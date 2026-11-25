El precio del dólar está al alza, ¿qué tiene que ver la economía de Estados Unidos con esta tendencia? - Crédito Andina/Vidal Tarqui

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Este miércoles 25 de noviembre, el precio del dólar ha abierto con mayor alza y ya se encuentra encima de S/3,50. Como se recuerda, en el cierre del martes 24 de noviembre, el tipo de cambio pegó un alza, según revelan los datos del Banco Central de Reserva del Perú: el dólar llegó a S/3,4840.

Frente al fenómeno El Niño, con impactos internacionales fuertes en la bolsa de Estados Unidos, que ha impactado a los también fondos de pensiones en Perú, el país vive una época de fluctuaciones en el mercado cambiario. ¿A qué se debe exactamente?

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Para la casa de cambio online Kambista, el cierre del dólar con alza se da ante dos factores: la caída del cobre y la menor proyección de crecimiento del Perú, que como se sabe, se ha cortado de 3,4% a 3,1%.

El dólar ya llegó a S/3,50, por factores internacionales que impactaron al sol peruano. - Crédito Andina

Reporte del dólar

“El dólar cerró este martes en S/3,484 en el mercado cambiario peruano, registrando un avance de 0,75% frente a los S/3,458 del cierre anterior”, resume Kambista sobre la última sesión de cierre del tipo de cambio.

Así, resaltan también que la moneda estadounidense mantuvo una tendencia alcista durante la jornada, que estuvo impulsada por “la caída de los precios de los metales y la cautela en los mercados internacionales”. Esto, pese a las operaciones cambiarias del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

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Según Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista, a pesar del retroceso del dólar internacional desde sus máximos recientes, fueron las expectativas de una política monetaria restrictiva por parte de la Reserva Federal y la debilidad del cobre lo que continuaron generando presión sobre el sol peruano. “La atención de los inversionistas se concentra ahora en los próximos indicadores de inflación de Estados Unidos”, agrega la casa de cambio.

Sol peruano se debilita. - Crédito Captura de Andina

¿Qué pasó en los mercados?

Por un lado, en los mercados internacionales, el cobre volvió a registrar pérdidas y se acercó a los US$ 12 mil por tonelada, mientras el oro y la plata también retrocedieron.

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De igual manera, hay impacto por la inteligencia artificial: la volatilidad de las acciones vinculadas a la IA redujo el apetito por riesgo. Y, por su parte, el petróleo registró avances moderados ante las tensiones en el estrecho de Ormuz, aunque las expectativas de una mayor oferta global limitaron sus ganancias.

Por otro lado, en el ámbito local, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) redujo su proyección de crecimiento económico para 2026 de 3,4% a 3,1%, principalmente por el impacto previsto del Fenómeno El Niño Costero extraordinario.

Según las estimaciones del ministerio, el sector pesquero podría contraerse 40,5% y el agropecuario 2%. Pero, en contraste, la inversión privada crecería 13,8% durante el año, impulsada por proyectos mineros y de infraestructura.

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La Importancia del dólar estadounidense en el mundo

¿Qué pasaría ahora?

Así, de cara a las próximas jornadas, el análisis de Kambista señala que la publicación del indicador de inflación PCE de Estados Unidos, prevista para este miércoles, y la evolución del precio del cobre serán factores relevantes para el comportamiento del tipo de cambio.

¿Y en Perú? La casa de cambio online apunta que el mercado también seguirá atento a las intervenciones del BCRP, que durante la sesión anterior colocó S/400 millones en swaps cambiarios de venta a tres meses, a una tasa promedio de 2,70%, para moderar la volatilidad cambiaria.

Mientras, el precio del dólar está alrededor de S/3,50 ya, aunque falta ver cómo cierra en el Banco Central de Reserva. En este contexto miles de peruanos se preparan para seguir afrontando mayores precios de alimentos por el impacto del fenómeno El Niño, de cara a diciembre, que suele ser una época donde hay mayores gastos por las fiestas de Navidad y Año Nuevo.

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