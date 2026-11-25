Menores de 17 años. FOTO: Andina

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El Gobierno aprobó nuevas disposiciones para fortalecer el seguimiento de la atención que reciben los niños y adolescentes en el Perú. La medida busca que las autoridades locales puedan identificar a quienes no acceden oportunamente a servicios públicos esenciales y coordinar acciones para atender estas brechas.

La disposición también comprende a las gestantes y puérperas, con el objetivo de garantizar que reciban los servicios necesarios desde el embarazo y durante las primeras etapas de vida de sus hijos. Para ello, se plantea integrar información de distintas entidades públicas y establecer mecanismos de seguimiento individualizado en cada jurisdicción.

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¿Qué deberán hacer las municipalidades?

Mediante el Decreto Supremo N.º 006-2026-MIDIS, publicado en el diario oficial El Peruano, se aprobó el Instrumento Normativo que establece la Gestión Territorial del Seguimiento Nominal para la primera infancia, desde la gestación y de manera longitudinal.

La norma dispone que los gobiernos locales realicen el seguimiento individualizado de la población de su jurisdicción para verificar si accede de manera oportuna, continua y completa a los servicios públicos priorizados. Si identifican que una persona no recibe alguna de estas prestaciones, deberán gestionar las alertas correspondientes y coordinar con las entidades responsables para atender el problema.

El próximo año escolar podría llegar con algunos cambios en los requisitos para la matrícula en los niveles de inicial y primaria - Crédito: Agencia Andina.

Por ejemplo, las autoridades podrán identificar casos de niños que no cuentan con sus controles de crecimiento y desarrollo, que tienen vacunas pendientes o que no acceden a educación inicial. También podrán detectar si una gestante no está recibiendo sus controles prenatales o si un adolescente no tiene acceso a atención integral de salud.

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Para cumplir con esta labor, las municipalidades deberán organizar información sobre su territorio, identificar dónde vive la población y qué establecimientos e infraestructura de servicios públicos existen en su jurisdicción.

¿A qué población se hará seguimiento y qué servicios se verificarán?

El instrumento normativo comprende a las gestantes, puérperas, niños de 0 a 5 años, menores de 6 a 11 años y adolescentes de 12 a 17 años. La cobertura de servicios dependerá del grupo de edad al que pertenezca cada persona.

En el caso de las gestantes y puérperas, se verificará el acceso a controles prenatales, vacunación, atención durante el puerperio y acompañamiento familiar del programa Cuna Más, según su cobertura.

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Para los niños de 0 a 2 años, el seguimiento incluirá la obtención del Documento Nacional de Identidad (DNI), controles de crecimiento y desarrollo (CRED), prevención y control de la anemia, vacunación y acceso a los servicios de acompañamiento familiar y cuidado diurno de Cuna Más y EduCuna, según corresponda.

En el grupo de 3 a 5 años se verificará el cumplimiento de los controles de crecimiento y desarrollo, el esquema de vacunación y el acceso a educación inicial.

La medida también amplía el seguimiento a escolares y adolescentes. Para los niños de 6 a 11 años se contempla la atención de crecimiento y desarrollo, prevención y control de la anemia, vacunación contra el virus del papiloma humano (VPH), según corresponda, y acceso a educación primaria.

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En tanto, para los adolescentes de 12 a 17 años se verificará el acceso a atención integral de salud, vacunación contra el VPH y educación secundaria.

Además, el decreto incorpora el acceso a agua apta para consumo humano en los hogares como un servicio transversal que será considerado para todos los grupos de edad.

¿Cómo se integrará la información de niños y adolescentes?

Uno de los componentes centrales del nuevo instrumento es la integración de información procedente de diferentes entidades públicas. Para ello, se utilizará el Mecanismo de Intercambio de Información Social (MIIS), bajo la conducción del Organismo de Focalización e Información Social (OFIS).

La Geresa informó que entre las víctimas de suicidio en Arequipa hay niños de 8 y 9 años y adolescentes de hasta 13 años. (Crédito: Agencia Andina) (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este sistema permitirá articular el Padrón Nominal de la población menor de seis años y el Registro de Información Social (RIS), junto con los registros administrativos de las instituciones responsables de brindar los servicios priorizados.

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De esta manera, las autoridades podrán identificar a la población, verificar su acceso a las prestaciones, reconocer las brechas existentes y generar alertas para gestionar su atención.

El decreto establece que el intercambio y tratamiento de estos datos deberá cumplir con las disposiciones de seguridad, confidencialidad y protección de datos personales contempladas en la legislación vigente. El acceso a la información estará sujeto a perfiles autorizados y a la finalidad del seguimiento.

¿Qué entidades serán responsables de implementar la medida?

Aunque las municipalidades tendrán a su cargo el seguimiento directo de la población en sus jurisdicciones, la implementación involucra a diferentes niveles de gobierno.

Los gobiernos regionales deberán promover y monitorear la aplicación del instrumento en sus territorios, además de articular acciones para atender las brechas que requieran una intervención de su competencia.

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Por su parte, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) será responsable de promover la coordinación entre las entidades participantes y realizar el seguimiento estratégico de la gestión territorial.

El OFIS tendrá a su cargo los procesos de integración e interoperabilidad de la información social, así como la emisión de disposiciones técnicas sobre su acceso, seguridad y utilización.

Asimismo, las entidades responsables de los servicios, entre ellas las vinculadas a salud, educación y vivienda, deberán actualizar sus registros, participar en el intercambio de información y atender las alertas relacionadas con las prestaciones bajo su competencia.

¿Cuándo comenzará a aplicarse el nuevo seguimiento?

La implementación del instrumento normativo será progresiva y no se realizará de manera inmediata en todos los distritos del país. El decreto establece que entrará en vigencia a los 90 días hábiles contados desde su publicación en El Peruano.

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Además, el MIDIS, en coordinación con el OFIS y las entidades competentes, deberá aprobar el Modelo Operativo en un plazo máximo de 90 días hábiles desde la publicación de la norma. Este documento establecerá los procedimientos, criterios técnicos, responsabilidades y condiciones para aplicar el sistema gradualmente en el territorio nacional.

La implementación también podrá contemplar mecanismos diferenciados para zonas rurales dispersas, territorios de frontera y localidades con dificultades de conectividad o limitaciones institucionales.

Finalmente, la norma dispone derogar el Decreto Supremo N.º 003-2019-MIDIS, que aprobó la estrategia de gestión territorial Primero la Infancia. Sin embargo, esta derogación se hará efectiva cuando entre en vigencia el Modelo Operativo del nuevo instrumento.

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