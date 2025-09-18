Alianza Lima vs U. de Chile EN VIVO HOY: minuto a minuto por cuartos de final ida de la Copa Sudamericana 2025

Alianza Lima se medirá en condición de local contra Universidad de Chile hoy, jueves 18 de setiembre, en un duelo válido por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. El estadio Alejandro Villanueva será el escenario de un compromiso entre dos equipos que han puesto todos sus esfuerzos en el certamen continental.
Alianza Lima ha venido cumpliendo un papel más que notable a nivel internacional esta temporada. En la Copa Sudamericana, dejó fuera a Gremio de Brasil y Universidad Católica de Ecuador, y ahora sueña con seguir haciendo historia.
No obstante, el técnico Néstor Gorosito prescindirá de dos futbolistas: Jesús Castillo (decisión técnica) y Paolo Guerrero (lesión). Aunque sí tendrá a Hernán Barcos, Eryc Castillo, Fernando Gaibor, entre otras figuras.
Universidad de Chile alcanzó esta instancia de una forma polémica. Esto debido a que el partido de vuelta que jugó por los octavos de final de la Copa Sudamericana ante Independiente en Avellaneda fue cancelado por enfrentamiento entre las barras de ambos equipos. Luego de varias semanas de incertidumbre, Conmebol determinó que las dos instituciones sufrieran castigos severos, pero que el conjunto argentino era descalificado por ser el organizador del cotejo.
Pero más allá de que el cuadro ‘azul’ viene destacando a nivel internacional, en la liga local atraviesa un momento irregular, ubicándose en la sexta casilla. A ello se le suma que cuenta con tres bajas por problemas físicos (Israel Poblete, Nicolás Ramírez y Lucas Di Yorio).
Alianza Lima y Universidad de Chile se han enfrentado en cuatro oportunidades a lo largo de la historia del balompié sudamericano. Y en el balance general, podemos concluir que los ‘sureños’ llevan una ligera ventaja con dos triunfos, contra uno de los ‘blanquiazules’ y un empate.
El último choque entre ambas escuadras se dio el 6 de mayo de 2010, en el marco de la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores. El estadio Monumental David Arellano fue testigo de un partido polémico que acabó 2-2 y con el pase a la siguiente fase para los chilenos, cuyos goles fueron anotados por Eduardo Vargas y Felipe Seymour. José Carlos Fernández convirtió por partida doble para los ‘íntimos’.
Alianza Lima: Guillermo Viscarra, Guillermo Enrique, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco, Pedro Aquino, Alessandro Burlamaqui, Fernando Gaibor, Eryc Castillo, Kevin Quevedo y Hernán Barcos. DT: Néstor Gorosito
Universidad de Chile: Gabriel Castellón, Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia, Maximiliano Guerrero, Marcelo Díaz, Charles Aránguiz, Matías Sepúlveda, Javier Altamirano, Nicolás Guerra y Lucas Assadi. DT: Gustavo Álvarez
El brasileño Ramón Abatti fue designado como árbitro principal para el cotejo entre Alianza Lima y Universidad de Chile. Los asistentes serán Danilo Manis y Rafael Alves, mientras que Matheus Candançan ocupará el puesto de cuarto árbitro.
En el VAR, la responsabilidad recaerá en el uruguayo Wagner Reway, acompañado por Rodrigo Nunes. El boliviano Óscar Maldonado actuará como asesor de árbitros.
El Alianza Lima vs Universidad de Chile, correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025, se jugará el jueves 18 de septiembre. La transmisión estará disponible en ESPN para Perú, Chile, Uruguay, Bolivia y Paraguay. En Argentina, Colombia, Ecuador y Venezuela podrá verse por ESPN 2.
En Brasil la cobertura correrá por cuenta de Paramount+, mientras que en México y Centroamérica el partido se emitirá por ESPN 4. En Estados Unidos, los canales habilitados son beIN Sports y fuboTV. Además, Disney+ ofrecerá la transmisión en toda la región a través de su plataforma de streaming.
El duelo entre Alianza Lima y Universidad de Chile por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025 se jugará a las 19:30 horasde Perú, misma franja horaria de Colombia y Ecuador. En Chile, Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami) arrancará una hora después.
En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay comenzará a las 21:30 horas; mientras que en México el pitazo inicial será a las 18:30 horas. En España, la contienda se desarrollará a las 02:30 horas del viernes 19.