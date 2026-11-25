Austin Palao y Flavia Laos reabren sus diferencias en “¿Volverías con tu ex? 2”

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La relación que mantuvieron Flavia Laos y Austin Palao volvió a quedar expuesta en “¿Volverías con tu ex? 2”. La actriz rompió en llanto durante una dinámica del reality chileno y aseguró que el cantante decidió terminar con ella luego de interpretar como una infidelidad un abrazo que recibió del hermano de una amiga.

El enfrentamiento se emitió durante una actividad en la que los participantes revisaron los videos de casting con los que ingresaron al programa. Laos recordó que, durante su romance con Palao, atravesó escenas de celos y rupturas que, según sostuvo, se originaron por situaciones que ella no consideraba graves.

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“Para él eso fue lo peor, él pensó que le había sacado la vuelta. Me terminó mil veces”, manifestó Flavia Laos frente a sus compañeros, al referirse a uno de los episodios que marcó su vínculo con el artista.

Palao rechazó parte de esa versión y afirmó que el contexto de aquel día fue distinto al narrado por su expareja. La discusión se extendió y derivó en acusaciones mutuas sobre comportamientos pasados, comentarios dentro del reality y una etapa personal que Laos aseguró haber superado.

Flavia Laos lloró al recordar por qué Austin Palao terminó su relación porque la acusó de infidelidad.

Flavia Laos habló de celos y control durante su relación

La actriz sostuvo que Austin Palao cuestionaba algunas de sus decisiones, entre ellas la ropa que usaba y sus vínculos con personas cercanas. En su versión, el episodio que provocó uno de los quiebres ocurrió después de que el hermano de una amiga la abrazara durante una reunión.

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Laos explicó que conoce al joven desde hace años y que existía una relación de confianza entre ambos. “Yo soy muy amiga del hermano de una amiga y le tengo confianza, lo he visto crecer”, expresó en el programa.

Según su relato, el gesto fue malinterpretado por Palao. La actriz afirmó que aquel hecho no tuvo una intención sentimental ni ocurrió a escondidas. Incluso sostuvo que todo sucedió en la vivienda que compartían o frecuentaban como pareja.

“Era el hermano de mi amiga que lo he visto crecer. Viene y me agarra la cintura para decirme algo, todo en la casa de Austin. ¿Cómo yo voy a hacer algo para perjudicarte?”, señaló entre lágrimas.

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En el episodio, la actriz también mencionó que cedió en algunas situaciones porque estaba enamorada, aunque aseguró que no siempre se sentía cómoda con las exigencias que recibía durante el vínculo.

La actriz afirmó que un abrazo con el hermano de una amiga fue interpretado como una infidelidad por el cantante durante su romance.

Austin Palao cuestionó la versión de su expareja

Austin Palao no permaneció al margen de las declaraciones. El músico afirmó que Flavia Laos omitió elementos importantes sobre lo ocurrido el día de la discusión y cuestionó los comentarios que ella hizo sobre él desde el inicio del reality.

“Vino de un concierto un poco mareada. ¿Y las mentiras que has dicho desde que inició el reality? ¿Tú crees que a mí no me afectan?”, reclamó el participante.

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Palao sostuvo que debía responder porque consideraba que estaba quedando en una posición negativa ante los demás concursantes y el público. “Tengo que hablar. Llega un punto, Flavia, que tengo que hablar. Esas cosas que estás haciendo me están haciendo daño. Todo da vueltas”, expresó.

Austin Palao indicó que Flavia Laos estaba relatando los hechos de forma parcial. (Mega)

El cantante también negó que las rupturas entre ambos hayan sido tantas como Laos afirmó. Durante la discusión, precisó que la relación terminó tres veces y que la tercera separación tuvo como detonante el episodio mencionado por la actriz.

La versión de Palao apuntó a que Laos había llegado de un concierto en un estado que él consideró inapropiado. La actriz rechazó esa afirmación y aseguró que no había bebido alcohol en esa ocasión.

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“Yo había venido de un concierto, estaba tranquila, ni siquiera me puse a tomar y la reunión fue en tu casa”, respondió Laos.

La discusión derivó en referencias a una etapa personal de Flavia Laos

El enfrentamiento tomó un tono más sensible cuando Austin Palao aludió a una etapa relacionada con el consumo de alcohol de su expareja. Flavia Laos reaccionó al considerar que él exponía un asunto que ya había superado.

“Obviamente tuve un pasado, pero yo he salido de eso y he mejorado”, manifestó la actriz. Luego, rompió en llanto y cuestionó que Palao retomara esos temas frente a las cámaras.

Laos le reclamó al cantante que sacara a relucir situaciones personales durante las discusiones. “Estoy harta de que todo el día estés diciendo de los carretes sabiendo que tengo un pasado con esa nota y eso va a rebotar en Perú”, expresó en el reality.

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La actriz reconoció que atravesó una etapa difícil, pero sostuvo que trabajó para dejarla atrás. Su actual pareja, Luis Mateucci, intervino en la conversación y defendió a Laos al señalar que ella le había contado que recibió tratamiento por problemas vinculados al alcohol cuando era más joven.

Mateucci consideró que Palao no debía usar ese episodio para desacreditarla. El argentino afirmó que referirse a ese asunto durante el conflicto era un “golpe bajo”, debido a que Laos ya había enfrentado sus consecuencias personales.

La discusión también incluyó acusaciones de manipulación. Palao señaló que su expareja buscaba presentar una versión parcial de su historia. Laos replicó que él era “preso de sus palabras” y, en otro momento, lo calificó como “un lobo disfrazado de oveja”.

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Actualmente, Flavia Laos tiene una relación con Luis Mateucci.