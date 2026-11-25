Reportaje del noticiero 24 Horas sobre la próxima proclamación de Jeanette Alonzo como alcaldesa de Lima por el Jurado Electoral Especial. El informe aborda el proceso de transferencia municipal, las deudas de la comuna metropolitana y la situación de las obras públicas.

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El Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro tiene prevista la proclamación de Jeanette Alonzo como alcaldesa de Lima este miércoles 25 de noviembre, a las 10:00, durante una audiencia pública en su sede institucional de Jesús María. La ceremonia definirá oficialmente la nueva autoridad municipal para el período 2027-2030, luego de que Rafael López Aliaga quedara impedido de volver a ocupar el cargo.

La sesión se realizará en el local del organismo electoral situado en el jirón Caracas 2453, en el distrito de Jesús María. Allí se anunciarán los resultados del cómputo provincial y la relación de autoridades que asumirán la conducción de la Municipalidad Metropolitana de Lima a partir del 1 de enero de 2027.

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Alonzo, segunda regidora de la lista de Renovación Popular, pasará a encabezar la administración municipal debido a la decisión que impide la reelección inmediata de autoridades ediles. López Aliaga, quien ejerció como alcalde en el período anterior, será proclamado como primer regidor, según el orden que corresponda tras la aplicación de la normativa electoral.

El Reportaje periodístico de Exitosa TV sobre la proclamación de Jeanette Alonzo ante la alcaldía de Lima. La cobertura incluye un sondeo de opinión ciudadana en las calles del distrito del Rímac, donde los transeúntes señalan desconocer a la autoridad y expresan peticiones sobre orden y seguridad.

La audiencia del JEE Lima Centro comenzará a las 10:00 en Jesús María

La proclamación estará a cargo del Jurado Electoral Especial Lima Centro, que convocó a la audiencia descentralizada luego de concluir el cómputo de la elección municipal de la provincia. El acto pondrá fin a varias semanas de incertidumbre sobre la conformación de la próxima gestión y habilitará la entrega de credenciales a las autoridades electas.

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La definición llegó después de la resolución del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) sobre los límites a la reelección inmediata de alcaldes. El criterio aplicado establece que una autoridad que encabezó una municipalidad en el período precedente no puede retornar de forma consecutiva mediante una candidatura como regidor de una lista ganadora.

Jeanette Alonzo será proclamada este 25 de noviembre como alcaldesa de Lima para el período 2027-2030, en una audiencia del Jurado Electoral Especial de Lima Centro.

Bajo esa interpretación, la alcaldía recae en la segunda integrante de la nómina. La decisión tendrá efectos sobre la estructura política de la comuna, ya que López Aliaga conservará presencia en el concejo metropolitano, aunque sin las atribuciones ejecutivas que corresponden a la alcaldesa provincial.

La proclamación de Jeanette Alonzo como alcaldesa de Lima podrá seguirse en vivo a través de las plataformas digitales oficiales del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que suele transmitir sus audiencias públicas mediante sus cuentas institucionales en redes sociales y su canal de YouTube. La sesión del Jurado Electoral Especial Lima Centro comenzará a las 10:00 en su sede de Jesús María.

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Jeanette Alonzo, segunda regidora electa de Renovación Popular, asumirá la Alcaldía de Lima tras la proclamación prevista para este 25 de noviembre.

Jeanette Alonzo deberá conformar la comisión para recibir la gestión municipal

La proclamación abrirá la etapa formal de transferencia entre la administración saliente y el equipo que asumirá el 1 de enero. Jeanette Alonzo deberá designar a tres representantes para integrar la comisión de transferencia, que contará además con tres delegados de la gestión actual. El grupo tendrá seis integrantes.

El proceso debía avanzar antes, pero los plazos quedaron superados por la falta de resultados oficiales. El actual alcalde, Regiardo, señaló que no fue posible instalar la comisión mientras no existiera una proclamación que definiera a las nuevas autoridades de Lima.

“Estas fechas ya han sido sobrepasadas y no se ha podido tener una comisión de transferencia porque no hemos tenido resultados oficiales producto de todo lo que hemos vivido”, afirmó el burgomaestre. La instalación del grupo será uno de los primeros trámites que deberá enfrentar la alcaldesa electa después de recibir sus credenciales.

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El Jurado Electoral Especial de Lima Centro convocó a una audiencia para proclamar a Jeanette Alonzo como alcaldesa de Lima.

Las deudas, los arbitrajes por peajes y las obras pendientes figuran entre los desafíos

La próxima administración encontrará una municipalidad con obligaciones financieras y controversias en curso. Uno de los asuntos centrales será el estado de los arbitrajes vinculados con los contratos de peajes, un tema que ha generado cuestionamientos ciudadanos y disputas legales durante los últimos años.

También estará sobre la mesa el endeudamiento municipal, que tiene como respaldo ingresos procedentes del impuesto predial y de los arbitrios. La información financiera que reciba la comisión de transferencia será determinante para conocer el margen de acción de la alcaldesa y las prioridades que podrá ejecutar en sus primeros meses.

Las obras demoradas también concentran parte de las expectativas de los vecinos. Durante una cobertura en el Rímac, algunos ciudadanos señalaron que la capital arrastra retrasos de entre 30 y 35 años en proyectos de infraestructura. El reclamo apunta a intervenciones viales, recuperación de espacios públicos y mejoras en servicios urbanos.

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Jeanette Alonzo recibirá la proclamación como alcaldesa de Lima para el período 2027-2030, según la convocatoria del Jurado Electoral Especial de Lima Centro.

Los vecinos piden seguridad, orden y mayor información sobre la nueva alcaldesa

Los ciudadanos consultados plantearon demandas relacionadas con el orden en la vía pública, la limpieza y la seguridad. Una vecina resumió su expectativa en la necesidad de conservar la ciudad y restablecer el orden en los espacios urbanos, una preocupación recurrente en los distritos de Lima.

Otro entrevistado pidió “seguridad, el orden” y cambios en los servicios municipales. Estos reclamos deberán ser atendidos por una gestión que iniciará con una agenda condicionada por asuntos administrativos y económicos, además de la necesidad de establecer su propio equipo político y técnico.

Varios vecinos afirmaron que no conocían a Jeanette Alonzo ni estaban al tanto de que asumiría la alcaldía tras la exclusión de López Aliaga. El bajo nivel de conocimiento público sobre la futura autoridad plantea un reto de comunicación para el municipio en las semanas previas al inicio del nuevo período.

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La futura alcaldesa de Lima, Jeanette Alonzo, será proclamada este miércoles 25 de noviembre por el Jurado Electoral Especial de Lima Centro.

López Aliaga seguirá como regidor y persisten las dudas sobre su papel político

El futuro rol de Rafael López Aliaga genera interrogantes entre sectores políticos y ciudadanos. Aunque continuará vinculado al concejo municipal como primer regidor, no podrá ejercer atribuciones propias de la alcaldía ni intervenir en tareas de gestión que correspondan de manera exclusiva a Alonzo.

Durante la cobertura también surgieron advertencias sobre una eventual participación informal del exalcalde en decisiones municipales bajo el argumento de asesorar o colaborar con la nueva gestión. Una de las voces consultadas sostuvo que cualquier ejercicio de competencias sin respaldo legal podría abrir un debate sobre una posible usurpación de funciones.

Jeanette Alonzo asumirá la Alcaldía de Lima para el período 2027-2030, de acuerdo con la proclamación convocada para este 25 de noviembre.

La alcaldesa electa iniciará su mandato con la obligación de marcar la conducción administrativa y política de la ciudad. La instalación de la comisión de transferencia, la revisión de las cuentas municipales y la definición de prioridades en seguridad, orden e infraestructura serán parte de las primeras decisiones antes del cambio de mando.

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