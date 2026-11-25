Reporte en directo desde el Mercado Central del Callao sobre la situación comercial de diversas especies marinas, incluyendo bonito, cojinova y pampanito. Los vendedores del establecimiento detallan los precios por kilo y muestran la condición de los productos en exhibición, en el contexto de variaciones en la temperatura del mar y problemas de abastecimiento.

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Las cevicherías del país reducirán las porciones de pescado en los platos para enfrentar la escasez y el alza de precios que deja el calentamiento del mar por el fenómeno de El Niño.

La medida busca evitar que el ceviche incremente su valor, pues los restaurantes consideran que el precio del ceviche ya alcanzó un “techo” para los consumidores.

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Menos pescado en el plato para contener los costos

En conversación con Infobae, Javier Vargas Guimaray, presidente de la Asociación de Restaurantes Marinos y Afines del Perú (ARMAP), explicó que el gremio acordó no trasladar, “por ahora”, el encarecimiento de los insumos a sus cartas.

Para sostener esa decisión, los negocios “ajustarán las cantidades de pescado”, recortarán gastos y buscarán extender sus horarios de atención. “El ceviche no va a subir de precio”, aseguró Vargas.

ARMAP reúne a 516 restaurantes y cevicherías en Perú y otros países. Vargas indicó que el margen de rentabilidad del sector bordea el 20% y que algunos negocios redujeron personal para enfrentar los mayores costos.

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Las cevicherías de Perú reducirán las porciones de pescado para contener el alza de costos provocada por el fenómeno de El Niño. IMAGEN GENERADA CON IA

Según el dirigente, el sector debe encontrar formas de generar mayores ingresos sin elevar el valor del plato, debido a que una nueva subida puede reducir el consumo y afectar a negocios que ya trabajan con márgenes limitados.

Una de las especies que refleja esa presión es el perico. Hace dos meses, el kilo se vendía entre S/ 15 y S/ 16; hoy alcanza entre S/ 21 y S/ 22, según el presidente de ARMAP. Este pescado era una alternativa habitual en las cevicherías durante esta temporada, pero su precio casi se duplicó.

Los pescados usados en los restaurantes marinos no son los únicos que se encarecieron. En el Mercado Central del Callao, el bonito pasó de costar entre S/ 5 y S/ 8 por kilo a venderse a S/ 20. La cojinova subió de S/ 15 a S/ 20, mientras que el pampanito pasó de S/ 25 a S/ 35.

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La pesca fina registra escasez: perico casi duplicó precios en dos meses

El aumento también alcanza a especies de mayor valor. Vargas señaló que la chita, que antes se vendía entre S/ 40 y S/ 45 por kilo, ahora llega a S/ 60. El mero subió de S/ 50 a S/ 75 por kilo.

La corvina y el lenguado presentan menor disponibilidad, de acuerdo con el representante del gremio. Además, estos pescados rinden cerca de 50% luego del fileteado. Esto eleva el costo de la carne utilizable a un rango de entre S/ 140 y S/ 150 por kilo para productos como mero, corvina y lenguado.

El bajo rendimiento del fileteado eleva el costo de la carne utilizable de mero, corvina y lenguado hasta los S/150 por kilo.

El pulpo es una excepción. Su precio se mantiene entre S/ 28 y S/ 30 por kilo, por debajo de los S/ 55 que llegó a costar en otras épocas. Sin embargo, el chef advirtió que el resto de los insumos sigue una trayectoria al alza.

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“El limón ya subió un sol más. Estaba a S/ 3,50 y ahora está a S/ 4,50”, dijo. También señaló incrementos en la cebolla, el choclo y los ajíes procedentes de la selva central. Según el dirigente, los insumos principales de los restaurantes se encarecieron entre 50% y 60%, y El Niño recién empieza.

Cevicherías piden plan de contingencia al Ministerio de la Producción

Vargas pidió al Ministerio de la Producción que convoque al gremio de restaurantes marinos para elaborar un plan de contingencia ante los efectos de El Niño en la pesca, la disponibilidad de especies y el abastecimiento de los mercados.

Entre las medidas que plantea figura una campaña pública para incentivar el consumo de ceviche durante la noche. Vargas sostuvo que gran parte de las cevicherías cierra entre las 17:30 y las 18:00, pese a que podrían extender su atención hasta las 22:00.

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Los insumos agrícolas básicos del ceviche, entre ellos el limón, la cebolla y el choclo, registraron incrementos en los mercados.

Para ello, pidió garantías de seguridad ciudadana en las zonas comerciales y una estrategia conjunta con PromPerú, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) y el Ministerio de Cultura. El consumo nocturno, dijo, permitiría aumentar las ventas sin modificar los precios de la carta.

También pidió que el sector sea incorporado en el plan de salvaguardia del ceviche, luego de que la Unesco reconociera al plato peruano como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Menos impuestos para salvar las cevicherías

Además, ARMAP busca que se extienda la tasa especial del Impuesto General a las Ventas (IGV) para las micro y pequeñas empresas de restaurantes. En 2026, el IGV es de 8%, al que se suma un 2,5% por Impuesto de Promoción Municipal (IPM), por lo que la tasa total es de 10,5%.

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Si no se aprueba una nueva ampliación, el IGV subirá a 12% en 2027 —con una tasa total de 15% al añadir el 3% de IPM— y el sector volverá al régimen general de 18% desde 2028. Actuamente, el gremio ya mantiene reuniones con la bancada de Fuerza Popular para evaluar la prórroga.

El sector gastronómico gestiona ante el Congreso una prórroga de la tasa especial del IGV para las pequeñas empresas.

En esta línea, Vargas cuestionó las recientes notificaciones de la SUNAT a restaurantes con más de un local, a los que se observa por una posible vinculación económica entre socios o empresas.

El gremio sostiene que muchos de estos negocios son emprendimientos familiares y espera una aclaración de la entidad tributaria sobre los casos en revisión, más alla de la acusación de “enanismo fiscal” para sus socios.

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“Estamos bastante afectados y muy preocupados, pero siempre con la esperanza de seguir generando más empleo”, sentenció el maestro cevichero.