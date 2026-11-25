Melgar continúa con su purga para el 2027: Carlos Cáceda se marcha tras 8 temporadas y podría recalar en Alianza Lima.

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Melgar cerró una temporada 2026 sin cumplir sus principales objetivos: quedó fuera de la disputa por el título nacional y no obtuvo un cupo para la próxima edición de la Copa Libertadores. Ante ese panorama, la directiva arequipeña inició la reestructuración de su plantel.

Tras anunciar varias salidas en los últimos días, el ‘león del sur’ confirmó este miércoles 25 de noviembre la partida de uno de los futbolistas con más temporadas en la institución. Carlos Cáceda, arquero que permaneció ocho campañas en la Ciudad Blanca, no continuará en el equipo de cara a 2027.

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“Gracias por tu profesionalismo y compromiso al defender nuestro arco y este glorioso escudo durante ocho temporadas al pie del Misti. ¡Mucho éxito en lo que venga, Chani!”, escribió el ‘león del sur’ en sus redes sociales para anunciar la salida del guardameta.

Carlos Cáceda perdió la titularidad a raíz de su rendimiento y del crecimiento de Jorge Cabezudo bajo los tres palos. El popular ‘Chani’ dejará el cuadro arequipeño en busca de una nueva oportunidad para relanzar su carrera a los 35 años.

Carlos Cáceda cerró una etapa en Melgar después de ocho temporadas.

¿Carlos Cáceda a Alianza Lima?

Días atrás, el periodista de L1 Max, Rudy Estremadoyro, reveló que Alianza Lima buscó a Carlos Cáceda a mitad de temporada, tras la salida de Guillermo Viscarra. En ese momento, su llegada a Matute parecía complicada debido a que tenía contrato vigente con Melgar. No obstante, su desvinculación del cuadro arequipeño podría modificar el escenario.

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“A mitad de año, tras la salida de Billy Vizcarra, Alianza Lima presentó una oferta por Carlos Cáceda. Sin embargo, su cotización mensual era bastante elevada, algo que llamó la atención considerando que era suplente en Melgar. Hoy, con su contrato ya finalizado, el escenario económico podría ser distinto y la negociación más accesible”, publicó en X.

En los últimos años, Carlos Cáceda fue vinculado con clubes de Lima, en especial con Universitario de Deportes, donde tuvo un paso previo, y Alianza Lima. Por el momento, no existe ninguna negociación confirmada.

Carlos Cáceda fue sondeado por Alianza Lima a mitad de temporada.

El reemplazo de Carlos Cáceda en Melgar

Antes de que Melgar confirmara la salida de Carlos Cáceda, ya surgían versiones sobre el posible segundo arquero del ‘dominó’ para la temporada 2027. La intención sería incorporar a un jugador que compita con Jorge Cabezudo y amplíe las alternativas del plantel para afrontar dos torneos en simultáneo.

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Se trata de Carlos Grados, quien fue titular en Club Deportivo Moquegua durante la presente campaña y aseguró la permanencia en la última fecha. El guardameta de 31 años habría firmado por las próximas dos temporadas, luego de quedar como jugador libre.

Carlos Grados sería el nuevo arquero de Melgar en reemplazo de Carlos Cáceda. Créditos: Ernesto Macedo.

Los jugadores que se fueron de Melgar para el 2027

Antes de la salida de Carlos Cáceda, Melgar ya había iniciado la reestructuración de su plantel para la temporada 2027. El club arequipeño confirmó las partidas de Franco Zanelatto, Marcos Portillo y Jesús Alcántar, quienes no continuarán tras finalizar la campaña 2026.

Estas bajas se sumaron a la despedida de Alec Deneumostier, defensor peruano de 27 años, quien anunció su salida luego de ocho temporadas vinculado al cuadro arequipeño. El zaguero compartió un extenso mensaje en redes sociales para despedirse de la institución, la ciudad y los hinchas, después de cerrar el año bajo la dirección técnica de Miguel Rondelli.

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Con estas decisiones, el ‘rojinegro’ comenzó la renovación de su plantel tras una temporada irregular, en la que no consiguió los resultados esperados en la Liga 1.