Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer: el origen de la fecha| Foto: Kelly del Sol

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Este 25 de noviembre, el mundo conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, una jornada que recuerda el asesinato de las hermanas Mirabal y pone el foco sobre una realidad que persiste en Perú: casi la mitad de las mujeres ha sufrido algún tipo de agresión a lo largo de su vida.

La fecha fue establecida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para promover acciones de prevención, atención y sanción frente a la violencia contra mujeres y niñas, considerada una de las vulneraciones de derechos humanos más extendidas.

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¿Cómo se originó esta fecha?

La conmemoración fue establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1999. Su origen remite al asesinato de las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, tres activistas dominicanas que se oponían a la dictadura de Rafael Trujillo.

El 25 de noviembre de 1960, las hermanas fueron interceptadas y asesinadas cuando regresaban de visitar a sus esposos, quienes permanecían encarcelados. Su muerte se convirtió en un símbolo de resistencia frente a la violencia política y de género en América Latina.

En 1993, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Resolución 48/104, que definió la violencia contra la mujer como cualquier acto basado en el sexo femenino que cause o pueda causar daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coacción y la privación arbitraria de la libertad. Seis años después, el organismo proclamó oficialmente el 25 de noviembre como una jornada internacional de sensibilización y prevención.

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¿Cuál es la situación de la erradicación de la violencia contra la mujer?

Los indicadores muestran la extensión del problema en Perú. La ENDES 2025 registró que el 31% de las mujeres de 15 a 49 años sufrió algún tipo de violencia por parte de su esposo o compañero en los últimos 12 meses. Aunque el porcentaje fue inferior al 33,9% de 2024, la cifra llega al 49% al considerar a quienes atravesaron estas agresiones en algún momento de su vida.

El Instituto Peruano de Economía (IPE) alertó que los datos reflejan una situación que excede el ámbito privado y tiene efectos sobre la participación laboral, los ingresos y la autonomía de las mujeres.

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La tolerancia social representa otro obstáculo. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Relaciones Sociales 2024, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el 80,8% de los hombres de 18 años a más tolera alguna forma de violencia contra la mujer. Entre las mujeres, esa proporción alcanza el 70,9%.

Las diferencias regionales también exponen la desigualdad en la incidencia de la violencia. Apurímac concentró la mayor proporción de mujeres que reportaron agresiones de su pareja en el último año, con 49,3%.

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Le siguieron Arequipa, con 39,7%; Tumbes, con 37,8%; Cusco, con 37,5%; y San Martín, con 37%.

Además, según datos del Ministerio de la Mujer, al menos 12 mujeres son asesinadas al mes en lo que va del 2026.

Reducen presupuesto

La red de Centros de Emergencia Mujer (CEM) concentra una parte de la respuesta estatal ante las denuncias y los pedidos de ayuda. En los últimos 12 meses, estos servicios atendieron en promedio 12,4 mil casos mensuales de violencia contra la mujer, un aumento de 5,2% frente al promedio mensual de 2025, que fue de 11,8 mil atenciones.

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El volumen de casos atendidos alcanzó su nivel más alto desde 2019. Del total mensual, cerca de 3,8 mil correspondieron a niñas y adolescentes, equivalente al 30% de las atenciones.

El aumento de las cifras puede responder a una mayor ocurrencia de agresiones, a una mayor disposición de las víctimas a denunciar o a un acceso más amplio a los servicios. En cualquiera de los casos, los datos muestran una presión creciente sobre la red de atención.

El programa presupuestal Reducción de la Violencia contra la Mujer, una de las principales intervenciones públicas en esta materia, mantuvo una ejecución cercana al 95% desde 2021. Sin embargo, su presupuesto se ubicó alrededor de los S/560 millones en los dos últimos años, por debajo de los S/605 millones asignados en 2023, a valores de 2026.

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Para 2027, el proyecto de presupuesto contempla S/558 millones. Con más casos atendidos y recursos que se mantienen casi sin variaciones, el dinero disponible por cada atención se reduce.