El exjugador señaló que el 'rojo matador' no debería ser local ante Universitario en Huancayo. Créditos: Desmarcados.

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Sport Huancayo recibirá a Universitario de Deportes en la primera semifinal de la Liga 1 2026 este domingo 29 de noviembre, desde las 15:00 horas. En las últimas horas se instaló el debate sobre la localía del ‘rojo matador’ para este encuentro.

El cuadro huancaíno no respetó el mandato del Instituto Peruano del Deporte (IPD) de no utilizar la tribuna Oriente durante su último partido ante Universitario, por la fecha 17 del Torneo Clausura. El recinto está en reparaciones y ese sector no cuenta, por el momento, con las garantías para recibir hinchas.

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En ese contexto, Reimond Manco, exfutbolista, opinó sobre una posible sanción a Sport Huancayo: el cambio de localía para la primera semifinal o una multa económica. Para el exintegrante de Los Jotitas, el cuadro huancaíno debería ser castigado con el cambio de sede.

“Con todo lo que se sabe que ha pasado con Huancayo, en realidad no deberían darle el estadio, pero nadie se va a comer ese sapo. Yo creo que va a jugar en su estadio. Por ahí van a buscar, van a tener que buscar qué multa económica le pueden poner o, por ahí, suspenderle el estadio, no sé, en otro momento. Pero no creo que el partido no se juegue el domingo en Huancayo. De todas maneras, se va a jugar ahí”, expresó en la última edición del programa Desmarcados.

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Reimond Manco pide sanción para Sport Huancayo y que cambie de localía para semifinal ida ante Universitario por Liga 1 2026.

Entradas para el Universitario vs Sport Huancayo: semifinal ida

Pese a los debates y los pedidos de sanción por el uso de la tribuna Oriente, Sport Huancayo jugará en su estadio la primera semifinal de la Liga 1 2026 ante Universitario de Deportes. El club anunció la venta de entradas para el partido del domingo 29 de noviembre.

La institución informó que los boletos tendrán un precio único de 150 soles, una cifra menor a la que se cobró para el encuentro entre ambos equipos por la fecha 17 del Torneo Clausura.

Hasta el momento, Sport Huancayo no confirmó el aforo para el compromiso. La tribuna Oriente no podrá ser utilizada debido a las reparaciones que se realizan en ese sector y a la falta de garantías para recibir público.

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El ‘rojo matador’ busca una amplia presencia de aficionados huancaínos para que el estadio IPD tenga mayoría local, ante la posibilidad de que hinchas ‘cremas’ viajen al centro del Perú para acompañar a Universitario.

Los niños de hasta cinco años ingresarán sin costo, siempre que estén acompañados por sus padres o familiares.

La venta presencial comenzará el miércoles 25 de noviembre en Tiendas Machete, ubicada en el jirón Loreto 839, en Huancayo. La atención será de 08:00 a 18:00 horas.

Los precios de las entradas para el Universitario vs Sport Huancayo.

Programación de las semifinales de la Liga 1 2026

Universitario de Deportes y Sport Huancayo protagonizarán una serie de dos partidos para definir al rival de Alianza Lima en la final de la Liga 1 2026. La llave comenzará en Huancayo y se resolverá en Lima, en el estadio Monumental.

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El calendario de las semifinales es el siguiente:

Partido de ida: domingo 29 de noviembre, a las 15:00 horas, en el estadio IPD de Huancayo.

Partido de vuelta: viernes 4 de diciembre, a las 20:30 horas, en el estadio Monumental de Lima.

L1 Max emitirá ambos compromisos de la semifinal, que también estarán disponibles a través de la aplicación Liga 1 Play. Por otro lado, Infobae Perú realizará la cobertura de los dos encuentros en su sitio web.