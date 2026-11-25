Minedu anunció cuándo será el último día de clases para los colegios estatales a nivel nacional. (Fotocomposición Infobae Perú/ Andina)

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Los estudiantes de Perú culminarán las clases del año escolar 2026 el viernes 18 de diciembre, de acuerdo con la distribución del calendario oficial del Ministerio de Educación (Minedu). Esta fecha aplica para las regiones que no se verán perjudicadas con el Fenómeno El Niño.

El último tramo de actividades escolares para los alumnos comenzó el 19 de octubre y se extenderá durante nueve semanas, hasta el 18 de diciembre. Con ese periodo concluirá el cuarto bloque de semanas lectivas establecido para el año.

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La calendarización también incluye ocho semanas de gestión institucional, repartidas en cinco bloques durante el ciclo. Esas jornadas están destinadas a la planificación pedagógica, la evaluación de los avances académicos y la organización de las actividades de cada institución educativa.

Un grupo de escolares ingresa a su salón de clases y en el otra imagen una famila sufre por los estragos de un huaico en el interior del país. (Imágenes: Andina)

Docentes tendrán actividades hasta el 31 de diciembre

El término de clases para los estudiantes no representa el final de las labores para el personal de las escuelas. El calendario fija un quinto bloque de semanas de gestión entre el 21 y el 31 de diciembre.

Durante esos días, los docentes deberán completar informes, evaluaciones de cierre y la planificación institucional. Las tareas estarán orientadas a preparar el inicio del siguiente ciclo escolar, correspondiente a 2027.

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La tabla de calendarización adjunta fija el comienzo de ese último bloque el 21 de diciembre. Por ese motivo, la fecha difiere de la referencia al 22 de diciembre incluida en la información inicial.

Fenómeno El Niño: Keiko Fujimori reporta 77 puentes Bailey, 13 mil efectivos y 7 mil toneladas de ayuda humanitaria. Captura: TV Perú.

Algunas regiones acabarán antes sus clases

El avance del Fenómeno de El Niño obliga a algunas autoridades educativas regionales a adelantar el término de las clases en determinados colegios, como medida de prevención frente a posibles inundaciones y otros riesgos asociados a las lluvias.

La decisión busca proteger a los estudiantes, docentes y trabajadores de las instituciones educativas ubicadas en zonas expuestas a desbordes de ríos, activación de quebradas, aniegos o dificultades en las vías de acceso.

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La medida comprenderá a más de 1,4 millones de alumnos de las cuatro regiones. En cada caso, los gobiernos regionales ajustaron sus fechas de cierre de acuerdo con las condiciones climáticas y los riesgos identificados en los centros poblados.

En Tumbes, el año académico finalizó el 20 de noviembre para más de 70 mil escolares. Las precipitaciones afectaron instalaciones educativas y complicaron el tránsito en varias zonas. En algunos sectores, la activación de quebradas interrumpió rutas que los alumnos utilizan para llegar a sus colegios.

Las autoridades informaron que las dificultades no se limitaron al desplazamiento. Algunos planteles registraron aniegos en aulas y patios, lo que impidió el desarrollo normal de las jornadas. El objetivo del adelanto es evitar que los menores tengan que exponerse a trayectos peligrosos o permanezcan en escuelas afectadas por las lluvias.

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En La Libertad, las clases terminarán el 2 de diciembre, mientras que en Lambayeque el cierre está programado para el 4 de diciembre. La reprogramación permitirá cumplir con las horas y jornadas lectivas mínimas establecidas por el Ministerio de Educación (Minedu), según indicaron las autoridades regionales.