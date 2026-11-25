El futbolista contó que anticipó el empate agónico de ADT ante los rimenses y la posterior victoria del ‘rojo matador’ frente a Cienciano. (Video: L1MAX)

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Diego Carabaño protagonizó una curiosa anécdota al recordar cómo vivió una jornada decisiva en la lucha por el Torneo Clausura 2026. El futbolista de Sport Huancayo contó que soñó con el empate de Sporting Cristal ante ADT en Tarma y la posterior victoria de su equipo frente a Cienciano en Cusco. Ambos resultados terminaron cumpliéndose y le permitieron al ‘rojo matador’ tomar el liderato del campeonato y llegar a la última fecha dependiendo de sí mismo para quedarse con el segundo certamen del año.

En una entrevista para ‘L1 Radio’, el jugador recordó que el resultado entre tarmeños y rimenses era determinante para las aspiraciones de su equipo. Una victoria de Cristal habría complicado considerablemente el panorama de los huancaínos, por lo que el agónico tanto de Horacio Benincasa fue celebrado con mucha emoción por los integrantes del plantel.

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“Ese gol lo grité como si estuviera jugando en ADT. Sabíamos que si Cristal ganaba ya era muy complicado, porque de local Cristal es fuerte”, manifestó.

El futbolista explicó que Sport Huancayo se encontraba concentrado en Cusco cuando se disputaba el compromiso entre ADT y Sporting Cristal. La igualdad en los minutos finales provocó una celebración colectiva en el hotel, pues el resultado mantenía intactas sus posibilidades de alcanzar la cima del Clausura.

“Cuando metió el gol ADT, estábamos concentrando en Cusco, recuerdo que todos salimos del cuarto gritando en todo el hotel. Y ya salimos inspirados para el partido en Cusco”, relató.

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Diego Carabaño ha tenido una temporada destacada en Huancayo. Crédito: LFP

La remontada ante Cienciano

Posterior a lo sucedido en Tarma, el equipo dirigido por Richard Pellejero afrontó un complicado encuentro ante Cienciano. El panorama comenzó cuesta arriba, debido a que el conjunto cusqueño se puso en ventaja y tuvo la oportunidad de ampliar la diferencia desde el punto penal. Sin embargo, falló desde los doce pasos y Sport Huancayo consiguió remontar el marcador para llevarse una victoria fundamental.

“Se fallaron el penal y volteamos el partido. Se dio todo, no es casualidad”, recordó Carabaño, quien también comparó aquella experiencia con su etapa en Binacional, cuando había sido testigo de resultados inesperados que terminaron favoreciendo sus aspiraciones en el campeonato.

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Con esos tres puntos y el empate de Sporting Cristal en Tarma, Sport Huancayo consiguió alcanzar el primer lugar del Clausura. De esa manera, llegó a la jornada decisiva con la posibilidad de definir su destino sin depender de otros resultados.

El sueño de Diego Carabaño que terminó convirtiéndose en realidad

La parte más llamativa de su testimonio fue la anécdota que compartió con sus compañeros antes de ambos encuentros. Carabaño contó que se despertó convencido de que Sporting Cristal iba a empatar y que Sport Huancayo conseguiría una victoria en Cusco.

“Yo me levanto justo del partido con Cienciano temprano, yo concentro con Piero Magallanes. Y le digo: ‘He soñado que Cristal va a empatar hoy día y nosotros ganamos en la noche’”, relató.

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Diego Carabaño fue pieza clave de Sport Huancayo para la consagración en el Torneo Clausura 2026. Crédito: LFP

Incluso aseguró que anticipó cómo se desarrollaría el compromiso en Tarma: Sporting Cristal marcaría primero y ADT conseguiría igualar el marcador en los últimos minutos. Según contó, compartió esa predicción durante el almuerzo con sus compañeros, quienes tomaron con humor sus palabras.

“Lo juro por mi hija. Y no me van a dejar mentir porque todos mis amigos estaban ahí y me molestaban: ‘Ya, vidente’, me decían”, recordó.

Cuando Benincasa anotó el empate, Carabaño sintió que la primera parte de su sueño se había cumplido. Solo quedaba que Sport Huancayo hiciera su trabajo en Cusco, algo que finalmente ocurrió con la remontada frente a Cienciano. “Y justo empata y dije: ‘Ya se cumplió la mitad, ahora vamos por el triunfo’. Y en la noche ganamos. Se dio todo”, concluyó.

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