Una ilustración urbana acompaña el anuncio de la estrategia sobre ciudades más seguras del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe.

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El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) lanzará este lunes 24 de noviembre en Lima su Estrategia Ciudades más Seguras 2026–2031, un programa diseñado para fortalecer la gestión de los alcaldes de la región frente a la inseguridad ciudadana. El anuncio lo realizó el presidente ejecutivo del organismo, Sergio Díaz-Granados, durante una entrevista con RPP en Panamá, donde participó de la presentación del foro regional de CAF previsto para enero de 2027.

“El próximo 24 de noviembre vamos a estar lanzando nuestro programa de ciudades seguras en Perú y en Lima particularmente. Este es un programa para fortalecer la gestión de los alcaldes en toda la región”, declaró Díaz-Granados. La capital peruana tendrá una atención específica dentro de la iniciativa, que busca acompañar los esfuerzos de las autoridades nacionales y locales para mejorar las condiciones de seguridad en sus territorios.

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El presidente ejecutivo de CAF, Sergio Díaz-Granados. (CAF/X)

Casi 40 de las 50 ciudades más violentas del mundo están en América Latina

La urgencia del programa queda en evidencia con el diagnóstico que el propio titular del banco hizo público. “Casi 40 de las 50 ciudades más violentas del mundo están en América Latina y el Caribe. Tenemos un problema de inseguridad que tenemos que resolver”, advirtió Díaz-Granados. La región concentra índices de criminalidad que no tienen correlato en conflictos bélicos entre países, lo que hace de la violencia urbana una amenaza estructural al desarrollo.

La nueva estrategia se inscribe en un proceso de actualización que CAF inició con su Marco Estratégico de Seguridad y Justicia para el Desarrollo (MESJD), presentado en Santiago de Chile en marzo de 2025 ante su Directorio. Aquel documento amplió el marco operativo del banco en materia de seguridad, sumando al sistema policial, judicial y penitenciario otras áreas como la prevención, la protección, la rehabilitación y la atención a víctimas. La Estrategia Ciudades más Seguras 2026–2031 representa la dimensión urbana de ese marco más amplio.

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Casi 40 de las 50 ciudades más violentas del mundo están en América Latina y el Caribe

La seguridad ciudadana como condición para atraer inversión privada

Díaz-Granados subrayó que la lucha contra la criminalidad tiene una dimensión económica que no puede ignorarse. “Insistimos nuevamente en la importancia de poder, a partir de la condición de seguridad, atraer los flujos de inversión a la región”, señaló. Para el directivo, mejorar la seguridad no solo protege a la población: también genera las condiciones necesarias para que el sector privado apueste por los mercados latinoamericanos.

Esa perspectiva atraviesa el diseño de la estrategia, que propone integrar la seguridad ciudadana al desarrollo urbano sostenible a través de cuatro líneas clave. La primera vincula el desarrollo urbano con la seguridad, con foco en el diseño de espacios públicos accesibles y libres de temor que desincentiven actividades criminales. La segunda coloca el enfoque preventivo como eje central, con políticas y programas basados en evidencia que combinan tecnología —videovigilancia, sistemas de emergencia— para mejorar la respuesta a incidentes y reducir tasas de criminalidad. Las otras dos líneas apuntan al fortalecimiento de las capacidades locales e institucionales y al trabajo con grupos comunitarios vulnerados, incluyendo apoyo a grupos de riesgo y atención a víctimas.

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La estrategia CAF propone integrar la seguridad ciudadana al desarrollo urbano sostenible a través de cuatro líneas clave

Lima y Perú, protagonistas del lanzamiento regional

La elección de Lima como sede del lanzamiento no es casual. Díaz-Granados destacó el desempeño económico del Perú y estimó que el país superará el promedio regional de crecimiento tanto en 2026 como en 2027. “Perú es una estrella entre las economías sudamericanas”, afirmó, al tiempo que subrayó el interés del banco en incrementar sus operaciones de financiamiento en el territorio nacional.

Proyectos de agua y saneamiento en Chancay, rutas de acceso a Choquequirao, distritos de riego, programas viales como ProRegión 1, 2 y 3, y mejoras del sistema penitenciario forman parte de la cartera de iniciativas que CAF acompaña en el país. Respecto al sistema penitenciario, el directivo precisó que el acompañamiento técnico y financiero del banco estará sujeto a las estrategias que defina el Gobierno.

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La estrategia también incorpora ejes transversales que el banco ha venido desarrollando en años anteriores: perspectiva de género, enfoque étnico-racial, cultura del monitoreo y la evaluación, y una perspectiva local y comunitaria. Según el MESJD, el diseño reconoce la complejidad y multicausalidad de la inseguridad, y propone intervenciones articuladas en tres niveles: nacional, subnacional y local.

Lima será la sede del lanzamiento de la Estrategia CAF para ciudades más seguras

El banco dispuso USD 1.000 millones para preparar a la región ante El Niño

En paralelo al programa de ciudades seguras, Díaz-Granados informó que CAF aprobó en octubre USD 1.000 millones para que los países de América Latina y el Caribe puedan prepararse y responder ante el fenómeno de El Niño. Cada gobierno determinará en qué obras o tipos de financiamiento utilizará los recursos disponibles.

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“Dejamos en el mes de octubre aprobados mil millones de dólares para la región para enfrentar y prepararnos para el fenómeno de El Niño”, señaló el ejecutivo, quien aclaró que el banco acompañará los esfuerzos individuales de cada gobierno según las prioridades que estos establezcan.

El evento del lunes en Lima será el primero de una serie de lanzamientos que la iniciativa Ciudades más Seguras 2026–2031 prevé realizar en la región, en el marco de un foro regional de CAF que se realizará en enero de 2027 y abordará temas como minería, economía, integración regional y tecnología.