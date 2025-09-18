Alianza Lima vs U. de Chile EN VIVO HOY: minuto a minuto por cuartos de final ida de la Copa Sudamericana 2025

Historial de enfrenamientos

Alianza Lima y Universidad de Chile se han enfrentado en cuatro oportunidades a lo largo de la historia del balompié sudamericano. Y en el balance general, podemos concluir que los ‘sureños’ llevan una ligera ventaja con dos triunfos, contra uno de los ‘blanquiazules’ y un empate.

El último choque entre ambas escuadras se dio el 6 de mayo de 2010, en el marco de la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores. El estadio Monumental David Arellano fue testigo de un partido polémico que acabó 2-2 y con el pase a la siguiente fase para los chilenos, cuyos goles fueron anotados por Eduardo Vargas y Felipe Seymour. José Carlos Fernández convirtió por partida doble para los ‘íntimos’.