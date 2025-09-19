¿Qué resultados necesita Alianza Lima para eliminar a la U. de Chile y asegurar su clasificación a semifinales de Copa Sudamericana 2025?

La ilusión de clasificar a las semifinales están intactas para Alianza Lima tras el empate 0-0 con Universidad de Chile por el partido de ida por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. La llave está abierta y todo se definirá el próximo jueves 25 de septiembre a las 19:30 horas en Coquimbo.

La historia volvió a poner frente a frente a los ‘blanquiazules’ con los ‘azules’ después de 15 años: la última vez la polémica eliminación de los victorianos de la Copa Libertadores en 2010. Fue un duelo parejo, donde ambos equipos buscaron quedarse con el triunfo y sufrieron goles anulados por posición adelantada cada uno.

Carlos Zambrano no pudo terminar el encuentro luego de la irresponsable expulsión que sufrió por el codazo que le propinó a Charles Aránguiz. El equipo de Néstor Gorosito se quedó con 10 hombres y complicó su juego en el primer cotejo en Matute.

El boleto para la siguiente instancia está para cualquiera y sin el ‘Kaiser’, los ‘íntimos’ harán todo lo posible para lograr otra hazaña más en el torneo internacional en su condición de visita. Cabe destacar que el cotejo se jugará a puertas cerradas por sanción de la Conmebol contra el cuadro chileno por los actos vandálicos con Independiente.

El partido quedó igualado sin goles en Matute por cuartos ida del certamen internacional. (Video: ESPN)

Los resultados que necesita Alianza Lima para clasificar a las semifinales de la Copa Sudamericana 2025

Los ‘blanquiazules’ deben cambiar rápido la página y concentrarse en el choque que se jugará en Coquimbo para definir la llave contra la Universidad de Chile. Ambos equipos tienen las mismas posibilidades de poder quedarse con la clasificación a las semifinales de la Copa Sudamericana 2025 y los detalles marcarán al ganador. Conoce los escenarios que tienen los victorianos de poder mantenerse en carrera rumbo a la gloria eterna.

- Si Alianza Lima le gana a Universidad de Chile: este resultado es el ideal para los ‘blanquiazules’ que le dará la clasificación a las semifinales. Una victoria por cualquier marcador hará que los ‘grones’ celebren una hazaña más de visita.

- Si Alianza Lima empata con Universidad de Chile: este escenario hará que todo se defina por tanda de penales ya que la serie estará igualada debido al empate que se dio en Matute por el choque de ida. La suerte determinará al ganador de la serie.

- Si Alianza Lima pierde con Univesidad de Chile: esta opción eliminará a los ‘íntimos’ del torneo internacional. El camino de Alianza terminará en Coquimbo y deberá concentrarse en la Liga 1.

Charles Aránguiz en una disputa con Sergio Peña. - Crédito: EFE

¿Qué pasa si hay igualdad en Coquimbo?

Alianza Lima visitará a la Universidad de Chile en el estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso para definir al ganador de la llave por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. En este duelo saldrá el equipo clasificado a las semifinales y si el choque termina en empate, todo se resolverá por tanda de penales.

Eso debido a la igualdad que también se dio en Matute, por ello, se determinará al ganador desde los doce pasos. Según las bases de la Comebol, no habrá tiempo extra y tampoco se tomará en cuenta los goles de visita.