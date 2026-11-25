Óscar Reto, presidente de Diputados, cuestiona la bicameralidad: “Está mal hecha”. (Fuente: Canal N)

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Óscar Reto, presidente de la Cámara de Diputados, cuestionó la implementación de la bicameralidad en el Congreso y afirmó que, en su opinión, esta funciona con un reparto de poder desbalanceado que limita la producción legislativa y mantiene abierto un conflicto que podría llegar al Tribunal Constitucional.

Reto indicó que uno de los desacuerdos institucionales se produjo durante la elaboración del presupuesto. Según su versión, la Cámara de Diputados fue convocada a revisar una propuesta sin que antes se consultara a sus equipos técnicos ni sus necesidades.

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“Ni siquiera habían preguntado cuáles eran nuestras necesidades y ya nos estaban diciendo: “Vamos a aprobar”. Por supuesto que podíamos hacer ciertas modificaciones (...) Nos dijeron: “Este puede ser, modifícalo, si puedes” (...)”, indicó el representante del Partido del Buen Gobierno.

A pesar de las diferencias, el presidente de la Cámara de Diputados afirmó que mantiene una relación “muy buena” con Miguel Torres, presidente del Senado, aunque admitió que ese vínculo no resolvió las diferencias sobre el funcionamiento del nuevo esquema parlamentario.

Óscar Reto, presidente de la Cámara de Diputados, y Miguel Torres, presidente del Senado.

La bicameralidad “está mal hecha” por el desbalance entre las cámaras

Al ser consultado por la falta de producción legislativa, Reto atribuyó el problema a las reglas aprobadas por el Congreso anterior para establecer la bicameralidad. “La bicameralidad estamos viendo que no está funcionando”, afirmó.

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Ante la observación de que el modelo estaba mal diseñado, el legislador coincidió: “Está mal hecha. Tenemos que solucionar eso”. Para Reto, la discusión incluye los mecanismos con los que ambas cámaras pueden producir normas.

El titular de Diputados sostuvo que el equilibrio previsto entre ambas instancias no se refleja en la práctica. “Sí está desbalanceado, aun cuando dice que debemos de ser iguales”, señaló al referirse a la distribución de facultades.

Miguel Torres ofrece una declaración junto a Óscar Reto frente a un panel institucional del Congreso del Perú.

Reto respondió a las críticas sobre la baja actividad legislativa de su cámara con una defensa del criterio de selección de iniciativas. “Hay que priorizar la calidad sobre la cantidad. Con nosotros no va a haber leyes declarativas”, dijo.

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También afirmó que la Cámara de Diputados aplica presencialidad en sus decisiones y cuestionó el uso de votaciones a distancia. “No estamos haciendo votos de control remoto como ha pasado”, sostuvo.

La disputa podría llegar al Tribunal Constitucional

Reto indicó que la diferencia sobre qué constituye una modificación de una ley y qué supone su desnaturalización todavía no fue resuelta. El presidente del Senado, Miguel Torres, considera que no hay nada más que discutir y que el asunto ya se definió mediante los votos.

Frente a esa posición, Reto planteó una eventual intervención del Tribunal Constitucional. “Si el señor presidente de la Cámara de Senadores, con el cual tenemos igualdad, expresa eso, pues iremos a un tribunal supremo, que es el Tribunal Constitucional”, afirmó.

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Tribunal Constitucional

El presidente de Diputados sostuvo que el diálogo debe mantenerse antes de activar esa vía. “Si hay discrepancias, pues tenemos que conversar, buscar consensos, buscar acuerdo. Si no llegamos a eso, para eso están los votos”, declaró.

Reto señaló que en la Cámara de Diputados conviven seis partidos políticos con posiciones distintas. “Tenemos ideas diferentes, pero con un solo norte, el Perú”, afirmó.