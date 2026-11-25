Mario Irivarren responde a las críticas de la presentadora Magaly Medina tras la controversia vinculada a Francho Sierralta.

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Mario Irivarren respondió a Magaly Medina luego de que la conductora cuestionara la defensa que hizo de Francho Sierralta. El exchico reality aseguró que no se retractará de sus palabras y remarcó que mantiene su posición frente al caso de su amigo.

La controversia comenzó tras la participación de Francho Sierralta en el show en vivo de Luzu TV, realizado el último domingo en Lima. El influencer se presentó junto a su aún esposa para participar en el espectáculo de Nadie dice nada.

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Durante el evento, parte del público recordó el ampay en Argentina que protagonizó Sierralta. El joven fue captado en un yate con otra mujer poco tiempo después de su matrimonio, un hecho que volvió a circular en redes sociales.

En un video difundido en redes sociales, Mario Irivarren interviene frente a un micrófono en un set de grabación. La figura televisiva se pronuncia sobre los cuestionamientos emitidos en el programa de Magaly Medina a raíz de sus declaraciones vinculadas a Francho Sierralta. Irivarren sostiene sus comentarios previos y descarta retractarse de su postura pública frente a la polémica generada.

El tema reapareció ante los asistentes y generó un momento incómodo para el influencer. A partir de ello, Mario Irivarren se pronunció en su programa de pódcast y habló sobre la situación que atravesó su amigo.

El exchico reality reconoció que Sierralta cometió un error en el plano sentimental. Sin embargo, consideró que un episodio de ese tipo no debería convertirse en el único elemento para definir a una persona.

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Sus declaraciones llegaron a la pantalla de Magaly Medina, quien criticó la postura de Irivarren. La presentadora recordó que ambos formaron parte del mismo ampay y señaló que el conductor también mantenía una relación en aquel momento.

“Hay gente que intenta defender lo indefendible como Mario Irivarren, o que dijo este pobre diablo”, manifestó la conductora durante su programa.

Una emisión de Magaly TV La Firme presenta declaraciones de Mario Irivarren junto a comentarios en el estudio televisivo sobre Francho Sierralta.

Medina cuestionó que Irivarren saliera a respaldar a Sierralta pese a los antecedentes de ambos. “Encima el ampayado, él también fue un irrespetuoso que no respetó que estaba en una relación”, expresó.

La figura de espectáculos sostuvo que la cercanía entre los dos explicaba la defensa pública. “Tiene que defenderlo porque estaba metido en ese ampay”, agregó Magaly Medina.

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Tras conocer esas declaraciones, Mario Irivarren se refirió al tema en su espacio digital. El conductor indicó que sus amigos le comentaron que la presentadora le había dedicado un segmento por lo que dijo acerca de Francho Sierralta.

“Cualquier cosa que yo diga va a ser tomada, si es posible sacada de contexto o va a generar polémica”, sostuvo Irivarren al empezar su descargo.

El exchico reality afirmó que supo de las críticas luego de conversar con personas cercanas. “Me estaban contando mis amigos que ayer en el programa de la señora Magaly me han dedicado así un fragmento por mis declaraciones”, comentó.

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Mario Irivarren comenta durante una transmisión una escena grabada de Francho Sierralta entre el público de un espectáculo.

Irivarren reconoció que su opinión sobre Sierralta provocó comentarios y cuestionamientos. “El día de ayer he sido criticado, cuestionado y atacado por mis opiniones y por mis comentarios acerca del señor Francho”, manifestó.

Pese a ello, dejó en claro que no modificará lo que expresó. “No me retracto de ni una sola palabra”, afirmó durante su programa.

El conductor insistió en que respalda por completo sus primeras declaraciones sobre su amigo. “Todo lo que dije lo sostengo y lo duplico”, añadió.

Antes de cerrar su respuesta, Irivarren lanzó un mensaje dirigido a la producción del programa de Magaly Medina. “¡Dedíquenme media hora más de programa! Póngame de nuevo en todas las redes”, expresó.

¿Qué dijo Mario Irivarren de Francho Sierralta?

Mario Irivarren reaccionó al momento que vivió Francho Sierralta en el espectáculo de Nadie dice nada. Para el exchico reality, su amigo no pensó que el tema de la infidelidad reaparecería frente a un público masivo.

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“En honor a la verdad, no se imaginó pues”, comentó Irivarren sobre la situación registrada en la presentación de Luzu TV.

El conductor planteó que una persona puede no anticipar que un episodio polémico vuelva a ser mencionado en un evento público, pese a la exposición que tuvo en redes sociales.

Durante la emisión del programa digital La Manada Galactic, Mario Irivarren y los panelistas analizan la reciente exposición mediática de Francho Sierralta. En la mesa de debate, los conductores comentan las repercusiones públicas del caso y las decisiones del involucrado tras aparecer frente a las cámaras en un evento.

“A veces ni te detienes a pensar que algo como esto puede pasar. Hay que ser bien huev...”, dijo entre risas al referirse a lo que ocurrió con Sierralta.

Irivarren no evitó reconocer la falta de su amigo en el ámbito sentimental. “Yo lo conozco, es mi amigo. Se metió un cagón, eso no lo puede tapar nadie”, expresó.

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Aun así, destacó otras características de Sierralta y sostuvo que el ampay no representa toda su historia. “Es un tipazo, es un tipo bueno, noble, divertido, trabajador”, afirmó.

Finalmente, Mario Irivarren insistió en que una persona no debería ser evaluada solo por sus errores. “No es una ecuación equitativa”, concluyó.