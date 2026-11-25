Paco Hervás es el técnico de Universitario por segunda temporada consecutiva.

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Universitario de Deportes no pudo con Circolo Sportivo Italiano y sumó su segunda derrota consecutiva en la Liga Peruana de Vóley 2026/2027. Las críticas no se hicieron esperar y todos apuntan a Francisco Hervás: los hinchas no están conformes con su trabajo y muchos pidieron su salida.

Los rumores apuntaron de que si la ‘U’ vuelve a caer contra Deportivo Géminis este domingo 29 de noviembre por la fecha 7, el DT dejaría el cargo. El club mostró su postura al respecto.

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¿Paco Hervás podría dejar Universitario?

Fabrizio Acerbi, jefe de polideportivo, salió al frente para aclarar las especulaciones sobre una posible salida de Francisco Hervás. El directivo fue contundente en mostrar su respaldo al DT y mostró su confianza en cortar la mala racha.

“Lo mismo pasó la temporada pasada; querían aniquilar a todo el mundo. Los mismos que después, cuando cumplimos el objetivo, celebraron. Entonces, no aprendemos que esto es parte de un proceso. Estamos en la fecha seis de un torneo que son 25 fechas. Entonces, a mí me interesa llegar a los cruces de la mejor manera. Obviamente, si estás primero o segundo en la tabla, tienes un mejor cruce”, declaró el dirigente en el programa ‘Tribuna Crema’.

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Fabrizio Acerbi, jefe de polideportivo, se refirió a los rumores de una posible salida del DT. (Tiempo Crema)

Eso sí, Acerbi precisó que el objetivo no es clasificar a la Fase 2 con el último cupo: “Eso está claro, no quieres quedar octavo; tampoco hay que ser loco. Porque si quedas octavo, es que hiciste una muy mala campaña y va a ser muy difícil que llegues a lo que planteaste. Pero bueno, todos los equipos tienen baches y estoy convencido de que tanto el plantel como el comando técnico vamos a salir adelante de esto”.

Directivo de Universitario aclaró pelea entre Karla Ortiz y Mirian Patiño

Fabrizio Acerbi cuestionó la difusión de rumores sobre una presunta disputa entre las referentes del equipo y negó que exista ese conflicto interno. El directivo atribuyó la aparición de esas versiones a sectores que, según sostuvo, buscan perjudicar a Universitario.

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Durante su participación en Tiempo Crema, Acerbi afirmó que algunas personas aprovechan las derrotas para amplificar cuestionamientos contra el club. También señaló que parte de esas críticas proviene de cuentas falsas y de usuarios que no serían simpatizantes de la institución.

“Hay gente que está esperando que pierdas, que ni siquiera son hinchas, y creen una cuenta falsa porque le pegan a Universitario, y se suman”, expresó.

El directivo de la 'U' aclaró el tema entre voleibolistas y problemas en la interna del equipo. (Tribuna Crema)

El dirigente relacionó el surgimiento de la polémica con el partido que las ‘blanquiazules’ perdieron ante San Martín. Para Acerbi, la coincidencia temporal alimentó sus sospechas sobre el origen de las publicaciones.

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“Qué coincidencia que toda esta narrativa salió al día siguiente que perdió Alianza Lima con San Martín”, sostuvo.

El directivo dijo conocer a quienes, a su entender, instalaron el tema en la agenda deportiva. Además, calificó como “pseudoperiodistas” a los responsables de divulgar la supuesta pelea.

El directivo consideró que la versión no habría alcanzado la misma repercusión si Universitario hubiese superado a las chorrillanas. “Si le hubiéramos ganado a Regatas Lima, nada de esto hubiera pasado; comenzaron las confabulaciones”, concluyó.

Karla Ortiz aclaró los rumores sobre su situación en Universitario y su relación con Mirian Patiño. Crédito: Prensa U Vóley