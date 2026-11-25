La presidenta Keiko Fujimori y el ministro Ernesto Álvarez Miranda suscribieron el Decreto Supremo N.° 019-2026-JUS. (Andina)

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El Gobierno peruano aprobó el reglamento para el funcionamiento de un registro público y gratuito de precedentes judiciales, constitucionales y administrativos, que será incorporado al Sistema Peruano de Información Jurídica (SPIJ). La plataforma reunirá los precedentes emitidos por el Tribunal Constitucional, el Poder Judicial y los tribunales administrativos correspondientes.

La medida fue establecida mediante el Decreto Supremo N.° 019-2026-JUS, suscrito el 24 de noviembre de 2026 por la presidenta de la República, Keiko Sofía Fujimori Higuchi, y refrendado por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Julio Álvarez Miranda.

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El decreto aprueba el Reglamento de la Ley N.° 32716, norma que creó el Registro Nacional de Precedentes. El reglamento consta de tres capítulos y ocho artículos, y define el procedimiento para que las entidades competentes envíen sus decisiones al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que las sistematizará y difundirá en línea.

El registro será parte del SPIJ y estará disponible sin costo

El Registro Nacional de Precedentes funcionará dentro del SPIJ, plataforma administrada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Según el reglamento, el acceso será público, gratuito y permanente para la ciudadanía, los operadores jurídicos y las entidades estatales.

El decreto establece que el registro contendrá los precedentes constitucionales, judiciales y administrativos que emitan las instituciones comprendidas en la Ley N.° 32716. La norma señala que la información deberá mantenerse actualizada de forma permanente.

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La incorporación del registro al SPIJ también quedó formalizada mediante la modificación del artículo 18 del Reglamento que establece disposiciones sobre publicación y difusión de normas jurídicas de carácter general, resoluciones y proyectos normativos, aprobado por Decreto Supremo N.° 009-2024-JUS.

Con el cambio, el contenido del SPIJ incluirá de manera expresa el Registro Nacional de Precedentes y la jurisprudencia vinculante. La plataforma ya contiene la Constitución Política del Perú, tratados ratificados por el Estado peruano, normas publicadas en el diario oficial, exposiciones de motivos de determinadas disposiciones y normas históricas derogadas de forma expresa, entre otros documentos.

Las entidades tendrán hasta dos días hábiles para enviar los precedentes

El reglamento fija un plazo para que las entidades remitan las decisiones que correspondan al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. La remisión deberá efectuarse en un máximo de dos días hábiles, contados desde el día siguiente de la publicación del precedente en el diario oficial.

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La obligación alcanza a las entidades señaladas en el artículo 5 de la Ley N.° 32716, que emiten y disponen la publicación de precedentes constitucionales, judiciales y administrativos dentro de sus competencias.

Los documentos podrán ser enviados en formato de documento portátil, conocido como PDF, siempre que sean legibles y procedan directamente del archivo original elaborado con el procesador de texto. También podrán remitirse mediante una copia física legible.

Las entidades podrán utilizar dos vías para presentar la información ante la Dirección de Sistematización Jurídica y Difusión: la mesa de partes física o digital, o la Plataforma de Interoperabilidad del Estado (PIDE).

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El reglamento precisa que los titulares de las entidades comprendidas en la ley son responsables de remitir los precedentes conforme al procedimiento previsto en la nueva norma.

Una dirección del Ministerio de Justicia asumirá el control y seguimiento

La Dirección de Sistematización Jurídica y Difusión, unidad orgánica de la Dirección General de Desarrollo Normativo y Calidad Regulatoria del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, será la encargada del registro, control y seguimiento del proceso de sistematización y difusión.

Esta dirección recibirá la documentación remitida por las entidades y procederá a organizarla para su publicación en el Registro Nacional de Precedentes, de acuerdo con la normativa interna del ministerio.

El decreto también dispone que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos garantice el funcionamiento sostenible de la plataforma tecnológica del SPIJ. La norma indica que la implementación se financiará con los presupuestos institucionales de los pliegos involucrados y no demandará recursos adicionales al Tesoro Público.

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Asimismo, el ministerio deberá adecuar, en un plazo de 60 días calendario desde la vigencia del reglamento, el “Lineamiento para la actualización y el compendio de las regulaciones en el Sistema Peruano de Información Jurídica”, aprobado por Resolución Ministerial N.° 0327-2025-JUS.

La norma reglamenta una ley orientada a la difusión de precedentes

La Ley N.° 32716 creó el Registro Nacional de Precedentes como un instrumento de sistematización, publicidad y difusión de decisiones emitidas por el Tribunal Constitucional, el Poder Judicial y los tribunales administrativos correspondientes.

La ley establece como finalidad promover la seguridad jurídica mediante la difusión de esos precedentes y el acceso libre al registro. También dispone que las instituciones remitan sus decisiones a sus respectivos titulares de entidad inmediatamente después de su emisión, para que estas sean enviadas al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

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El Decreto Supremo N.° 019-2026-JUS señala que el reglamento regula los alcances de la Ley N.° 32716 y establece las reglas operativas para el funcionamiento del registro dentro de la plataforma digital del SPIJ.