Gol anulado a Fernando Gaibor tras intervención del VAR en Alianza Lima vs U. de Chile por Copa Sudamericana 2025

A los 44′ minutos del primer tiempo, los ‘íntimos’ realizaron una acción colectiva de gran importancia que derivó en la anotación del mediocentro ecuatoriano. Sin embargo, en la elaboración inicial hubo una mano de Kevin Quevedo

Renzo Galiano

Por Renzo Galiano

Había una mano de Kevin Quevedo en la jugada previa al tanto de Fernando Gaibor. (Video: ESPN)

Alianza Lima contó con una oportunidad de oro para adelantarse en el marcador contra la Universidad de Chile, por el partido de ida de los cuartos de final de la CONMEBOL Sudamericana 2025. Cerca del final del primer acto, Fernando Gaibor hizo gala de su excelente golpeo de balón para vencer a Guillermo Castrillón, pero el Sistema de Videoarbitraje apareció para dar marcha atrás.

A los 44′ minutos del enfrentamiento, los futbolistas más lúcidos y desenfados del plantel local tiraron de precisión para construir una brillante acción colectiva. Guillermo Enrique, en cuyo rendimiento hubo una valoración positiva por su despliegue físico, alargó un servicio hacia el lado izquierdo para Kevin Quevedo.

En ese sector, el ‘27′ de Alianza Lima no pudo controlar correctamente la pelota y tuvo que ejecutar una acción de más, en plena disputa con un rival de la U. de Chile, para ubicarse bien y apoyarse pronto con un Sergio Peña, quien no pensó demasiado para meter un paso largo y dirigido a Eryc Castillo, en el otro flanco, dentro del área.

A pesar de la dificultad para detener el balón, la ‘Culebra’ no se complicó y apeló a su astucia para realizar un control con el hombro toda vez que dos centrales oponentes apenas podían cercarlo. Logrado el cometido, el ecuatoriano jugó atrás con su compatriota Fernando Gaibor, que a toda velocidad eludió a uno para meterse al área chica y sacar un disparo con mucha fuerza constituyendo la ventaja parcial de los locales.

Desde las cuatro tribunas del estadio Alejandro Villanueva se escuchó un grito unísono de celebración al tiempo que gran número de futbolistas de Alianza Lima cercaba al autor del gol para extender las felicitaciones respectivas. Sin embargo, el clima de algarabía se frenó en seco por la intervención del VAR.

Las autoridades revisaron con detenimiento en las pantallas una mano involuntaria de Kevin Quevedo en su primer control de servicio. La existencia de la infracción era evidente y se exhortó, inmediatamente, a que el árbitro Ramón Abatti reconsiderara su decisión e invalidará la conquista aliancista.

[NOTICIA EN DESARROLLO...]

