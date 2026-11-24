La consultora relevó la información a través de un panel de 5.000 hogares urbanos que monitorea 90 categorías de productos de consumo masivo.

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El Fenómeno El Niño (FEN) llevaría al 38% de los hogares peruanos a elegir marcas más económicas si el evento climático afecta sus zonas de residencia, según datos de Worldpanel by Numerator.

La búsqueda de ahorro formaría parte de una serie de cambios previstos en las compras familiares, entre ellos el abastecimiento anticipado de productos esenciales y la preferencia por comercios cercanos.

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El 42,9% de los hogares consultados afirmó que trataría de abastecerse mediante la compra de una mayor cantidad de productos.

A su vez, el 28,2% priorizaría tiendas ubicadas cerca de su domicilio y el 19% buscaría promociones en marcas premium. Solo el 8% respondió que no modificaría sus hábitos de compra.

Centro, Oriente y Norte anticiparían más compras por El Niño

La disposición a acumular productos antes de una eventual contingencia sería mayor en algunas regiones. El 53,5% de los hogares del Centro señaló que buscaría abastecerse, seguido por el 51,2% del Oriente y el 48,4% del Norte. En Lima, ese porcentaje llega al 40,4%.

La compra de alternativas de menor precio también aparece entre las principales respuestas. El Norte registra la mayor proporción de familias que optaría por marcas más económicas, con 42,2%, seguido por el Oriente, con 40,2%, el Centro, con 39,8%, y Lima, con 38,9%.

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En el caso de los comercios de proximidad, el Oriente presenta la mayor intención de compra en establecimientos cercanos, con 37,3%. Le siguen el Norte, con 33,1%, y Lima, con 28,6%.

La penetración de las tiendas de descuento en los hogares peruanos aumentó de 43% a 89% entre 2023 y 2026.

El 19% buscaría descuentos en marcas premium y el 18,3% compraría formatos grandes

Además de migrar a alternativas de menor precio, los hogares anticipan otras decisiones para cuidar el presupuesto. El 19% buscaría promociones y descuentos en marcas premium, mientras que el 18,3% compraría formatos o tamaños grandes con el objetivo de ahorrar.

Otro 9,2% elegiría presentaciones pequeñas para poder incluir otros productos en la canasta. En el Oriente, el 27,2% optaría por formatos grandes, el porcentaje más alto entre las zonas relevadas.

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El Sur fue la región con la mayor proporción de familias que afirmó que no cambiaría sus hábitos de compra, con 15%. Esa cifra contrasta con el 3,2% del Norte y el 3,8% del Centro.

Las bodegas concentran el 37% del gasto y crece el uso de canales modernos

Las bodegas mantienen el mayor peso en el gasto de consumo masivo de los hogares peruanos, con 37%. Los mercados de abastos concentran el 29% y el canal moderno, que incluye supermercados, tiendas de descuento, farmacias, comercio electrónico y otros formatos, representa el 24%.

Varios canales modernos ampliaron su penetración entre 2023 y 2026. Los discounters pasaron de llegar al 43% de los hogares al 89%; el comercio electrónico avanzó de 28% a 46%; las tiendas de cercanía subieron de 22% a 41%; y los supermercados, de 82% a 92%.

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La frecuencia de compra pasó de 24,8 veces por mes en 2025 a 25,2 en 2026. El ticket promedio por visita, en cambio, bajó de S/ 22,5 a S/ 22,1 en el mismo período.

El ticket promedio por visita comercial descendió a S/ 22,1 durante el año 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo de los hogares crecería entre 0,3% y 1,7% en 2027

Worldpanel by Numerator proyectó que el consumo de los hogares peruanos crecería entre 0,3% y 1,7% en 2027. El resultado dependerá de la intensidad del Fenómeno El Niño y de la capacidad de la infraestructura para sostener el abastecimiento de bienes.

La firma prevé una recuperación más visible durante el segundo semestre de 2027, con impulso de las categorías de indulgencia, como snacks y repostería, y de autocuidado y bienestar, que incluye productos de belleza y alimentos funcionales.

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El consumo masivo mostró una expansión moderada en 2026. El volumen ponderado aumentó 1,6% frente al año anterior, mientras que el valor avanzó 2,9%. En 2023, el valor había crecido 7,5% y el volumen registró una caída de 0,2%; en 2024, las variaciones fueron de 5,7% y 1,6%, respectivamente; y en 2025, de 4,1% y 1,7%.

La percepción financiera de los hogares también mejoró entre 2023 y 2026. El segmento que se considera en una situación cómoda pasó de 15% a 24%. El grupo que señaló que logra administrarse bajó de 48% a 46%, mientras que las familias con dificultades descendieron de 37% a 30%.

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