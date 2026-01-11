Receta del famoso ceviche peruano: ingredientes y modo de preparación

El ceviche peruano sufrió transformaciones luego de la inmigración japonesa a finales del siglo XIX.

El ceviche peruano es reconocido como patrimonio cultural del Perú, pero su popularidad lo ha convertido en un clásico imprescindible en la Costa Pacífica sudamericana. Tradicionalmente, se sirve acompañado de choclo (maíz), camote y rodajas de ají limo. La receta peruana se mantiene como la favorita para quienes buscan autenticidad en sabores y técnicas.

Receta de ceviche peruano

La receta tradicional de ceviche peruano se basa en el uso de pescado blanco muy fresco, cortado en cubos y marinado durante pocos minutos en jugo de limón. El resultado es un plato refrescante, de sabor intenso, donde la acidez del cítrico “cocina” el pescado, mientras el picante del ají y el dulzor de la cebolla equilibran el conjunto.

El ceviche peruano sufrió transformaciones luego de la inmigración japonesa a finales del siglo XIX.

Tiempo de preparación

Preparación de ingredientes: 15 minutos

Marinado del pescado: 5 a 10 minutos

Montaje y servicio: 5 minutos Tiempo total estimado: 25 a 30 minutos

Ingredientes

500 g de filete de pescado blanco fresco (corvina, lenguado u otro similar) 1 cebolla roja grande 8 limones jugosos 1 ají limo (puede ser rojo o amarillo) Cilantro fresco al gusto Sal al gusto Pimienta al gusto 1 diente de ajo 1 trozo de choclo (maíz peruano cocido, opcional) 1 camote (batata dulce hervida, opcional) Lechuga (opcional)

El ceviche peruano sufrió transformaciones luego de la inmigración japonesa a finales del siglo XIX.

Cómo hacer ceviche peruano, paso a paso

Lava el pescado con agua fría y sécalo bien. Retira piel y espinas. Corta el pescado en cubos de 2 a 3 cm. Pela la cebolla roja y córtala en plumas finas. Sumérgela en agua fría durante unos minutos para suavizar su sabor y textura, luego escurre. Lava el ají limo y córtalo en rodajas muy finas. Si prefieres menos picor, retira las semillas. Exprime los limones cuidadosamente. Evita exprimir demasiado para no extraer la parte amarga de la piel. Coloca el pescado en un bol, añade sal, pimienta y el ajo finamente picado o machacado. Agrega la mitad del ají limo y mezcla suavemente. Vierte el jugo de limón hasta cubrir todo el pescado. Remueve bien para que el pescado se impregne del jugo. Deja que el pescado repose en el jugo de limón de cinco a diez minutos, hasta que tome un tono blanco mate. Incorpora la cebolla escurrida y el cilantro picado. Mezcla con cuidado. Sirve inmediatamente en platos hondos. Añade rodajas de ají limo, choclo, camote y, si lo prefieres, lechuga.

Consejos clave:

Usa siempre pescado fresco y consume el ceviche justo después de prepararlo.

No conserves el ceviche por tiempos prolongados , ya que la textura y el sabor se alteran rápidamente.

Ajusta el nivel de picante agregando más o menos ají según tu preferencia.

Corta la cebolla en pluma muy fina y remójala en agua helada para que quede más crujiente y suave.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

La receta está diseñada para aproximadamente cuatro porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 180 kcal aprox.

Proteínas: 22 g

Grasas: 2 g

Carbohidratos: 14 g

Fibra: 2 g

Sodio: 350 mg

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El ceviche peruano debe consumirse inmediatamente después de su preparación. No se recomienda guardar el plato ya servido, pues el pescado se sigue “cocinando” en el limón y pierde textura y frescura. Si necesitas almacenar los ingredientes por separado (sin mezclar), pueden conservarse refrigerados hasta 24 horas.