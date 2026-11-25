David Guetta se presentará el 20 de marzo de 2027 en Costa 21 con su espectáculo “The Monolith”.

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El DJ y productor francés David Guetta regresará a Perú el sábado 20 de marzo de 2027 con “The Monolith”, un espectáculo audiovisual que combina música electrónica, pantallas LED de gran formato, iluminación sincronizada y rayos láser. La presentación se realizará en Costa 21, en Lima, y marcará el retorno del artista tras sus recientes actuaciones en escenarios internacionales.

“The Monolith” será el eje de la presentación de David Guetta en Lima, una propuesta escénica que el músico ha llevado a distintos países y que tiene como elemento central una estructura visual monumental. El formato presenta al DJ frente a una pantalla vertical que integra imágenes, animaciones y efectos de video durante cada mezcla.

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El productor francés llegará con un repertorio que incluiría canciones como “Titanium”, “When Love Takes Over”, “Memories”, “Without You” e “I’m Good (Blue)”, títulos que forman parte de las distintas etapas de una carrera que abarca más de dos décadas.

¿Cuándo inicia la preventa de entradas?

La preventa de entradas se habilitará el 1 y 2 de diciembre desde las 10:00 a. m. a través de Teleticket. Los clientes de Interbank podrán acceder a un descuento de 15%, de acuerdo con la información difundida por la producción del concierto.

“The Monolith” tuvo una de sus mayores dimensiones en junio de 2026, cuando David Guetta realizó tres conciertos consecutivos en el Stade de France, en París. La producción técnica del espectáculo incluyó una pantalla LED de 32 metros de alto por 13,5 metros de ancho, formada por 1.728 paneles.

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La propuesta incluye una estructura de pantallas LED, efectos visuales, iluminación sincronizada y rayos láser.

Esa estructura funcionó como el centro visual de los shows. La propuesta incorporó contenido audiovisual en alta resolución, efectos de iluminación, proyecciones y una pantalla posterior de 60 metros de ancho, según información de Disguise, empresa que participó en el soporte tecnológico de los conciertos franceses.

David Guetta volverá a Lima con canciones de distintas etapas de su carrera

David Guetta es uno de los nombres más reconocidos de la música electrónica contemporánea. Su carrera incluye colaboraciones con artistas de pop, hip hop, R&B y música urbana, además de producciones que alcanzaron los primeros puestos de listas internacionales.

Entre sus canciones más conocidas figura “When Love Takes Over”, grabada junto a Kelly Rowland y lanzada en 2009. El tema impulsó su expansión fuera de los circuitos de clubes y lo llevó a una audiencia global.

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A ese éxito se sumaron “Titanium”, con Sia; “Without You”, junto a Usher; “Memories”, con Kid Cudi; “Play Hard”, “Hey Mama”, “2U” y “I’m Good (Blue)”, colaboración con Bebe Rexha que retomó elementos de “Blue (Da Ba Dee)” de Eiffel 65.

El repertorio definitivo para Costa 21 aún no ha sido difundido. Por ello, las canciones anunciadas corresponden a los temas que han formado parte de sus presentaciones y de su discografía, pero pueden variar según el desarrollo del tour y la producción local.

La visita del DJ francés se suma a una agenda de conciertos internacionales prevista para Lima en 2027. El show tendrá lugar durante el primer trimestre del año y apunta a convocar a seguidores de la música dance, el EDM y los festivales electrónicos.

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El DJ francés llegará después de una gira por América Latina

La presentación de Lima coincide con una agenda regional que incluye la participación de Guetta en festivales y conciertos de América Latina durante 2027. El regreso del productor francés permitirá al público peruano escuchar sus éxitos de club y pop electrónico dentro de un formato visual que ha sido desarrollado para escenarios de gran escala.

David Guetta se presentará el sábado 20 de marzo de 2027 en Costa 21 con “The Monolith”, espectáculo cuyo ingreso a preventa comenzará el 1 de diciembre a través de Teleticket.

La preventa de entradas por Teleticket será el 1 y 2 de diciembre con 15% de descuento para clientes Interbank.