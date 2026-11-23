Las empresas domiciliadas en Perú del último grupo del cronograma deberán presentar la declaración de beneficiario final ante la SUNAT en diciembre de 2026.

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Las empresas con ingresos netos de hasta 10 unidades impositivas tributarias (UIT) durante 2024, incluidos los contribuyentes que informaron ingresos de S/ 0, deberán presentar en diciembre de 2026 la declaración de beneficiario final ante la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT).

La obligación alcanza a las personas jurídicas domiciliadas en Perú que no fueron incluidas en los cronogramas anteriores. El plazo general vence entre el 17 y el 24 de diciembre, según el último dígito del Registro Único de Contribuyentes (RUC). Los contribuyentes calificados como buenos contribuyentes tendrán plazo hasta el 28 de diciembre.

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La declaración permite identificar a las personas naturales que, de manera directa o indirecta, poseen o controlan una empresa. El procedimiento busca transparentar las estructuras societarias y facilitar la prevención de la evasión tributaria, la elusión fiscal y el lavado de activos.

Las micro y pequeñas empresas también están obligadas

El tamaño de la compañía no exime del cumplimiento. La medida comprende a sociedades anónimas, sociedades anónimas cerradas, sociedades comerciales de responsabilidad limitada y empresas individuales de responsabilidad limitada, entre otras personas jurídicas domiciliadas en el país.

El abogado tributarista Octavio Salazar Mesías explicó que la obligación se aplica aunque la empresa no haya tenido actividad económica durante el período evaluado. “Las micro, pequeñas y medianas empresas también deben cumplir con esta disposición, independientemente de su nivel de facturación”, señaló.

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La disposición tributaria comprende a las compañías que registraron ingresos de hasta 51.500 soles en 2024 y a aquellas con ingresos cero.

En ese grupo se encuentran las empresas que registraron ingresos netos de hasta S/ 51.500 en 2024, monto equivalente a 10 UIT. También deben declarar las compañías que no registraron ventas, compras ni ingresos.

El cronograma incluye determinados casos de empresas inscritas y, cuando corresponda, con RUC activado entre enero de 2025 y el 30 de noviembre de 2026. Las compañías que ya estuvieron obligadas en etapas previas no reciben una ampliación por este último calendario. Si mantienen declaraciones pendientes, deberán revisar su situación y regularizarla.

La SUNAT exige identificar a quien controla la empresa

Para cumplir con la declaración, las empresas deben reunir información societaria actualizada que permita identificar a los beneficiarios finales. No resulta suficiente consignar a los representantes legales o a los accionistas que aparecen en los registros formales.

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La revisión debe determinar quién posee o ejerce el control efectivo de la organización. Cuando existen otras empresas dentro de la cadena de propiedad, se deberá reconstruir esa estructura hasta llegar a las personas naturales que se encuentran detrás de la titularidad o del control.

La presentación se realiza a través de SUNAT Operaciones en Línea (SOL), mediante la Clave SOL y el Formulario Virtual N.° 3800. El contribuyente debe consignar los datos de los beneficiarios finales, validar la información y adjuntar los documentos que correspondan. Tras el envío, deberá conservar la constancia de presentación.

El cronograma de vencimientos generales rige del 17 al 24 de diciembre de 2026 según el último dígito del RUC.

Las multas pueden llegar a S/ 275.000

El incumplimiento puede derivar en sanciones económicas. Para los contribuyentes incluidos en la Tabla I de infracciones y sanciones, no presentar la declaración dentro del plazo o entregar datos incompletos o alejados de la realidad puede generar una multa equivalente al 0,6% de los ingresos netos.

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La sanción tiene un mínimo de cinco UIT, equivalentes a S/ 27.500, y un máximo de 50 UIT, es decir, S/ 275.000, antes de que se apliquen las rebajas previstas en la normativa.

La regularización voluntaria puede permitir una rebaja de hasta el 100% de la multa, siempre que se cumplan las condiciones exigidas. Salazar Mesías recomendó que las áreas de contabilidad, administración y asesoría legal revisen la información antes de los vencimientos de diciembre para evitar omisiones.