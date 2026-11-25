Jesús Maldonado y Margiori Mejía Alva figuran junto a la sede de la Municipalidad de San Juan de Lurigancho frente a un eventual relevo en el cargo. (Infobae Perú)

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El Jurado Electoral Especial de Lima Este 2 proclamó a Margiori Mejía como nueva alcaldesa de San Juan de Lurigancho y al saliente burgomaestre Jesús Maldonado como primer regidor. Así, el JEE da cumplimiento a la orden del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones de realizar una nueva proclamación de resultados, dándole la alcaldía del distrito a la segunda regidora ante el impedimento de Maldonado, quien buscaba la reelección encubierta.

Como se recuerda, inicialmente, el JEE no proclamó ni a Mejía ni a Maldonado como alcalde, sino que los mantuvo en las posiciones a las que habían postulado originalmente, segundo regidor y primer regidor, respectivamente. Sin embargo, en revisión de acta, el máximo tribunal determinó que correspondía otorgarle la conducción de San Juan de Lurigancho a la joven de 28 años.

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Ello debido a que Jesús Maldonado está impedido de asumir inmediatamente el cargo de alcalde debido a que fue electo en el periodo 2023-2026. El saliente burgomaestre tampoco podrá acceder al sillón municipal en el escenario de que Margiori Mejía sea vacada o renuncie.

“En atención a dicho mandato, corresponde adecuar la proclamación originalmente efectuada al criterio jurisdiccional establecido por el máximo órgano electoral mediante la Resolución N.° 4557-2026-JNE, así como a las modificaciones expresamente señaladas en el apartado ‘DEBE DECIR’ de la Resolución N.º 4736-2026-JNE. En consecuencia, la presente nueva proclamación incorpora la modificación de la autoridad que debe asumir la alcaldía distrital y la correspondiente recomposición de la relación de regidores electos, manteniéndose incólumes los resultados del cómputo electoral y la votación obtenida por las organizaciones políticas participantes", se lee en la nueva acta de proclamación de San Juan de Lurigancho.

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El Jurado Electoral Especial de Lima Este proclama a las autoridades del concejo distrital de San Juan de Lurigancho para el período de gobierno municipal 2027-2030.

Alcalde y regidores de San Juan de Lurigancho

Tras la enmendada de plana por parte del JNE, el JEE Lima Este 2 proclamó al alcalde y regidores de San Juan de Lurigancho para el periodo 2027-2030. Estos son:

Margiori Mejía Alva, alcalde distrital, Partido Democrático Somos Perú

Jesús Maldonado Amao, regidor distrital 1, Partido Democrático Somos Perú

José Luis Maldonado Estrada, regidor distrital 2, Partido Democrático Somos Perú

Milena Margaret Vargas Morales, regidora distrital 3, Partido Democrático Somos Perú

Alfredo Urbano Rodríguez Mendoza, regidor distrital 4, Partido Democrático Somos Perú

María Santa de Fátima Celis Sandoval, regidora distrital 5, Partido Democrático Somos Perú

Luis Alberto Francisco Huárez, regidor distrital 6, Partido Democrático Somos Perú

Paola Leticia Sedano Callán, regidora distrital 7, Partido Democrático Somos Perú

Saúl Sánchez Escobar, regidor distrital 8, Partido Democrático Somos Perú

Evelyn Julissa Arrunátegui Burgos, regidora distrital 9, Partido Democrático Somos Perú

Luz Betty Damián Santamaría, regidora distrital 10, Avanza País - Partido de Integración Social

Zoila Rosa Carmona Lozada de Muñoz, regidora distrital 11, Avanza País - Partido de Integración Social

Juan Diego Navarro Gaspar, regidor distrital 12, Alianza para el Progreso

Nancy Isabel López Domínguez, regidora distrital 13, Alianza para el Progreso

Angela Yesli Bravo Huamán, regidora distrital 14, Renovación Popular Perú

Oscar Niel Herquinio Luna, regidor distrital 15, Podemos Perú

La proclamación en Lima

El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro proclamará este miércoles, a partir de las 10:00 de la mañana, al próximo alcalde de la capital peruana para el período 2027-2030. La ceremonia, programada en el local institucional del Jirón Caracas N° 2453, en el distrito de Jesús María, definirá si el cargo recae en Rafael López Aliaga o en su compañera de lista, Jeanette Alonzo.

Renovación Popular, el partido liderado por López Aliaga, ganó la elección municipal en Lima Metropolitana según los resultados al 100% de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Sin embargo, ese triunfo no garantiza de forma automática que el exalcalde y excandidato presidencial regrese al sillón municipal: todo depende de una controversia jurídica que atraviesa el proceso electoral desde principios de mes.

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