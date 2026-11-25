Los vecinos podrán acceder a consultas gratuitas en medicina general, pediatría, nutrición, oftalmología, odontología y dermatología. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Municipalidad de Lima y el Hospital de la Solidaridad anunciaron una jornada de salud popular gratuita en el asentamiento humano Cerro El Pino, en el distrito de La Victoria. La actividad se realizará el sábado 28 de noviembre, de 9 a. m. a 1 p. m., en la Plaza Mayor El Pino, ubicada en esta zona de la capital. La convocatoria contempla atenciones de distintas especialidades, servicios de laboratorio y otras prestaciones dirigidas a la población.

La iniciativa permitirá que los vecinos accedan sin costo a consultas y evaluaciones en áreas como medicina general, pediatría, nutrición, oftalmología, odontología y dermatología. También se ofrecerán vacunas regulares, pruebas para medir la glucosa y el colesterol en ayunas, además de atención veterinaria y servicios sociales. De esta manera, la jornada reunirá alternativas de orientación y cuidado para personas que necesiten una evaluación básica o busquen información sobre su bienestar.

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La jornada incluirá pruebas de glucosa y colesterol en ayunas, además de vacunas regulares y descarte de anemia para niños. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos son los servicios que estarán disponibles

La jornada contará con las siguientes prestaciones, de acuerdo con el aviso de la Municipalidad de Lima y el Hospital de la Solidaridad:

Medicina general: Atención médica para una evaluación inicial de salud.

Vacunas regulares: Aplicación de las inmunizaciones contempladas en la campaña.

Pediatría: Atención dirigida a niñas y niños, con descarte de anemia.

Laboratorio: Pruebas de glucosa y colesterol, que deberán realizarse en ayunas.

Nutrición: Orientación vinculada con la alimentación y el cuidado nutricional.

Oftalmología: Servicio para la evaluación de la salud visual.

Odontología: Atención relacionada con el cuidado de la salud bucal.

Dermatología: Evaluación de afecciones y consultas vinculadas con la piel.

Atención veterinaria: Servicio destinado al cuidado de los animales de compañía.

Servicios sociales: Prestación adicional incluida en la programación.

Uno de los puntos que deben considerar los asistentes es el requisito de ayuno señalado para las pruebas de laboratorio. El anuncio especifica que los análisis disponibles serán los de glucosa y colesterol en esas condiciones. Por ello, quienes tengan previsto acceder a esta evaluación deberán tomar en cuenta esa indicación antes de acudir al punto de atención.

Las pruebas de laboratorio requerirán que los asistentes acudan en ayunas, una condición que deberán considerar antes de solicitar estos análisis - Créditos: Municipalidad de Lima.

Atención para vecinos y mascotas

La convocatoria no se limita a consultas médicas para personas. Entre los servicios anunciados también aparece la atención veterinaria, que amplía el alcance de la jornada a las familias que tienen animales de compañía. A ello se suman los servicios sociales, aunque el afiche no detalla las modalidades, los procedimientos ni los requisitos para acceder a esta prestación.

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Durante cuatro horas, la jornada reunirá distintas alternativas de atención. La presencia de especialidades como oftalmología, odontología y dermatología permitirá que los asistentes consulten por áreas específicas, mientras que medicina general, pediatría y nutrición cubrirán otros aspectos de la evaluación y el cuidado personal.

¿Cada cuánto tiempo se debe realizar un chequeo médico?

De acuerdo con el Ministerio de Salud (Minsa), los chequeos médicos preventivos son importantes para conocer el estado general del organismo, identificar factores de riesgo y detectar enfermedades antes de que provoquen complicaciones. La evaluación permite reconocer alteraciones que pueden pasar inadvertidas, incluso cuando una persona no presenta molestias o síntomas evidentes. Por ello, acudir a un establecimiento de salud para recibir orientación profesional contribuye a prevenir problemas y adoptar medidas oportunas para proteger el bienestar.

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La periodicidad de estas consultas puede variar según la edad, los antecedentes familiares y las condiciones particulares de cada paciente. Como referencia, el Minsa ha difundido la recomendación de realizar una evaluación preventiva al menos una vez al año.

Durante estas evaluaciones, el personal sanitario puede revisar distintos indicadores para conocer las condiciones físicas del paciente. Según la orientación del Minsa, desde los 18 años se recomienda mantener un cuidado integral que incluya la medición del índice de masa corporal (IMC), el perímetro abdominal, la presión arterial y los niveles de glucosa. A partir de los 40 años, estas evaluaciones forman parte de los procedimientos preventivos obligatorios establecidos por la entidad.

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Las pruebas de laboratorio requerirán que los asistentes acudan en ayunas, una condición que deberán considerar antes de solicitar estos análisis. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el caso de las personas de 30 a 59 años, el paquete de atención integral también contempla la identificación de factores de riesgo relacionados con el sobrepeso, la obesidad, la diabetes y la hipertensión. Si el profesional encuentra antecedentes familiares u otras condiciones que incrementen la posibilidad de desarrollar estas enfermedades, puede solicitar pruebas adicionales, como glucosa en ayunas y un perfil lipídico para conocer los niveles de colesterol y triglicéridos.

El Minsa también precisa que las personas diagnosticadas con hipertensión arterial o diabetes mellitus deben acudir regularmente a sus controles y seguir las indicaciones del médico tratante. En estos casos, la frecuencia de las consultas dependerá de la evolución de la enfermedad y de la necesidad de mantener bajo control los niveles de presión arterial y azúcar en la sangre.

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Por otro lado, el chequeo preventivo no consiste únicamente en solicitar análisis de laboratorio. También comprende una evaluación física, orientación sobre hábitos saludables y, cuando corresponda, pruebas específicas para detectar enfermedades como el cáncer. La selección de los procedimientos debe responder a las características de cada persona, por lo que no todos necesitan realizarse los mismos exámenes ni con idéntica frecuencia.