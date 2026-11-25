El Jurado Electoral Especial de Lima Este 2 proclamó a Margiori Mejía como nueva alcaldesa de San Juan de Lurigancho y al saliente burgomaestre Jesús Maldonado como primer regidor. Así, el JEE da cumplimiento a la orden del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones de realizar una nueva proclamación de resultados, dándole la alcaldía del distrito a la segunda regidora ante el impedimento de Maldonado, quien buscaba la reelección encubierta.
Como se recuerda, inicialmente, el JEE no proclamó ni a Mejía ni a Maldonado como alcalde, sino que los mantuvo en las posiciones a las que habían postulado originalmente, segundo regidor y primer regidor, respectivamente. Sin embargo, en revisión de acta, el máximo tribunal determinó que correspondía otorgarle la conducción de San Juan de Lurigancho a la joven de 28 años.
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Ello debido a que Jesús Maldonado está impedido de asumir inmediatamente el cargo de alcalde debido a que fue electo en el periodo 2023-2026. El saliente burgomaestre tampoco podrá acceder al sillón municipal en el escenario de que Margiori Mejía sea vacada o renuncie.
“En atención a dicho mandato, corresponde adecuar la proclamación originalmente efectuada al criterio jurisdiccional establecido por el máximo órgano electoral mediante la Resolución N.° 4557-2026-JNE, así como a las modificaciones expresamente señaladas en el apartado ‘DEBE DECIR’ de la Resolución N.º 4736-2026-JNE. En consecuencia, la presente nueva proclamación incorpora la modificación de la autoridad que debe asumir la alcaldía distrital y la correspondiente recomposición de la relación de regidores electos, manteniéndose incólumes los resultados del cómputo electoral y la votación obtenida por las organizaciones políticas participantes", se lee en la nueva acta de proclamación de San Juan de Lurigancho.
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Alcalde y regidores de San Juan de Lurigancho
Tras la enmendada de plana por parte del JNE, el JEE Lima Este 2 proclamó al alcalde y regidores de San Juan de Lurigancho para el periodo 2027-2030. Estos son:
- Margiori Mejía Alva, alcalde distrital, Partido Democrático Somos Perú
- Jesús Maldonado Amao, regidor distrital 1, Partido Democrático Somos Perú
- José Luis Maldonado Estrada, regidor distrital 2, Partido Democrático Somos Perú
- Milena Margaret Vargas Morales, regidora distrital 3, Partido Democrático Somos Perú
- Alfredo Urbano Rodríguez Mendoza, regidor distrital 4, Partido Democrático Somos Perú
- María Santa de Fátima Celis Sandoval, regidora distrital 5, Partido Democrático Somos Perú
- Luis Alberto Francisco Huárez, regidor distrital 6, Partido Democrático Somos Perú
- Paola Leticia Sedano Callán, regidora distrital 7, Partido Democrático Somos Perú
- Saúl Sánchez Escobar, regidor distrital 8, Partido Democrático Somos Perú
- Evelyn Julissa Arrunátegui Burgos, regidora distrital 9, Partido Democrático Somos Perú
- Luz Betty Damián Santamaría, regidora distrital 10, Avanza País - Partido de Integración Social
- Zoila Rosa Carmona Lozada de Muñoz, regidora distrital 11, Avanza País - Partido de Integración Social
- Juan Diego Navarro Gaspar, regidor distrital 12, Alianza para el Progreso
- Nancy Isabel López Domínguez, regidora distrital 13, Alianza para el Progreso
- Angela Yesli Bravo Huamán, regidora distrital 14, Renovación Popular Perú
- Oscar Niel Herquinio Luna, regidor distrital 15, Podemos Perú
La proclamación en Lima
El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro proclamará este miércoles, a partir de las 10:00 de la mañana, al próximo alcalde de la capital peruana para el período 2027-2030. La ceremonia, programada en el local institucional del Jirón Caracas N° 2453, en el distrito de Jesús María, definirá si el cargo recae en Rafael López Aliaga o en su compañera de lista, Jeanette Alonzo.
Renovación Popular, el partido liderado por López Aliaga, ganó la elección municipal en Lima Metropolitana según los resultados al 100% de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Sin embargo, ese triunfo no garantiza de forma automática que el exalcalde y excandidato presidencial regrese al sillón municipal: todo depende de una controversia jurídica que atraviesa el proceso electoral desde principios de mes.
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