emociones fuertes.

El club ‘blanquiazul’, que llegó a esta instancia con un recorrido destacado tras eliminar a Universidad Católica de Ecuador y al poderoso Gremio de Brasil, tiene el deseo de revancha, luego de aquella llave de octavos de final perdida en la Copa Libertadores del 2010 frente a los chilenos, cuando la controversia arbitral y el resultado global de 3-2 dejaron mucha bronca en La Victoria.

Por eso, Alianza Lima viajará al país sureño con el cuchillo entre los dientes, decidido a lograr la ansiada clasificación a las semifinales. El duelo se disputará en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo, ya que la U. de Chile no podrá utilizar el Estadio Nacional de Santiago, reservado por el inicio del Mundial Sub 20.

Un detalle no menor es que el encuentro se jugará a puertas cerradas, debido a una sanción impuesta por la Conmebol al ‘romántico viajero’ tras los incidentes ocurridos en Avellaneda durante la llave de octavos contra Independiente. Este factor podría jugar a favor de los ‘íntimos’, que buscarán aprovechar la ausencia de presión en las tribunas para dar el golpe y meterse entre los cuatro mejores de la Sudamericana 2025.

El partido quedó igualado sin goles en Matute por cuartos ida del certamen internacional. (Video: ESPN)

El resultado de esta noche en el estadio Alejandro Villanueva no es definitivo. Tras el empate sin goles en La Victoria, la serie cerrará en Coquimbo la próxima semana y cualquier cosa puede pasar. La llave está abierta.

Alianza Lima vs U. de Chile: día, hora y canal del partido de vuelta

Según la programación oficial de la Conmebol, el partido de vuelta entre Alianza Lima y Universidad de Chile, que definirá al último clasificado a las semifinales de la Copa Sudamericana 2025, se disputará el jueves 25 de septiembre en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso, en la ciudad de Coquimbo. El encuentro está programado para las 19:30 (hora de Perú) y 21:30 (hora de Chile).

En cuanto a la transmisión, el duelo será televisado en Perú y el resto de Sudamérica a través de la señal de ESPN, que posee los derechos oficiales del torneo. También podrá verse en vivo mediante la plataforma de streaming Disney+, bajo modalidad de suscripción paga. Y como siempre, en Infobae Perú realizaremos la cobertura minuto a minuto del encuentro, con actualizaciones en tiempo real, incidencias, goles y el resumen completo en nuestra página web.

Charles Aránguiz en una disputa con Sergio Peña. - Crédito: EFE

Un antecedente que motiva a Alianza Lima a buscar revancha

El antecedente más recordado entre Alianza Lima y Universidad de Chile se remonta a los octavos de final de la Copa Libertadores 2010, cuando ambos equipos protagonizaron una serie cargada de tensión. En aquella ocasión, el conjunto chileno se impuso con un global de 3-2, en una llave marcada por la controversia arbitral, especialmente por un gol polémico en el partido de vuelta disputado en Santiago, que terminó alimentando el sentimiento de injusticia en tienda ‘blanquiazul’.

Quince años después, el destino los volvió a cruzar en una instancia clave, y Alianza tiene la oportunidad de reescribir la historia. Ambos equipos saltarán al campo con la presión de sellar su paso a las semifinales de la Copa Sudamericana 2025, sabiendo que el ganador se unirá al selecto grupo de cuatro mejores del torneo. La revancha está servida.