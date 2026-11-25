El abogado Ernesto Blume se presenta en el programa Contra Corriente para dialogar sobre la situación penitenciaria y de salud del expresidente Alejandro Toledo. Durante la entrevista en el set televisivo, Blume expone la solicitud tramitada ante el Poder Judicial para requerir el cambio de prisión efectiva a detención domiciliaria por razones humanitarias, detallando el cuadro médico y la edad del exmandatario.

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El expresidente peruano Alejandro Toledo busca que la Corte Suprema reemplace la pena de prisión efectiva que cumple por una medida de detención domiciliaria por razones humanitarias. Su abogado, Ernesto Blume, afirmó que el exmandatario, de 81 años, enfrenta enfermedades que podrían agravarse durante su permanencia en el penal de Barbadillo.

La defensa sostiene que el pedido no pretende cuestionar la condena ni frenar los procesos penales que aún involucran al exjefe de Estado. El objetivo consiste en modificar el lugar donde cumple la sanción, bajo el argumento de que su edad, sus diagnósticos médicos y su condición emocional justifican que permanezca en su domicilio.

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“Imploro a nombre de mi patrocinado, a los señores magistrados, con el mayor de los respetos, que entren a un análisis profundo del caso y no permitan que el señor Toledo fallezca en prisión”, afirmó Blume. El abogado pidió que la decisión priorice criterios humanitarios, sin interferir en el curso de las investigaciones y procesos judiciales.

En una entrevista para el programa televisivo Contracorriente, el abogado Ernesto Blume expone las acciones legales presentadas ante la Corte Suprema de Justicia para solicitar la detención domiciliaria del expresidente Alejandro Toledo.

La Corte Suprema deberá definir si Toledo puede continuar su condena en su domicilio

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema admitió el recurso de casación presentado por la defensa de Alejandro Toledo contra las resoluciones que rechazaron su solicitud para dejar el penal y pasar a un régimen domiciliario. La decisión abre una nueva etapa judicial para el exmandatario, condenado por hechos de corrupción vinculados al caso de la Carretera Interoceánica Sur.

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Mapa de la Carretera Vial IRRSA Sur. Región sombreada está siendo afectada por caída intensa de nieve y deslizamientos, en Cusco. Foto: Infobae Perú

El recurso cuestiona lo resuelto en primera instancia por el juez Richard Concepción Carhuancho, quien declaró improcedente el cambio de régimen penitenciario. Esa decisión fue confirmada después por la Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional, por lo que los abogados del expresidente llevaron el caso ante el máximo tribunal penal.

El expresidente Alejandro Toledo (izquierda) solicita una gracia presidencial a Keiko Fujimori (derecha) tras un diagnóstico de cáncer. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La defensa indicó que la Sala Penal Permanente declaró bien concedida la casación y dio un plazo para que las partes presentaran alegatos ampliatorios. Blume señaló que esa presentación ya fue realizada y que el siguiente paso será la programación de una audiencia, en la que los magistrados escucharán los argumentos de la defensa y de las demás partes del proceso.

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Alejandro Toledo camina acompañado por Avraham Dan On y Eliane Karp en medio de una multitud que porta banderas peruanas.

La defensa invoca una norma para mayores de 80 años con problemas de salud

El planteamiento se apoya en la Ley 32181, que modificó el artículo 22 del Código Penal para establecer que las personas mayores de 80 años puedan cumplir condenas bajo comparecencia con restricciones o arresto domiciliario cuando existan razones humanitarias. La norma es uno de los ejes del recurso presentado por la representación legal de Toledo.

Blume sostuvo que la Corte Suprema debe precisar el alcance de esa disposición y determinar si puede aplicarse al caso del expresidente. La discusión incluye la situación procesal de una persona condenada que mantiene recursos pendientes y la posibilidad de sustituir el cumplimiento de prisión efectiva por arresto domiciliario debido a la edad y a la condición médica.

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El abogado calculó que la audiencia podría convocarse dentro de “un par de meses”, aunque advirtió que el estado de salud de su patrocinado requiere una decisión pronta. La defensa teme que el deterioro físico y emocional de Toledo se profundice mientras espera una resolución definitiva de la Sala Penal Permanente.

14/07/2026 July 14, 2026, Lima, PERU: LIMA 15 DE OCTUBRE DEL 2024.CONTINUA EL JUICIO CONTRA EL EX PRESIDENTE ALEJANDRO TOLEDO EN LA SALA DE AUDIENCIAS DE LA DINOES POR EL CASO DE COLUSION EN LAS OBRAS DE LA INTEROCEANICA POLITICA El Comercio / Zuma Press / Europa Press

Blume mencionó enfermedades físicas, tratamientos psiquiátricos y deterioro cognitivo

Según la defensa, una Junta Médica Penitenciaria evaluó a Alejandro Toledo en 2025 y registró distintos problemas de salud. Blume mencionó hipertensión arterial, gastritis crónica, síndrome de la articulación costocondral, depresión, trastorno de ansiedad, temblor esencial y una prótesis en el hombro.

El expresidente Alejandro Toledo camina custodiado por agentes policiales durante su traslado al Hospital II Vitarte de EsSalud en Ate tras presentar problemas de salud.

El abogado también hizo referencia a una hiperplasia de próstata, una condición que describió como cáncer de próstata, además de una insuficiencia renal detectada recientemente. La hiperplasia prostática y el cáncer de próstata son diagnósticos distintos, por lo que una eventual precisión médica será relevante dentro de la evaluación judicial sobre el estado clínico del exmandatario.

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Personal de salud y agentes penitenciarios asisten a Alejandro Toledo en una ambulancia durante su traslado desde el penal de Barbadillo al Hospital II Vitarte en Ate.

Blume añadió que Toledo recibe medicación prescrita por especialistas en psiquiatría y que presenta pensamientos autodestructivos. También dijo haber advertido dificultades de concentración y retención de ideas durante sus visitas al penal. Esos elementos forman parte de la solicitud para que el tribunal considere que la reclusión penitenciaria puede representar un riesgo para su integridad.

El expresidente de Perú Alejandro Toledo permanece sentado en una silla de ruedas tras presentar complicaciones de salud que motivaron su traslado hospitalario desde el penal de Barbadillo. (Difusión)

El pedido no busca modificar la condena por el caso Interoceánica

La defensa insistió en que la solicitud de arresto domiciliario no implica un intento de dejar sin efecto la sentencia condenatoria. “El juicio va a seguir, va a seguir la investigación y es correcto”, sostuvo Blume al diferenciar el debate sobre la responsabilidad penal de las condiciones en las que debe cumplirse la pena.

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Toledo fue condenado a 20 años y seis meses de prisión por delitos relacionados con los sobornos pagados para la adjudicación de los tramos dos y tres de la Carretera Interoceánica Sur. La defensa busca que, si la Corte Suprema considera aplicable la norma para adultos mayores, el exmandatario cumpla el resto de su condena en su vivienda bajo las restricciones que determine la autoridad judicial.

El tramo 4 de la Interoceánica Sur conecta regiones claves entre Perú y Brasil, y es objeto de investigaciones por presuntos actos de corrupción.

La Sala Penal Permanente deberá fijar la fecha de la audiencia de casación y, luego de escuchar a las partes, resolver si confirma la permanencia de Toledo en prisión o si ordena que continúe bajo arresto domiciliario. La decisión definirá el alcance de la norma invocada por la defensa para los condenados mayores de 80 años que soliciten una medida humanitaria.

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