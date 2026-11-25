El delantero de Sport Huancayo brindó declaraciones a puertas de la semifinal ida de la Liga 1 2026. Créditos: Modo Fútbol.

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Sport Huancayo arrolló a Universitario de Deportes el pasado fin de semana. El ‘rojo matador’ goleó 4-1 a los ‘cremas’, se consagró campeón del Torneo Clausura y aseguró su clasificación a las semifinales de la Liga 1 2026.

Daniel Porozo fue una de las figuras del encuentro. El delantero ecuatoriano anotó un doblete y protagonizó una particular celebración con la máscara del Hombre Araña en el estadio IPD de Huancayo.

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El rendimiento que mostró durante el segundo tramo de 2026 despertó el interés de varios clubes. Por ello, su futuro genera expectativa, ya que su contrato con Sport Huancayo vence al término de la presente temporada.

En diálogo con Modo Fútbol, Porozo se refirió a su situación contractual. “No, como lo he dicho, firmé hasta el final de la temporada, pero estamos en conversaciones con el club. Esperemos que se tome la mejor decisión. Si Papá Dios tiene destinado que esté aquí, estaré muy orgulloso, porque el club me ha abierto las puertas y me ha tratado muy bien. Que sea lo que Dios quiera. Después del campeonato estaremos contentos y mentalizados donde él me lleve”.

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Daniel Porozo se refirió a los rumores que lo vinculan a Universitario previo a las semifinales con Sport Huancayo por Liga 1 2026.

El atacante indicó que existe la posibilidad de continuar en el cuadro huancaíno durante la próxima campaña. “Sí, me siento muy bien. Si se da la oportunidad de jugar acá con el ‘rojo matador’, no hay problema. Es algo muy lindo, porque imagínate estar en una Copa Libertadores, un campeonato que pocos juegan. Si se da la oportunidad, bienvenido sea”.

Además, el ecuatoriano respondió sobre los rumores que lo vinculan con Universitario de Deportes, su rival en semifinales, y otros clubes del fútbol peruano. “Sí, pero le dije a mi representante que lo maneje y que me deje estar enfocado en lo mío, que es ahora acá. Prefiero estar mentalizado en lo que me voy a jugar ahora, que es más importante. Yo veo siempre el día a día, y mi día a día es el domingo, la primera semifinal que tengo ahora”.

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Daniel Porozo llegó a Sport Huancayo a mitad de temporada, procedente de Real Oruro de Bolivia. Desde entonces, disputó 18 partidos en el fútbol peruano y anotó seis goles.

Revive la increíble actuación de Daniel Porozo, quien anotó el cuarto gol ante Universitario de Deportes . Un partido para la historia donde la U no pudo reaccionar ante el poderío de Huancayo

Programación de las semifinales entre Universitario y Sport Huancayo

Universitario de Deportes y Sport Huancayo disputarán una semifinal a doble partido para definir al rival de Alianza Lima en la final de la Liga 1 2026. El primer encuentro tendrá lugar en Huancayo, mientras que la revancha, que resolverá la clasificación, se jugará en el estadio Monumental de Lima.

Sport Huancayo recibirá a Universitario en el estadio IPD de Huancayo. Después, la serie llegará a Ate, donde los ‘cremas’ buscarán asegurar el pase a la definición del campeonato ante sus hinchas.

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El calendario de la llave es el siguiente:

Partido de ida: domingo 29 de noviembre, a las 15:00 horas, en el estadio IPD de Huancayo.

Partido de vuelta: viernes 4 de diciembre, a las 20:30 horas, en el estadio Monumental de Lima.

Universitario y Sport Huancayo se enfrentarán en las semifinales de la Liga 1 2026.

Universitario definirá la semifinal en casa porque terminó en una posición superior en la tabla acumulada. El conjunto ‘merengue’ fue segundo, mientras que el ‘rojo matador’ acabó sexto y obtuvo su lugar en esta instancia tras conquistar el Torneo Clausura.

L1 Max transmitirá los dos duelos, que también podrán verse por la aplicación Liga 1 Play. Infobae Perú, a su vez, seguirá ambos partidos con cobertura en su página web.