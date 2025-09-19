Expulsión de Carlos Zambrano en Alianza Lima vs U. de Chile: codazo a Charles Aránguiz por la Copa Sudamericana 2025

El defensa vio la roja por doble amarilla. (Video: ESPN)

Alianza Lima no solo tuvo que enfrentar un duro reto este jueves 18 de septiembre ante Universidad de Chile por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025, sino que además debió afrontar gran parte del segundo tiempo con un hombre menos. Carlos Zambrano fue expulsado en el estadio Alejandro Villanueva tras cometer una falta imprudente contra Charles Aránguiz, que dejó a los ‘íntimos’ en inferioridad numérica en un momento clave del partido.

La acción se dio alrededor del minuto 63 del encuentro en el estadio Alejandro Villanueva, cuando el ‘Kaiser’ fue a la disputa del balón con el experimentado volante chileno. Ya condicionado por una tarjeta amarilla mostrada minutos antes, Zambrano incurrió en una acción imprudente, extendiendo el brazo sobre el rostro del rival.

Aránguiz cayó sobre el césped al sentir el impacto del codo del defensor, aquejando mucho dolor, lo cual generó una inmediata reacción del árbitro principal, el brasileño Ramon Abatti. El réferi no dudó en mostrarle la segunda amonestación al zaguero peruano, lo que finalmente derivó en su expulsión.

Aunque algunos hinchas y jugadores de Alianza Lima reclamaron que la acción no ameritaba una segunda amarilla, las imágenes de la transmisión dejaron claro la dura falta de Zambrano sobre el rostro del jugador chileno. El ‘Kaiser’ tuvo que abandonar la cancha del Matute y dejó a su equipo con uno menos para los minutos restantes de la contienda internacional.

De hecho, la tarjeta roja condicionó el resto del choque para el conjunto de La Victoria, que se vio obligado a replegar líneas para resistir los ataques de la U. de Chile. El cuerpo técnico aliancista realizó cambios tácticos para cubrir el vacío dejado por el defensor y reorganizar la zaga central, que hasta ese momento había mostrado solidez. El encuentro finalizó igualado 0-0.

El partido quedó igualado sin goles en Matute por cuartos ida del certamen internacional. (Video: ESPN)

Zambrano, que ya había sido criticado en ocasiones anteriores por su estilo de juego fuerte, volvió a quedar en el ojo de la tormenta. Su baja no solo pesó en el tramo final del encuentro de ida, sino que también lo dejará fuera del partido de vuelta en Chile, lo que representa una baja importante para el cuadro peruano en su lucha por avanzar a las semifinales del torneo continental.

Carlos Zambrano y un nuevo cruce con Charles Aránguiz

La tarjeta roja que Carlos Zambrano recibió esta noche en Matute con Alianza Lima recordó un episodio ocurrido hace diez años contra el mismo jugador: Charles Aránguiz. En aquel entonces, el ‘Kaiser’, defendiendo a la selección peruana en la Copa América 2015, protagonizó un fuerte cruce con el volante chileno.

Durante las semifinales de ese torneo, Zambrano cometió una dura infracción al propinarle una patada en la espalda a Aránguiz, lo que le valió la expulsión directa con tarjeta roja. “Me arrepiento de no habérsela puesto bien porque solo lo raspo, se lo hubiera puesto mejor”, dijo al respecto de aquella agresión el defensor en el podcast ”La Fe de Cuto".

La patada que le propinó Carlos Zambrano a Charles Aránguiz en la Copa América 2015. Crédito: Agencias

El duelo de vuelta en Chile

El partido de vuelta entre Alianza Lima y Universidad de Chile se jugará el jueves 25 de septiembre desde las 19:30 horas de Perú, en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo. Sin uno de sus referentes defensivos, el equipo peruano deberá luchar por la clasificación en un duelo que promete mucha intensidad.

Un factor importante a considerar es que el encuentro se disputará a puertas cerradas, debido a una sanción impuesta por Conmebol al ‘romántico viajero’ tras los incidentes registrados en Avellaneda durante la fase de octavos contra Independiente. Esta condición podría representar una ventaja para los ‘íntimos’, que buscarán aprovechar el silencio en las gradas para imponer su juego.