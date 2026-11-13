Perú

Hasta el 2030 no pagarás impuesto a la renta por intereses de tus ahorros en bancos

MEF ve el camino libre para que su propuesta de prorrogar la exoneración del impuesto a la renta para intereses de los ahorros en bancos salga del Congreso aprobada. Ya pasó los primeros filtros

persona en banco dando dinero a trabajador
Tus ahorros ya no estarían gravados con impuesto a la renta desde 2027. - Crédito Andina
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Hace unos meses miles de peruanos se enteraron que la razón por la que los intereses de sus ahorros en bancos y otras entidades financieras no pagaban impuesto a la renta era por una exoneración vigente.

Esta terminaba este 2026, lo que generó alarmas en los ahorristas, quienes pidieron que esta exoneración se ampliará. Y luego de que también el Congreso presentara proyectos para esto, el mismo Ejecutivo mandó su propuesta para que prorrogar esto hasta fines de 2029.

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Así, una vez más, los intereses generados por el dinero de los peruanos, que se encuentren en cuentas de ahorro en bancos y entidades financieras, estarán exonerados del pago de impuesto a la renta, al menos hasta el 31 de diciembre de 2029. Luego de esto, no se descarta que el gobierno pueda volver a ampliar la exoneración.

Persona consulta en banco y recibiendo dinero
¿Tienes ahorros en bancos? Actualmente, la medida que te exoneraba de pagar impuesto a la renta por ellos vence a fin de este 2026. - Crédito Andina

MEF destaca propuestas aprobadas

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) destacó la aprobación de tres propuestas legislativas que reflejan el aporte de la política tributaria al desarrollo económico y social del país.

Las medidas aprobadas por la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados del Congreso comprenden iniciativas orientadas a facilitar la participación del sector privado en la prevención de emergencias, fortalecer la actividad editorial y mejorar la transparencia y la evaluación de los beneficios tributarios.

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Por otro lado, en materia de prevención de desastres se aprobó la propuesta presentada por el Poder Ejecutivo que modifica la Ley 30498 ampliando los incentivos tributarios para las donaciones de bienes y servicios gratuitos ante situaciones de peligro inminente y desastres naturales. 

Este video de noticias aborda la discusión sobre la posible tributación a los ahorros de personas en Perú. Se presentan testimonios de usuarios y análisis de expertos sobre el impacto en el sistema financiero. Las imágenes muestran exteriores de instituciones, una entrevistada en la calle, y un especialista en un estudio. También se incluye la postura del Ministerio de Economía y Finanzas, que niega haber planteado dicho impuesto.

“Con ello se busca movilizar oportunamente recursos privados para reducir riesgos y pérdidas humanas, económicas y sociales, especialmente ante la amenaza del fenómeno El Niño”, resaltan.

Medidas tributarias

De igual manera, se aprobó el restablecimiento, por tres años, del reintegro tributario del IGV para las empresas editoriales.  Esta medida contribuirá a reducir las presiones financieras sobre la producción de libros, promover la formalización y trazabilidad de las operaciones y fortalecer la cadena productiva editorial, favoreciendo también el acceso de la población a las publicaciones.

Por otro lado, se aprobó prorrogar las exoneraciones previstas a la Ley del Impuesto a la Renta para los intereses de los depósitos de ahorro de las personas hasta el 31 de diciembre del 2029. 

Elmer Cuba - MEF
MEF destacó las medidas que se lograron aprobar en la Comisión de Economía del Congreso. - Crédito Difusión

Además, se incorporan mecanismos para fortalecer la transparencia y el control tributario. Entre ellos, se establecen mayores obligaciones de información para las entidades beneficiarias y disposiciones para que el MEF, en coordinación con la Sunat y los sectores competentes, realice el seguimiento y evaluación de estos beneficios, considerando su costo fiscal y resultados.

Nuevo enfoque para el presupuesto

Actualmente, el MEF impulsa la implementación del enfoque de presupuestación ‘top-down’, una reforma que busca ordenar las decisiones de gasto y dirigir los recursos públicos hacia las principales prioridades del país.

Bajo este enfoque, primero se establece un límite máximo de gasto para el sector público. Luego, se calcula los recursos necesarios para dar continuidad a los servicios y proyectos en marcha, y, finalmente, se identifica si existe espacio fiscal para atender nuevas prioridades de gasto. Así, las decisiones de asignación se toman dentro de un marco compatible con los objetivos fiscales.

Fachada del BCP
Las cuentas de ahorros seguirán exoneradas hasta el 2029. - Crédito Andina/Renato Pajuelo

“Con ello, se busca mejorar la previsibilidad del presupuesto, gestionar las presiones de gasto y planificar las inversiones públicas, favoreciendo la culminación de proyectos y la prestación de mejores servicios para la ciudadanía”, resalta la entidad.

Durante la jornada de presentación y revisión de avances del proceso de adhesión, el viceministro de Hacienda, Erick Lahura, destacó la importancia de contar con un proceso presupuestario más ordenado y predecible, que permita atender las prioridades nacionales y preservar la sostenibilidad de las finanzas públicas.

Esta reforma, además, está alineada con las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y forma parte de los esfuerzos del Perú en su proceso de adhesión a dicho organismo.

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