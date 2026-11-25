Productores de arroz piden ayuda: Fenómeno El Niño afectó 40 mil hectáreas en Tumbes y Piura. (Foto: Informate Morrope)

Guardar

Las inundaciones en Piura y Tumbes amenazan con reducir entre 40% y 50% la producción habitual de arroz en ambas regiones, según advirtió el presidente de la Confederación de Arroceros Wilder Vásquez. El dirigente estimó que los productores pierden unos S/ 6.000 por hectárea afectada en Piura.

Vásquez señaló en una entrevista con Exitosa que los desbordes de los ríos también dañan los cultivos de arroz en Tumbes. Entre las dos regiones del norte peruano, calculó que hay cerca de 40.000 hectáreas perjudicadas.

PUBLICIDAD

Al ser consultado sobre el abastecimiento, el presidente de Conarroz vinculó las pérdidas en los campos con una menor cosecha regional: “Podríamos decir una reducción de un 40 o 50 por ciento de la producción que normalmente tiene Tumbes y Piura”, señaló Vásquez.

Extensas hectáreas de cultivos quedan bajo agua tras recientes inundaciones, poniendo en riesgo la subsistencia de los agricultores locales. - Crédito: Facebook / Noticias con Lucy Peña oficial

Agricultores temen perder su cosecha

A inicios de noviembre, los productores de arroz en Tumbes reportaron la caída de la mitad en su cosecha y reclamaron al Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori que les brinde algún tipo de apoyo frente al perjuicio económico que generan las lluvias intensas.

En conversación con Exitosa, uno los agricultores afectados indicó que los trabajadores del sector requieren de algún tipo de bono, además de fertilizantes o créditos para sostener la próxima campaña. Las lluvias y el viento, según denunciaron, obligan a levantar el cultivo antes de su punto de maduración y dejan parte del grano en el suelo. “Un reactivo o, para la campaña que viene, que nos apoyen con abono o con crédito, para poder trabajar”, pidió.

PUBLICIDAD

En las parcelas del sector de la vía San Isidro, un productor describió a Exitosa, radio peruana, el resultado obtenido por hectárea: “Aquí hemos trabajado a pérdida, solamente 5.000 kilos por hectárea, cuando debemos cosechar entre 8.000 y 10.000 kilos”.

La demanda de ayuda también expuso una tensión entre los productores y la visita del ministro de Agricultura en la región. Pese a que el titular de la cartera, Marco Vinelli, se hizo presente, los agricultores indicaron que “con nosotros no se ha reunido. Nosotros somos los verdaderos afectados, no las autoridades que se encuentran sentadas en un escritorio”.

PUBLICIDAD

Más de 700 distritos recibirán arroz gratuito

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) amplió de 400 a 731 los distritos focalizados para la distribución gratuita de arroz a población en situación de pobreza y pobreza extrema. La actualización incorpora 331 jurisdicciones al programa, un incremento de 82,8% frente a la cobertura inicial.

La medida fue aprobada mediante la Resolución Ministerial Nº D000475-2026-MIDAGRI-DM, publicada el 10 de noviembre. El nuevo padrón contempla distritos de departamentos como Cajamarca, Áncash, Amazonas, La Libertad, Piura, Loreto, San Martín, Lambayeque, Huánuco y Ucayali.

La entrega forma parte de la intervención extraordinaria prevista en el Decreto de Urgencia Nº 005-2026, que autorizó al sector agrario a comprar arroz a productores de agricultura familiar y distribuirlo sin costo entre hogares vulnerables.

PUBLICIDAD

El anexo actualizado incluye localidades con incidencia de pobreza monetaria muy alta, alta e intermedia. La lista está organizada por departamento, provincia, distrito y código de ubigeo.