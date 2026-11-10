Yenifer Paredes, cuñada de Pedro Castillo, se moviliza en Audi de US$48.400 comprado al contado por la madre de su asesor

El vehículo está registrado a nombre de Ruth Trinidad Caballero, madre de Mauro Gonzales, asesor de la diputada

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Yenifer Paredes, diputada de Juntos por el Perú y cuñada del expresidente Pedro Castillo (2021-2022), se desplaza en una camioneta Audi Q3 modelo 2025, propiedad de la madre de su asesor parlamentario Mauro Gonzales, quien suele conducirla y recibe un salario mensual de S/14.000 en el Congreso, según reveló este martes el diario Perú21.

De acuerdo con la investigación, el automóvil negro, de placa 6SX-613, fue adquirido al contado por 48.400 dólares y está registrado a nombre de Ruth Trinidad Caballero, madre del asesor.

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La mujer, una abogada de 72 años, figura como propietaria desde el 30 de mayo de 2025, según los registros consultados por el medio.

El reportaje documentó que la legisladora, titular de la Comisión de Energía y Minas de la Cámara Baja, utiliza la camioneta al menos desde agosto de este año, cuando acudió al penal de Barbadillo para visitar a Castillo.

El último lunes 9 de noviembre, el Audi también llegó al estacionamiento del Congreso con Paredes como pasajera y Gonzales al volante. El asesor confirmó que el vehículo pertenece a su madre y que está a disposición de la parlamentaria, “del papa León XIV y de quien yo así lo considere”.

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Gonzales, quien recibe S/14.000 mensuales en el Congreso, suele conducir la camioneta durante las actividades de Paredes

La investigación identificó que Gonzales ya utilizaba un automóvil del mismo modelo y características durante actividades vinculadas a Juntos por el Perú, antes de incorporarse al despacho de Paredes.

El 13 de abril de 2026, un día después de la primera vuelta electoral, apareció en una fotografía junto al entonces candidato presidencial Roberto Sánchez. En la imagen se observa una banderola del partido con el mensaje “¡Pedro Castillo, libertad!“, colocada en la parte posterior de un Audi negro.

Asimismo, el 7 de junio, durante la segunda vuelta electoral, Gonzales publicó otra fotografía en la que aparece al volante del vehículo mientras transportaba al exfiscal José Domingo Pérez, abogado de Castillo.

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Dos meses después, en agosto, fue contratado como asesor de Paredes y comenzó a acompañarla en sus actividades y viajes de representación.

La relación de Gonzales con el entorno de Castillo se remonta a la campaña presidencial de 2021, cuando participó en la estrategia de comunicaciones del entonces candidato de Perú Libre.

El asesor estuvo vinculado a Radio Latina, emisora de su familia que difundió el programa Palabra de Maestro, conducido por Castillo. En octubre de ese año, declaró a Sudaca que continuaba asesorando externamente al mandatario, aunque sin recibir remuneración.

El asesor mantiene vínculos previos con Pedro Castillo y participó en su estrategia de comunicaciones desde la campaña electoral de 2021

En enero de 2023, durante una presentación ante una comisión investigadora del Congreso, también reconoció que Castillo lo había contactado para solicitarle apoyo en estrategia de comunicaciones y un espacio radial.

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El reportaje menciona, además, que dos tíos maternos de Gonzales ocuparon cargos durante el Gobierno de Castillo: David Fernando Caballero Llanos trabajó en los ministerios de Defensa y Energía y Minas, mientras que David Alberto Caballero Llanos fue designado funcionario del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Según su declaración jurada presentada ante el Congreso, Gonzales registra bienes por aproximadamente S/651.000. Paredes, por su parte, declaró no tener propiedades a su nombre.

El asesor negó que exista alguna irregularidad en el uso de la camioneta y sostuvo que su disponibilidad para la diputada responde a una decisión personal.